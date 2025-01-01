Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Все Включено! Нитка похода: Анталья - Древний город Патара - Патара пляж - Гавурагылы - Бэл - Еди бурун - Бухта Калабантия - Парадайз пляж - Алынджа - Бухта Кабак - Фаралья - Долина бабочек - Олюдениз - Анталья

Приглашаем в Турцию на один из самых живописных переходных маршрутов мира-Ликийскую тропу!

Прикоснемся к истории-исследуем археологический парк в столице древней Ликийской цивилизации Патаре. Пройдем по знаменитому песчаному пляжу Патары, о котором рассказывали Дудь и Птушкин. Весь путь мы будем наслаждаться видами на море, каждый день купаться и любоваться красочными закатами на местах ночевок-уютных бунгало и отелях. Насладимся купанием в прозрачной воде Средиземного моря, в лазурных бухтах. А на финише выделим день на морскую прогулку к знаменитому пляжу Бабочек.

Насыщенный и увлекательный маршрут по западной Ликийской тропе-это место перезагрузки, это место, где можно увидеть другую Турцию.

Мы, гиды влюбленные в Турцию, подготовили этот маршрут, в котором продумали все. Разнообразное питание, проживание в бунгало и отелях, шикарные ужины и завтраки от турецких поваров -это и многое другое, уже включено в стоимость.

Решим любую штатную и внештатную ситуацию. Мы за комфорт каждого участника, за объединение людей, влюбленных в природу и активный отдых!