Ликийская тропа: Восток
Ходить много километров по красивым местам, без рюкзаков, с комфортными условиями проживания - идеально
«После, можно отправиться на лазурный пляж купаться или совершить ещё один трекинг до пляжа Лимонадзи, мимо Ликийских гробниц»
11 апр в 10:00
25 апр в 10:00
от 94 800 ₽ за человека
-
10%
Девичник в стиле Pinterest по Турецкой Ривьере
Путешествие, в котором ты не обязана быть никем
«Сюда съезжаются, чтобы заняться йогой и медитацией, сходить в треккинг по ликийской тропе и просто скинуть груз напряжения в окружении волшебных видов»
28 мая в 10:00
от 103 345 ₽
114 828 ₽ за человека
-
3%
Ликийская тропа с отличными отелями и активностями
Вас ждут отличные отели и трекинг без рюкзаков
«Вас ждут крутые отели, трекинг без рюкзаков, огненные виды и насыщенная программа»
20 апр в 10:00
от 85 360 ₽
88 000 ₽ за человека
