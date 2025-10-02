Описание тура
Готовы увидеть секретную Турцию, о которой точно не расскажут путеводители и турагентства? А именно природную бухту, которая недоступна обычным туристам.
Тогда погнали! Приглашаю вас в путешествие-открытие в лазурную бухту на стыке средиземного и эгейского морей, куда просто так не попадешь - ведь ее нет на букинге или в каталоге пакетного турагентства.
За 4 дня путешествия нас ждут:
райские панорамы, сошедших с картинок
3 живописнейших участка ликийской тропы
5 неизведанных лазурных бухт
3 уникальных пляжа
Бонус: нашей группе авантюристов я дарю прогулку на частной лодке с ветерком и продление программы без доплат!
в туре в сентябре профессиональный фотограф!
- перезагрузимся в сосновой бухте с чистейшим горным воздухом под пение цикад
- остановимся в настоящем бунгало прочувствовав полное соприкосновение с природой
- прогуляемся по живописнейшим участкам треккингового маршрута - Ликийской тропе
- пройдем впечатляющие маршруты к пляжу Баунти, руинам древнего города и секретным бухтам
- отдохнем с аперолем у Инфинити бассейна
Программа тура по дням
Рай на земле существует
Помните пляж Баунти из рекламы? Сегодня самые смелые мечты станут реальностью.
Встречаемся в аэропорту Даламан и переезжаем в нашу локацию - это уютно спрятанная бухта с лазурной водой. Сюда съезжаются, чтобы заняться йогой и медитацией, сходить в треккинг по ликийской тропе и просто скинуть груз напряжения в окружении волшебных видов. Но немногие знают об этом волшебном месте, в этой связи пока что здесь предпочитают отдых исключительно жители Турции
Заселяемся в настоящие природные эко бунгало класса люкс.
Расслабляемся в бухте у Инфинити бассейна - чистейший хвойный воздух и завораживающие панорамы на бирюзовую гладь в нашем распоряжении.
Сходим в секретные локации по живописному лесу и сделаем 100500 крутых фото.
Встретим улетный закат с видом на горы.
Ликийская тропа и секретные бухты
Сегодня мы пройдем видовой участок ликийской тропы к секретным бухтам и снова окажемся в тропиках. По пути - чистейший хвойный воздух и завораживающие панорамы на море и тот самый каньон - Долину бабочек с локаций, куда не добирается типичный турист.
Сделаем остановку на модном пляжном клубе в стиле бохо.
Поужинаем с видом на горы в лучшем ресторане окрестностей, где нам с пылу с жару приготовят блюда турецкой кухни.
Телепорт на Мальдивы
Сегодня день для любители треккинговых маршрутов и невероятных видов
Пройдем участок ликийской тропы средней сложности - но те виды, которые откроются нашему взору забыть будет просто невозможно!
Наша промежуточная точка - райский пляж - бирюзовые воды, белый песок и только наша компания. Вы сделаете самые инстаграмные фотки, ведь райский пляж только в нашем распоряжении.
Также мы дойдем до развалин древнего ликийского города, где также снимем напряжение в лазурных водах в безлюдной бухте.
Обратно поплывем с ветерком на нашей приватной лодке.
Голубая лагуна
День начинаем день с отдыха у бассейна.
Сегодня активности на выбор - продолжить отдых-перезагрузку, либо же прогуляться к смотровой на волшебную бухту.
Если вы предпочитаете остаться на турецком побережье организованно переезжаем в апартаменты г. Фетхие и продолжаем программу (пляжные клубы в стиле бохо и лагуна Олюдениз)
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 3 уютных ночи в сказочной бухте
- Традиционные (турецкие) завтраки и ужины
- Перемещения внутри бухты и переезд из аэропорта (базово Даламан / Анталия по согласованию)
- Сопровождение на ликийской тропе
- Продление программы на 5 день
- Забота во время путешествия и любые виды помощи и консультаций по отдыху на юге Турции и последующему плану действий
Что не входит в цену
- Авиабилеты (аэропорт Даламан / Анталия) от 300 долл
- Траты на пляжах (лежак в районе 30 долл., коктейли от 15 долл.)
- Обеды, перекусы, личные расходы (сувениры, пляжный бар (по желанию), прочие расходы) от 50 долл
- Услуги фотографа в туре (от 100 долл.) только осень
- Поездка бухта-аэропорт
О чём нужно знать до поездки
Я рада всем любителям активных путешествий!:)
от Вас требуется:
-гигабайты памяти на телефоне
-запас энергии на восхищение красотами
-любовь и стремление открывать новые места
-искренний интерес к путешествиям
-минимальная физическая форма и подготовка
-опыт хождения в горы / походы / привычка ходить ежедневно 10 тыс. шагов
Пожелания к путешественнику
Цель нашего тура - узнать секретную Турцию, недоступную пакетным туристам.
Тур довольно активный, так как включает походы. Нужен минимальный опыт походов / любовь к горам и вылазкам / физическая форма. (если вы хотите поехать, но по какому-то из пунктов есть сомнения, просьба написать в чат и мы все обсудим).
Если вы хотите только отдыхать и загорать на пляже, возможно, стоит подобрать другой тур:)