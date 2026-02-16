Отправляемся в путешествие за инопланетными пейзажами, сказочными локациями и эффектными кадрами.Мы позаботились о том, чтобы из поездки вы вернулись с морем контента для всех соцсетей, поэтому побываем на лучших смотровых

площадках в долинах Гёреме, заберёмся на вершину самой высокой в Каппадокии крепости и прогуляемся среди живописных виноградников. А ещё посетим долину Голубей, заглянем в гончарную мастерскую, пройдёмся по каньону Ихлара и увидим высеченную в скале мечеть. Жить будем в атмосферном бутик-отеле.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями.

С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.

Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.

Для прогулок по пересечённой местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше одевать немаркую и удобную для подъемов и спусков в долинах