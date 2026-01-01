Групповая
Жемчужина Средиземноморья: тур на лодке «Çoban Yıldızı»
Начало: Mersin
€30 за человека
Групповая
Тур по Средиземному морю на лодке «Çoban Yıldızı»
Начало: Мерсин
€30 за человека
Круиз
Пиратская яхта - морской круиз в Мерсине
Начало: Мерсин
€25 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мерсину в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мерсине
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Мерсину в марте 2026
Сейчас в Мерсине в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 30.
Забронируйте групповые экскурсии в Мерсине из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Мерсина по низким ценам в 2026. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май