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Описание тура

Готовы увидеть секретную Турцию, о которой точно не расскажут путеводители и турагентства? А именно природную бухту, которая недоступна обычным туристам.

Тогда погнали! Приглашаю вас в путешествие-открытие в лазурную бухту на стыке средиземного и эгейского морей, куда просто так не попадешь - ведь ее нет на букинге или в каталоге пакетного турагентства.

За 4 дня путешествия нас ждут:

райские панорамы, сошедших с картинок

3 живописнейших участка ликийской тропы

5 неизведанных лазурных бухт

3 уникальных пляжа

Бонус: нашей группе авантюристов я дарю прогулку на частной лодке с ветерком и продление программы без доплат!

в туре в сентябре профессиональный фотограф!