9 дней Ликийская тропа: Восток Ходить много километров по красивым местам, без рюкзаков, с комфортными условиями проживания - идеально «После, можно отправиться на лазурный пляж купаться или совершить ещё один трекинг до пляжа Лимонадзи, мимо Ликийских гробниц» от 94 800 ₽ за человека На яхте 7 дней 10% Девичник в стиле Pinterest по Турецкой Ривьере Путешествие, в котором ты не обязана быть никем «Сюда съезжаются, чтобы заняться йогой и медитацией, сходить в треккинг по ликийской тропе и просто скинуть груз напряжения в окружении волшебных видов» от 103 345 ₽ 114 828 ₽ за человека 6 дней 3% Ликийская тропа с отличными отелями и активностями Вас ждут отличные отели и трекинг без рюкзаков «Вас ждут крутые отели, трекинг без рюкзаков, огненные виды и насыщенная программа» от 85 360 ₽ 88 000 ₽ за человека

