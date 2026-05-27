Конная прогулка по долинам Каппадокии - из Невшехира

Навстречу закату и золотистым пейзажам
Это лёгкое и красивое приключение на закате.

Комфортный трансфер до фермы в Гёреме, спокойные лошади, чуткие инструкторы и лучшие виды — идеальный вариант провести атмосферный вечер!
Конная прогулка по долинам Каппадокии - из Невшехира

Описание экскурсии

  • Перед прогулкой инструктор объяснит правила безопасности и познакомит вас с лошадью.
  • Затем от теории вы перейдёте к практике — отправитесь верхом по живописным окрестностям.
  • Прогулка пройдёт в спокойном темпе под чутким наблюдением тренера.
  • Вы проедете через Кылычлар, Кызыл Чукур, Гюллюдере и другие места.
  • По пути насладитесь видами и сделаете кадры среди скал и ущелий.
  • Финальный момент прогулки — встреча заката, когда долины окрашиваются в золотой и розовый цвета, создавая сказочную атмосферу.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер до места старта и обратно.
  • Мы предоставим шлемы для безопасности.
  • Участники должны быть старше 10 лет, весом не более 120 кг. Пожалуйста, сообщите нам свой вес и возраст перед бронированием.
  • В летние месяцы трансфер из вашего отеля — 16:30–17:00.
  • С вами будет один из инструкторов нашей команды.

ежедневно в 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€45
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джейхун
Джейхун — Организатор в Невшехире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 145 туристов
Я живу в Каппадокии с 2005 года. Представляю агентство. Мы проводим экскурсии по достопримечательностям в Каппадокии. Также организуем полёты на воздушных шарах и прогулки на квадроциклах и лошадях.

