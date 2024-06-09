Если вам наскучили привычные маршруты по Стамбулу, то мы предлагаем взмыть над городом в небо! На параплане вы пересечете живописные окрестности и сделаете впечатляющие кадры своего путешествия. Компанию вам составит опытный инструктор, чтобы сделать ваш полет максимально комфортным.

Описание экскурсии

Пролетая над видами Стамбула Мы предлагаем вам увлекательное приключение в виде полета на параплане с опытным инструктором. Комфортабельный трансфер доставит вас к месту старта и затем обратно, перед полетом вы получите основной инструктаж, а во время всего процесса сможете наснимать множество незабываемых, живых кадров на память, и полюбоваться безмятежными просторами над Стамбулом с небывалого ракурса! Организационные детали Многое будет зависеть от погодных условий, ветра и т. п. Если погода ясная, полет гарантированно состоится.