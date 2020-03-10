98 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лица города Мы уйдём вглубь Стамбула, от набережных Босфора — туда, где жила белая эмиграция и до сих пор стоит первая православная церковь, к бывшим европейским кварталам, к антикварным магазинчикам, к галереям известных художников, которые, кажется, вот-вот выйдут из соседнего дома с чашечкой кофе. Я познакомлю вас с владельцем антикварной лавки и расскажу, как благодаря югославскому моряку на улице Стамбула появился «дом из Рима». Вы увидите домашние пекарни на первых этажах — их владельцы живут на вторых, подниметесь на смотровую площадку отеля и спуститесь к маленьким жилым дворикам, которые поведают миллион историй.
Турецкие штучки Во время прогулки вы посмотрите, как изготавливают знаменитые безворсовые коврики — килимы, пекут турецкие бублики симиты и где производят вкуснейший рахат лукум с двухсотлетней историей. Мы зайдём в несколько хамамов, где я расскажу всё про местный банный церемониал, и вам больше, как многим иностранцам, не придётся стесняться того, что вы не совсем понимаете, как вести себя в турецких банях. Если вы любите антиквариат, то в любой из лавочек по ходу маршрута сможете выбрать что-то из дешёвой старинной утвари или изысканного раритета. А если по душе современное искусство, то поделки, керамика и картины местных умельцев тоже не разочаруют. Знайте: уехать из Стамбула без памятной вещицы почти невозможно!
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Автор гастрономического блога, работаю в турецкой компании, знаю много о городе, традициях и культуре. Люблю Стамбул и люблю им делиться. Фотографиями, историями — своими и города, наблюдениями, лицами, босфорским ветром, турецкими традициями, рубиновым чаем и знаменитыми котами. Проведу вас секретным тропинками по стамбульскими местам: какие-то из них известны, а какие-то знают даже не все местные жители.
Были на экскурсии с Марией. Увидели места, куда сами точно бы не забрели. Мария хороший рассказчик и грамотный экскурсовод, любит город в котором живет. Спасибо за "другой Стамбул"!
Дима
9 февраля 2020
Если хотите узнать Стамбул, если хотите захватывающих историй, ярких впечатлений и отличную компанию - вам непременно стоит погулять по Стамбулу с Марией! Мы прилетели в Стамбул почти на неделю в январе 2020. Побродив по туристическим маршрутам стало понятно, что этот город выходит своими горизонтами далеко за пределы старого города. Погуляв с Марией два дня по разным районам Стамбула мы прониклись колоритностью и многогранностью прекрасного мегаполиса! Море впечатлений и 1000 и 1 интереснейший рассказ Марии навсегда остались с нами! Маршруты легкие, красочные, а легенды и истории города гармонично ложатся на визуализацию! Мария, спасибо Вам за очень приятную компанию, очень интересные экскурсии, за легкость, которую испытываешь, гуляя с Вами по городу!
Анна
8 февраля 2020
Отправились в Стамбул в 19-м по любви и уже второй раз обратились за помощью в освоении этого крутейшего города к Марии. Очаровательный гид Мария. И истории ее о городе, о его жизни и жизни в нем очаровательны. Мария, спасибо! Рады были провести еще один замечательный день с вами и Стамбулом!
Светлана
8 февраля 2020
Были на экскурсии в сентябре 2019 года. К Марии на экскурсию приходим уже второй раз. Она прекрасно знает город и очень увлекательно рассказывает о нем. Большое спасибо.
Ольга
28 января 2020
Экскурсия- замечательная, Маша- очень приятный собеседник и эрудированный гид, искренне любящий Стамбул,с таким человеком исключительно здорово узнавать новые места. Очень рекомендую, и стоит обуться удобно: Стамбул,во-первых, не для высоких шпилек, во-вторых, несколько часов на ногах пролетят более чем незаметно. Красивые фото,знакомство с парками,причалами,котами и лавочками специй и художников-все включено))
Ксения
15 декабря 2019
Большое спасибо Маше за невероятно увлекательную экскурсию по местам, которые бы я вряд ли обнаружила сама! Это уже моя 4 экскурсия в Стамбуле и каждый раз гиды приятно удивляют. Маша не стала исключением - подача информации профессиональная, но это не скучное академическое изложение фактов, а цельный рассказ о жизни города, его особенностях, интересных событиях. Очень рекомендую, вы не пожалеете! Классная была экскурсия, Маша приятно удивила и насмешила некоторыми рассказами:)
Ольга
11 декабря 2019
Очень рады, что знакомство со Стамбулом начали вместе с Марией. Это была очень дружеская прогулка, на которой можно было задавать любые вопросы и гибко менять маршрут под наши желания. Информация была подана доступно и не формально, уверена, что многое останется в памяти надолго, а потом просто нужно будет обновить новой поездкой )) На следующий день у нас была групповая экскурсия от туроператора, сразу почувствовали разницу и хотелось поскорее с нее сбежать. Мария, спасибо, все было чудесно!
