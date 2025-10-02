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Pinterest путешествие по турецкой Ривьере с фотографом (сосновная бухта+ликийская тр)

Приглашаю в абсолютно уникальный тур-перезагрузку по локациям, куда невозможно попасть самостоятельно
Pinterest путешествие по турецкой Ривьере с фотографом (сосновная бухта+ликийская тр)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Pinterest путешествие по турецкой Ривьере с фотографом (сосновная бухта+ликийская тр)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Pinterest путешествие по турецкой Ривьере с фотографом (сосновная бухта+ликийская тр)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Готовы увидеть секретную Турцию, о которой точно не расскажут путеводители и турагентства? А именно природную бухту, которая недоступна обычным туристам.

Тогда погнали! Приглашаю вас в путешествие-открытие в лазурную бухту на стыке средиземного и эгейского морей, куда просто так не попадешь - ведь ее нет на букинге или в каталоге пакетного турагентства.

За 4 дня путешествия нас ждут:

  • райские панорамы, сошедших с картинок

  • 3 живописнейших участка ликийской тропы

  • 5 неизведанных лазурных бухт

  • 3 уникальных пляжа

Бонус: нашей группе авантюристов я дарю прогулку на частной лодке с ветерком и продление программы без доплат!

в туре в сентябре профессиональный фотограф!

  • перезагрузимся в сосновой бухте с чистейшим горным воздухом под пение цикад
  • остановимся в настоящем бунгало прочувствовав полное соприкосновение с природой
  • прогуляемся по живописнейшим участкам треккингового маршрута - Ликийской тропе
  • пройдем впечатляющие маршруты к пляжу Баунти, руинам древнего города и секретным бухтам
  • отдохнем с аперолем у Инфинити бассейна

Программа тура по дням

1 день

Рай на земле существует

Помните пляж Баунти из рекламы? Сегодня самые смелые мечты станут реальностью.

Встречаемся в аэропорту Даламан и переезжаем в нашу локацию - это уютно спрятанная бухта с лазурной водой. Сюда съезжаются, чтобы заняться йогой и медитацией, сходить в треккинг по ликийской тропе и просто скинуть груз напряжения в окружении волшебных видов. Но немногие знают об этом волшебном месте, в этой связи пока что здесь предпочитают отдых исключительно жители Турции

Заселяемся в настоящие природные эко бунгало класса люкс.

Расслабляемся в бухте у Инфинити бассейна - чистейший хвойный воздух и завораживающие панорамы на бирюзовую гладь в нашем распоряжении.

Сходим в секретные локации по живописному лесу и сделаем 100500 крутых фото.

Встретим улетный закат с видом на горы.

Рай на земле существует
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Ликийская тропа и секретные бухты

Сегодня мы пройдем видовой участок ликийской тропы к секретным бухтам и снова окажемся в тропиках. По пути - чистейший хвойный воздух и завораживающие панорамы на море и тот самый каньон - Долину бабочек с локаций, куда не добирается типичный турист.

Сделаем остановку на модном пляжном клубе в стиле бохо.

Поужинаем с видом на горы в лучшем ресторане окрестностей, где нам с пылу с жару приготовят блюда турецкой кухни.

Ликийская тропа и секретные бухтыЛикийская тропа и секретные бухтыЛикийская тропа и секретные бухты
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Телепорт на Мальдивы

Сегодня день для любители треккинговых маршрутов и невероятных видов

Пройдем участок ликийской тропы средней сложности - но те виды, которые откроются нашему взору забыть будет просто невозможно!

Наша промежуточная точка - райский пляж - бирюзовые воды, белый песок и только наша компания. Вы сделаете самые инстаграмные фотки, ведь райский пляж только в нашем распоряжении.

Также мы дойдем до развалин древнего ликийского города, где также снимем напряжение в лазурных водах в безлюдной бухте.

Обратно поплывем с ветерком на нашей приватной лодке.

Телепорт на МальдивыТелепорт на Мальдивы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Голубая лагуна

День начинаем день с отдыха у бассейна.

Сегодня активности на выбор - продолжить отдых-перезагрузку, либо же прогуляться к смотровой на волшебную бухту.

Если вы предпочитаете остаться на турецком побережье организованно переезжаем в апартаменты г. Фетхие и продолжаем программу (пляжные клубы в стиле бохо и лагуна Олюдениз)

Голубая лагунаГолубая лагунаГолубая лагуна
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • 3 уютных ночи в сказочной бухте
  • Традиционные (турецкие) завтраки и ужины
  • Перемещения внутри бухты и переезд из аэропорта (базово Даламан / Анталия по согласованию)
  • Сопровождение на ликийской тропе
  • Продление программы на 5 день
  • Забота во время путешествия и любые виды помощи и консультаций по отдыху на юге Турции и последующему плану действий
Что не входит в цену
  • Авиабилеты (аэропорт Даламан / Анталия) от 300 долл
  • Траты на пляжах (лежак в районе 30 долл., коктейли от 15 долл.)
  • Обеды, перекусы, личные расходы (сувениры, пляжный бар (по желанию), прочие расходы) от 50 долл
  • Услуги фотографа в туре (от 100 долл.) только осень
  • Поездка бухта-аэропорт
О чём нужно знать до поездки

Я рада всем любителям активных путешествий!:)

от Вас требуется:

-гигабайты памяти на телефоне

-запас энергии на восхищение красотами

-любовь и стремление открывать новые места

-искренний интерес к путешествиям

-минимальная физическая форма и подготовка

-опыт хождения в горы / походы / привычка ходить ежедневно 10 тыс. шагов

Пожелания к путешественнику

Цель нашего тура - узнать секретную Турцию, недоступную пакетным туристам.

Тур довольно активный, так как включает походы. Нужен минимальный опыт походов / любовь к горам и вылазкам / физическая форма. (если вы хотите поехать, но по какому-то из пунктов есть сомнения, просьба написать в чат и мы все обсудим).

Если вы хотите только отдыхать и загорать на пляже, возможно, стоит подобрать другой тур:)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алена
Алена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я Алена. Живу в Стамбуле - городе, который вдохновляет и окрыляет меня каждую секунду. Ради мечты - организации авторских туров я бросила работу на престижной должности в международной компании. Я являюсь автором
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маршрутов по Португалии, Греции, Турции, Тянь-Шаньским горам, которые уже 5 лет обкатываю с моими гостями и друзьями-путешественниками. Я поистине travel addicted! Мои ценности - огромная любовь к природе, океану, закатам и рассветам, поэтому я исколесила страны южной Европы не по одному разу. Я здесь для того, чтобы взять вас за руку и показать те места, от которых у меня перехватывает дыхание.

Тур входит в следующие категории Олюдениза

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