98 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть живой Стамбул и увезти его частичку с собой

Maria
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Maria – ваш гид
Вы прикоснётесь к такому Стамбулу, который похож на бездонную шкатулку с милыми сердцу винтажными сокровищами — сколько ни перебирай, всё равно найдёшь что-то новое и невероятное.

Базарчики и хипстерские места, домашние пекарни и галереи по соседству, антиквариат и ремесленнические поделки со всего света, которые продаются в магазинчиках без вывесок.

Я проведу вас по маршруту для своих и познакомлю с местными жителями и историей вещей из первых уст.

Готовьтесь к буйству красок на фото и ощущению, что город — ваш старый знакомый.
88 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 2 человек
Встреча в районе места проведения
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У этой экскурсии98 отзывов
4.97
Стамбул для своих
Стамбул для своих

Что вас ожидает

Лица города
Мы уйдём вглубь Стамбула, от набережных Босфора — туда, где жила белая эмиграция и до сих пор стоит первая православная церковь, к бывшим европейским кварталам, к антикварным магазинчикам, к галереям известных художников, которые, кажется, вот-вот выйдут из соседнего дома с чашечкой кофе. Я познакомлю вас с владельцем антикварной лавки и расскажу, как благодаря югославскому моряку на улице Стамбула появился «дом из Рима». Вы увидите домашние пекарни на первых этажах — их владельцы живут на вторых, подниметесь на смотровую площадку отеля и спуститесь к маленьким жилым дворикам, которые поведают миллион историй.

Турецкие штучки
Во время прогулки вы посмотрите, как изготавливают знаменитые безворсовые коврики — килимы, пекут турецкие бублики симиты и где производят вкуснейший рахат лукум с двухсотлетней историей. Мы зайдём в несколько хамамов, где я расскажу всё про местный банный церемониал, и вам больше, как многим иностранцам, не придётся стесняться того, что вы не совсем понимаете, как вести себя в турецких банях. Если вы любите антиквариат, то в любой из лавочек по ходу маршрута сможете выбрать что-то из дешёвой старинной утвари или изысканного раритета. А если по душе современное искусство, то поделки, керамика и картины местных умельцев тоже не разочаруют. Знайте: уехать из Стамбула без памятной вещицы почти невозможно!

Стамбул для своих
Стамбул для своих

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе места проведения.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maria
Maria
Автор гастрономического блога, работаю в турецкой компании, знаю много о городе, традициях и культуре. Люблю Стамбул и люблю им делиться. Фотографиями, историями — своими и города, наблюдениями, лицами, босфорским ветром, турецкими традициями, рубиновым чаем и знаменитыми котами. Проведу вас секретным тропинками по стамбульскими местам: какие-то из них известны, а какие-то знают даже не все местные жители.
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98 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Были на экскурсии с Марией. Увидели места, куда сами точно бы не забрели. Мария хороший рассказчик и грамотный экскурсовод, любит город в котором живет. Спасибо за "другой Стамбул"!
9 февраля 2020
Если хотите узнать Стамбул, если хотите захватывающих историй, ярких впечатлений и отличную компанию - вам непременно стоит погулять по Стамбулу с Марией! Мы прилетели в Стамбул почти на неделю в январе 2020. Побродив по туристическим маршрутам стало понятно, что этот город выходит своими горизонтами далеко за пределы старого города. Погуляв с Марией два дня по разным районам Стамбула мы прониклись колоритностью и многогранностью прекрасного мегаполиса! Море впечатлений и 1000 и 1 интереснейший рассказ Марии навсегда остались с нами! Маршруты легкие, красочные, а легенды и истории города гармонично ложатся на визуализацию! Мария, спасибо Вам за очень приятную компанию, очень интересные экскурсии, за легкость, которую испытываешь, гуляя с Вами по городу!
8 февраля 2020
Отправились в Стамбул в 19-м по любви и уже второй раз обратились за помощью в освоении этого крутейшего города к Марии. Очаровательный гид Мария. И истории ее о городе, о его жизни и жизни в нем очаровательны. Мария, спасибо! Рады были провести еще один замечательный день с вами и Стамбулом!
8 февраля 2020
Были на экскурсии в сентябре 2019 года. К Марии на экскурсию приходим уже второй раз. Она прекрасно знает город и очень увлекательно рассказывает о нем. Большое спасибо.
28 января 2020
Экскурсия- замечательная, Маша- очень приятный собеседник и эрудированный гид, искренне любящий Стамбул,с таким человеком исключительно здорово узнавать новые места. Очень рекомендую, и стоит обуться удобно: Стамбул,во-первых, не для высоких шпилек, во-вторых, несколько часов на ногах пролетят более чем незаметно. Красивые фото,знакомство с парками,причалами,котами и лавочками специй и художников-все включено))
Ксения
15 декабря 2019
Большое спасибо Маше за невероятно увлекательную экскурсию по местам, которые бы я вряд ли обнаружила сама! Это уже моя 4 экскурсия в Стамбуле и каждый раз гиды приятно удивляют. Маша не стала исключением - подача информации профессиональная, но это не скучное академическое изложение фактов, а цельный рассказ о жизни города, его особенностях, интересных событиях. Очень рекомендую, вы не пожалеете! Классная была экскурсия, Маша приятно удивила и насмешила некоторыми рассказами:)
11 декабря 2019
Очень рады, что знакомство со Стамбулом начали вместе с Марией. Это была очень дружеская прогулка, на которой можно было задавать любые вопросы и гибко менять маршрут под наши желания. Информация была подана доступно и не формально, уверена, что многое останется в памяти надолго, а потом просто нужно будет обновить новой поездкой )) На следующий день у нас была групповая экскурсия от туроператора, сразу почувствовали разницу и хотелось поскорее с нее сбежать. Мария, спасибо, все было чудесно!
1 декабря 2019
Получилась очень милая и познавательная прогулка. Узнали много нового и необычного. Увидели нетуристический Стамбул, узнали много интересных особенностей и нюансов города, которые «не видно из окна туристического автобуса» . Никакие стандартные «попсовые» экскурсии «для всех» не предоставили бы и пятой части информации которую получили мы. Захотелось побывать в этом городе неоднократно и подольше. Огромное спасибо Маше за такое душевное отношение к нам. Всем искренне и настоятельно рекомендуем.
20 ноября 2019
Мария очень хороший гид, прекрасный рассказчик. Время провели шикарно, на одном дыхании. Посетили за 3,5 часа много интересного. Всем рекомендую!
9 ноября 2019
Впечатлений очень много, это надо увидеть.
Ещё 88 отзывов

Maria проводит ещё 2 экскурсии

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Необычные маршруты по Стамбулу

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Стамбул — многогранное и невероятно интересное место. Вы посетите европейскую и азиатскую части, подниметесь на лучшие смотровые площадки, заглянете на местный рынок и узнаете самые любопытные факты из истории города. Я сделаю все, чтобы наше путешествие прошло легко, комфортно и познавательно!

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