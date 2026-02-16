В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями.
С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.
Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.
Для прогулок по пересечённой местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше одевать немаркую и удобную для подъемов и спусков в долинах
Питание. В стоимость входят завтраки в отеле.
Транспорт. Комфортабельные автобусы или минивэны с кондиционером.
Дети. Участие возможно с 7 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. В туре есть хайкинговые маршруты на природе в течение 1-2 часов каждый. Есть некрутые подъёмы вверх около 1 км.
Программа тура по дням
1 день
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту Стамбула и отвезём в отель. Прямых рейсов в Каппадокию нет, поэтому 1 день проведём в столице. Пожалуйста, согласуйте с нами время прилёта до покупки билетов, чтобы мы смогли оптимизировать групповой трансфер.
2 день
Инопланетные пейзажи Гёреме
С утра выселимся и поедем в аэропорт. Лететь до Каппадокии 1 час, по прибытии разместимся в отеле. Затем начнём исследовать этот удивительный регион и побываем на самых живописных смотровых площадках. Далее устроим хайкинг в долинах Каппадокии, будем любоваться причудливыми каменными изваяниями, осматривать древние церкви.
Вечером прибудем на смотровую в Гёреме, чтобы встретить закат.
3 день
Пещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырь
Сегодня нас ждёт необычная локация — отправляемся в подземные города, которых в регионе целых 36! Мы побываем в самом глубоком пещерном городе, состоящем из 8 этажей. Для посещения доступны только 4.
Дальше поедем к каньону Ихлара, образованному рекой Мелендиз. Его глубина около 100 метров! Прогуляемся среди виноградников, фисташковых деревьев и тополей. Пообедаем в ресторане на воде и посетим старинный монастырь, где раньше находилась епархия Каппадокии. Вечером не будем нарушать традиции — снова пойдём провожать уходящее за горизонт солнце.
4 день
Долина Пашабаг, гончарные мастерские и отъезд
После завтрака поедем в долину Пашабаг, чтобы увидеть «дымоходы фей» — уникальные скальные образования, напоминающие огромные грибы. Погуляем по пещерному городу, где в прошлом располагалась одна из крупнейших в Каппадокии общин. Рассмотрим мечеть, высеченную в пещере, полюбуемся архитектурными шедеврами и фресками.
Пообедаем в ресторане каппадокийской кухни. Желающие смогут попробовать местное вино.
Побываем в городке, где находится много гончарных мастерских. Умельцы создают невероятные сувениры на любой вкус: от посуды до шахмат! Заглянем в магазинчик при мастерской, а затем посетим этнографический музей в старинном османском особняке.
Вечером вылетим обратно в Стамбул.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Участник
€650
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы по маршруту
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Входные билеты на объекты экскурсий
Фото - и видеоотчёты о путешествии
Личное сопровождение организатором тура
Что не входит в цену
Международный авиаперелёт
Внутренний перелёт из Стамбула в Каппадокию
Обеды и ужины
Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула, после 13:00
Завершение: Аэропорт Кайсери, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Невшехире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 50 туристов
Наша миссия — делать людей счастливее в small-group путешествиях! Мы проявляем гибкость к пожеланиям клиента, заботимся о путешественниках и предлагаем лояльные цены. Наши маршруты обычно — это смесь экскурсионного и читать дальшеуменьшить
фототуров, то есть, всего понемногу. У нас всегда соблюден баланс в группе — никто не будет страдать от излишних часов на ногах в безумном треке, от длительных переездов или от перенасыщенной музеями программы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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2
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1
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А
Аминат
Путешествие получилось по-настоящему незабываемым. По большей части благодаря тому, что организация была на высоте: достойные отели, комфортные машины, грамотные гиды, вежливые водители и очень дружелюбная компания. Особенно впечатлило умение быстро реагировать читать дальшеуменьшить
на внештатные ситуации. Когда в середине тура я почувствовала себя плохо, организаторы моментально всё перестроили и организовали ранний трансфер. Это дорогого стоит, потому что чувствовалось, что о каждом участнике по-настоящему заботятся. Однозначно рекомендую!
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А
Айдар
Тур по Каппадокии был организован отлично: программа сбалансированная, успели познакомиться со всеми основными достопримечательностями без ощущения усталости. Приятно, что организаторы заботились о комфорте даже в мелочах. Рекомендую!
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Д
Дмитрий
Каппадокию нужно смотреть с турлидером, а не самостоятельно! Они знают места о которых Вы можете не подозревать, Максим заранее созванивался с ресторанами с вкуснейшей турецкой кухней и бронировал столик на читать дальшеуменьшить
всю компанию. Он знал куда лучше поехать, чтобы не стоять в очередях! Благодаря индивидуальному туру мы находились на объектах столько, сколько хотели и дети могли облазать все места, куда им было интересно попасть - благодаря этому дети были довольны и с 9-00 до 17 -00 мужественно ездили с нами!
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А
Алексей
Мне очень понравилась поездка. Разнообразные интересные активности не давали приесться. Программа на день подбиралась в зависимости от ситуации с погодой. В группе было трое детей, для них не были сложны эти активности. Детям было весело, иногда даже слишком)
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И
Ирина
Невероятно красивые места. Интересные маршруты, каждый день дарил новые впечатления. Замечательный гид, Максим, открыл для нас совершенно новую Турцию. И, хотя, из-за погоды, мы не смогли полететь на шаре, благодаря дрону, увидели Кападокию сверху!!!
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