К подземным поселениям, волшебным дымоходам, невероятным ландшафтам и удивительным историям
Едем — гулять по долинам с фантастическими пейзажами и подземным городам, восхищаться красотой фресок в скальных церквях и знаменитыми каменными грибами.
Вы узнаете, зачем местные жители веками создавали жилища под землёй, почему Каппадокия стала центром раннего христианства и как вулканический ландшафт повлиял на архитектуру и быт.
Описание экскурсии
Подземный город Каймаклы (40 мин) Убежище христиан, высеченное в скалах в 7 веке.
Голубиная долина (20 мин) Здесь находятся тысячи голубятен, вырытых в скалах фермерами Каппадокии для сбора гуано и удобрения полей.
Пещерные дома Учисара (30 мин) Заходим в пещерный дом — ныне кафетерий — и окунаемся в жизнь прошлого.
Обед в формате шведского стола или с меню с керамическим кебабом (60 мин)
Аванос — город гончаров (40 мин) Основан хеттами в 19 веке до н. э. на берегу Красной реки. Местные жители занимаются производством керамики и изразцов.
Долина волшебных дымоходов Пашабагы (40 мин) Она же Долина монахов. Здесь — грибовидные скальные образования и монашеские кельи внутри скал.
Музей под открытым небом (60 мин) Пещерный город со множеством домов, церквей и голубятен, заселённый с 4 по 20 века.
Панорамный вид на Эсентепе (20 мин) Вы рассмотрите национальный парк и деревню Гёреме с высоты.
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, входные билеты
Дополнительные расходы: обед — ~€15 за чел., личные покупки — по желанию
От Невшехира до Каппадокии ехать ~30 мин
С вами будет один из гидов нашей команды
У вашего отеля в Каппадокии
Экскурсия длится около 8 часов
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос гиду.
Асель — Организатор в Невшехире
С 2020 года я работаю в туристическом агентстве в Невшехире и регионе Каппадокии. Имею большой опыт в организации и планировании экскурсий. Наше агентство сотрудничает только с надёжными лицензированными гидами и профессиональными водителями.
При необходимости мы гибко подстраиваем маршрут под пожелания путешественников. Наша цель — обеспечить комфортное, безопасное и запоминающееся путешествие по Каппадокии.