Алла
1 декабря 2019
Получилась очень милая и познавательная прогулка. Узнали много нового и необычного. Увидели нетуристический Стамбул, узнали много интересных особенностей и нюансов города, которые «не видно из окна туристического автобуса» . Никакие стандартные «попсовые» экскурсии «для всех» не предоставили бы и пятой части информации которую получили мы. Захотелось побывать в этом городе неоднократно и подольше. Огромное спасибо Маше за такое душевное отношение к нам. Всем искренне и настоятельно рекомендуем.
Анастасия
20 ноября 2019
Мария очень хороший гид, прекрасный рассказчик. Время провели шикарно, на одном дыхании. Посетили за 3,5 часа много интересного. Всем рекомендую!
Атмосферная прогулка по колоритным кварталам города
Гости Стамбула, как правило, живут в европейской части, часто оставляя азиатскую на потом, по остаточному принципу. Цель этой экскурсии — показать, что уехать на другой континент обязательно стоит для вдохновения и для того, чтобы посмотреть на непривычный Стамбул. Вас ждут потрясающие виды на Босфор, колоритные кварталы с душевной атмосферой, настоящий балык экмек и османские сладости!
Исследовать нетуристические кварталы города через граффити, восточные рынки и колоритные детали
Азиатская часть Стамбула часто остается незаслуженно обделенной вниманием путешественников, а ведь это идеальное место для тех, кто любит изучать город вдали от туристических троп и открывать его с неожиданных сторон. Мы прогуляемся по молодежным кварталам города среди яхт-клубов, антикварных лавок, граффити, кофеен и восточных рынков, поговорим о турецкой рок-музыке и прокатимся на крошечном трамвае. Вы убедитесь, что Стамбул — это не только Византия или Османская империя, но и живой современный мегаполис, наполненный креативом, атмосферными деталями и бесконечным движением.
Погулять по историческому центру Стамбула, насладиться его видами с воды и заглянуть на рынки
Приглашаю погрузиться в жизнь Стамбула изнутри! Вы поплаваете по легендарному Босфору, исследуете подземное водохранилище и продегустируете местные деликатесы на колоритных рынках. А я расскажу, как рос и развивался город, кто им правил и какие интересные события происходили здесь на протяжении веков.
Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии
Приглашаю погулять по местам, куда редко ступает нога туриста: восточным кварталам Кадыкёй и Ускюдар, армянским и греческим улочкам. Вы ощутите дух настоящего Стамбула с оживленными базарами, древними мечетями и локальными кафе. А в завершение подниметесь на холм Чамлыджа и впечатлитесь видами Босфора и Мраморного моря!
Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
Вы увидите европейский и азиатский, старинный и современный Стамбул на прогулке со «своим человеком», узнаете об истории древнего мегаполиса, традициях и обычаях местных жителей. Мы покажем один из лучших турецких базаров и потайную часовню, проведем узкими улочками к галерее стамбульских мастеров и посоветуем лучшие рестораны, кафе и стрит-фуды.
Пройтись по следам сериала, увидеть главные архитектурные памятники и погрузиться в восточную сказку
Мы посетим самые важные места, связанные с героями популярного сериала: дворец Топкапы — символ османского могущества, дворец Ибрагима Паши и мечеть Сулеймание, построенную великим архитектором Мимаром Синаном. Вы узнаете о законах гарема, о жизни султанов и визирей, увидите предметы османского быта и поймете, каким был настоящий Великолепный век.
Погрузиться в атмосферу нетуристических кварталов — от магазинчиков Эминёню до мечетей Ускюдара
Настоящая магия Стамбула прячется в криках чаек и песнях муэдзина, в запахе жаренных каштанов и на улочках самобытных кварталов. Чтобы убедиться в этом, мы исследуем нетуристические места города: пройдем по Галатскому мосту, проникнемся духом Ускюдара и Кадыкёя, попробуем лучший стамбульский суп и балык-экмек и встретим закат на холме Чамлыджа.
Самые интересные районы и великолепные виды города на душевной и увлекательной экскурсии
Стамбул — многогранное и невероятно интересное место. Вы посетите европейскую и азиатскую части, подниметесь на лучшие смотровые площадки, заглянете на местный рынок и узнаете самые любопытные факты из истории города. Я сделаю все, чтобы наше путешествие прошло легко, комфортно и познавательно!