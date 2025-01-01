Описание тура
Все Включено! Нитка похода: Анталья - Древний город Патара - Патара пляж - Гавурагылы - Бэл - Еди бурун - Бухта Калабантия - Парадайз пляж - Алынджа - Бухта Кабак - Фаралья - Долина бабочек - Олюдениз - Анталья
Приглашаем в Турцию на один из самых живописных переходных маршрутов мира-Ликийскую тропу!
Прикоснемся к истории-исследуем археологический парк в столице древней Ликийской цивилизации Патаре. Пройдем по знаменитому песчаному пляжу Патары, о котором рассказывали Дудь и Птушкин. Весь путь мы будем наслаждаться видами на море, каждый день купаться и любоваться красочными закатами на местах ночевок-уютных бунгало и отелях. Насладимся купанием в прозрачной воде Средиземного моря, в лазурных бухтах. А на финише выделим день на морскую прогулку к знаменитому пляжу Бабочек.
Насыщенный и увлекательный маршрут по западной Ликийской тропе-это место перезагрузки, это место, где можно увидеть другую Турцию.
Мы, гиды влюбленные в Турцию, подготовили этот маршрут, в котором продумали все. Разнообразное питание, проживание в бунгало и отелях, шикарные ужины и завтраки от турецких поваров -это и многое другое, уже включено в стоимость.
Решим любую штатную и внештатную ситуацию. Мы за комфорт каждого участника, за объединение людей, влюбленных в природу и активный отдых!
Программа тура по дням
Анталья - встреча и знакомство группы
В течении дня группа прилетает в Анталью. Встречаем всех участников похода в отеле Les Lion Luxury Spa 4 (при необходимости организуем индивидуальный трансфер)
Заселяемся в отель по мере прибытия участников. Вечером в уютной обстановке отеля пьем турецкий чай, проводим инструктаж и отвечаем на все организационные вопросы. Личные вещи, которые не понадобятся в походе можно будет оставить в отеле.
Анталья-Патара-Сейдикемер
Утром после завтрака отправляемся на трансфере в город Патара. Оттуда начнется наше путешествие по Западной Ликийской тропе. Патара в древние времена был столицей Ликийской цивилизации. Там находится древнейший археологический парк, который мы отправимся исследовать.
Патара также известна своим обширным пляжем, который простирается на длину более 18 километров. Большую часть дня мы будем идти по этому удивительному песчаному пляж, омываемому теплыми волнами Средиземного моря. Здесь можно не только наслаждаться солнцем и морем, но и познакомиться с дикой природой, ведь пляж Патары является природным заповедником, где обитают различные виды редких птиц и морских черепах.
К вечеру придем на ночевку в уютный отель с шикарным видом.
В пути: 12 км
Сейдикемер-мыс Семь носов
Просыпаемся в сказочно красивом месте и после сытного завтрака отправляемся по тропе. Дорога будет вести нас через хвойные леса, но мы всегда будем видеть море. Ночевать будем в отеле на мысе под названием Семь носов. Прогуляемся к маяку, сделаем множество фотографий.
В пути: 15 км
Мыс 7 носов-пляж Парадайз-Кабак
От жипописного мыса мы продолжим наш трекинг по тропе. Пройдем по горным плато, вдоль скал, с видом на море. По дороге посмотрим на несколько разрушенных временем древних селений, некоторые из них вытесаны прямо в скале! К вечеру остановимся в поселке с веселым названием Кабак. Поселимся в лучшем отеле, возле пляжа.
В пути: 14,8 км
Кабак-Фаралья
Живописный день! По пути будет большое количество видовых мест для фотосессий. Лазурные бухты, хвойный лес и скалы, чистейшее небо над головойв деревне Фаралья также сделаем множество фотографий на закате, а за вкуснейшим турецким ужином обсудим впечатления ото дня.
В пути: 16,2 км
Фаралья-долина Бабочек-Олюдениз
Последний день трекинга. Сегодня мы дойдем до официального старта Ликийской тропы и обязательно сфотографируемся у ворот. Но сначала нас ждет чудо природы: вид на долину Бабочек. Спускаться туда опасно, поэтому мы будет любоваться этим местом с высоты причьего полета, а завтра сплаваем туда на лодке. На финише нас заберет трансфер и за 15 минут доставит в отель.
В пути: 17 км
День в Олюденизе (плывем на пляж бабочек)
Сегодня день на море-нас ждет полный релакс! Наш день начнется на берегу залива в Олюденизе- на небольшой лодке мы отправимся на пляж Бабочек.
Долина бабочек, обрамленная высокими отвесными стенами, предстает перед глазами как узкий каньон, протяженностью в 3-4 километра. Долина восхищает не только ландшафтом, но и разнообразием живой природы. Здесь процветает 147 видов растений и 105 видов бабочек. Мы проведем целый день на пляже, а также прогуляемся к водопадам.
Вечером на лодке вернемся в бухту Олюдениза и за ужином в отеле обсудим впечатления ото дня.
Олюдениз-Анталья
Сегодня день возвращения в Анталью. После завтрака в отеле мы отправляемся на трансфере в Анталью к отелю. Мы закончили путь, который точно найдет отклик в вашем сердце, наполнит энергией и останется в памяти навсегда
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Все включено!!
- Трёхразовое питание на маршруте. Завтраки и ужины готовит турецкий повар, на обед выдаются ланч-боксы с полноценным питанием (горячее блюдо, овощи, фрукт, шоколад, орехи). Подходит вегетарианцам
- Трансфер из Антальи к точке старта - Патара
- Трансфер с точки финиша с Ликийской тропы в Олюдениз
- Трансфер из Олюдениза в Анталью
- Проживание в бунгало и отелях с душем, туалетом и Wi-fi (2-х и 3-х местное размещение)
- Аренда трекинговых палок и сидушек
- Снаряжение: аптечка, рации, Gps-навигатор, газ, горелки, чайник
- Входные билеты в музеи Патары
- Услуги гидов-инструкторов
- Ежедневная перевозка личных вещей к следующему месту ночевки
- Морская прогулка на пляж Бабочек
- В течении похода вам не нужно ни за что доплачивать или оплачивать отдельно! Все входные билеты, еда, переезды и ночевки в бунгало и отелях включены в стоимость тура! С собой можете взять 1500-2000 руб на личные расходы и сувениры, на маршруте будет возможность купить свежевыжатый домашний сок и домашние вкусняхи
Что не входит в цену
- Авиаперелет в Анталью и обратно
- Личные расходы. Питание в кафе Антальи, музеи и сувениры. Желательно иметь с собой на маршруте 1000-2000 на вкусняшки по пути
- Медицинская страховка. Обязательна для участия. В страховке обязательно указать активный вид отдыха треккинг. Примерная цена страховки 500 - 1500
- Личное снаряжение. Трекинговая/спортивная одежда, обувь, небольшой рюкзак, личная аптечка
Визы
Нужна ли гражданам Рф виза в Турцию?
Граждане Рф могут находиться в Турции без визы до 90 дней за полгода, причем непрерывно - только 60 дней. Чтобы провести в Турции еще 30 дней, нужно выехать за пределы страны и снова пересечь границу.
Какие документы нужны для въезда в Турцию для граждан Рф?
Только загранпаспорт! Он должен быть действителен минимум 120 дней с момента въезда в Турцию.