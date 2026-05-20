Путешествие в Каппадокию из Невшехира

К подземным поселениям, волшебным дымоходам, невероятным ландшафтам и удивительным историям
Едем — гулять по долинам с фантастическими пейзажами и подземным городам, восхищаться красотой фресок в скальных церквях и знаменитыми каменными грибами.

Вы узнаете, зачем местные жители веками создавали жилища под землёй, почему Каппадокия стала центром раннего христианства и как вулканический ландшафт повлиял на архитектуру и быт.
Путешествие в Каппадокию из Невшехира

Описание экскурсии

Подземный город Каймаклы (40 мин)
Убежище христиан, высеченное в скалах в 7 веке.

Голубиная долина (20 мин)
Здесь находятся тысячи голубятен, вырытых в скалах фермерами Каппадокии для сбора гуано и удобрения полей.

Магазин сувениров Onyx (30 мин)
Свободное время для шопинга.

Пещерные дома Учисара (30 мин)
Заходим в пещерный дом — ныне кафетерий — и окунаемся в жизнь прошлого.

Обед в формате шведского стола или с меню с керамическим кебабом (60 мин)

Аванос — город гончаров (40 мин)
Основан хеттами в 19 веке до н. э. на берегу Красной реки. Местные жители занимаются производством керамики и изразцов.

Долина волшебных дымоходов Пашабагы (40 мин)
Она же Долина монахов. Здесь — грибовидные скальные образования и монашеские кельи внутри скал.

Музей под открытым небом (60 мин)
Пещерный город со множеством домов, церквей и голубятен, заселённый с 4 по 20 века.

Панорамный вид на Эсентепе (20 мин)
Вы рассмотрите национальный парк и деревню Гёреме с высоты.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, входные билеты
  • Дополнительные расходы: обед — ~€15 за чел., личные покупки — по желанию
  • От Невшехира до Каппадокии ехать ~30 мин
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Асель
Асель — Организатор в Невшехире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
С 2020 года я работаю в туристическом агентстве в Невшехире и регионе Каппадокии. Имею большой опыт в организации и планировании экскурсий. Наше агентство сотрудничает только с надёжными лицензированными гидами и профессиональными водителями. При необходимости мы гибко подстраиваем маршрут под пожелания путешественников. Наша цель — обеспечить комфортное, безопасное и запоминающееся путешествие по Каппадокии.

от €200 за человека