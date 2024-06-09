Если вам наскучили привычные маршруты по Стамбулу, то мы предлагаем взмыть над городом в небо! На параплане вы пересечете живописные окрестности и сделаете впечатляющие кадры своего путешествия. Компанию вам составит опытный инструктор, чтобы сделать ваш полет максимально комфортным.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Пролетая над видами Стамбула Мы предлагаем вам увлекательное приключение в виде полета на параплане с опытным инструктором. Комфортабельный трансфер доставит вас к месту старта и затем обратно, перед полетом вы получите основной инструктаж, а во время всего процесса сможете наснимать множество незабываемых, живых кадров на память, и полюбоваться безмятежными просторами над Стамбулом с небывалого ракурса! Организационные детали Многое будет зависеть от погодных условий, ветра и т. п. Если погода ясная, полет гарантированно состоится.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Полет на параплане с опытным инструктором
- Инструктаж перед полетом
- Трансфер в обе стороны
- Весь тур продолжается около 2 часов, ваш полет не ограничивается по времени
Что не входит в цену
- Дополнительные услуги, еда, напитки
- Съемка полета. Но возможно арендовать GoPro и поснимать самим
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место сбора уточняется при бронировании
Завершение: То же самое, что и место сбора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Такой тур по времени займет около 2 часов, однако ваш полет не ограничен по времени и будет зависеть только от ваших пожеланий и погодных условий. Как и в каждой нашей услуге, здесь все условия подбираются индивидуально, чтобы объем полученных вами положительных впечатлений был максимальным
- Многое будет зависеть от погодных условий, ветра и т. п. Если погода ясная, полет гарантированно состоится
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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