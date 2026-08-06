98 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия «Стамбул для своих» предлагает уникальный взгляд на город.
Участники отправятся вглубь Стамбула, от набережных Босфора до европейских кварталов, где жила белая эмиграция.
Здесь можно встретить местных жителей, узнать о жизни разных
Участники отправятся вглубь Стамбула, от набережных Босфора до европейских кварталов, где жила белая эмиграция.
Здесь можно встретить местных жителей, узнать о жизни разных
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальный маршрут для своих
- 🖼️ Современное искусство и антиквариат
- ☕ Встречи с местными жителями
- 🏛️ История из первых уст
- ⚽ Влияние футбола на город
Что можно увидеть
- Набережные Босфора
- Первая православная церковь
- Европейские кварталы
Описание экскурсии
Лица города, или Куда мы отправимся
- Мы уйдём вглубь Стамбула, от набережных Босфора — туда, где жила белая эмиграция и до сих пор стоит первая православная церковь
- К бывшим европейским кварталам, к антикварным магазинчикам, к галереям известных художников, которые, кажется, вот-вот выйдут из соседнего дома с чашечкой кофе
- К домашним пекарням, владельцы которых готовят ароматную выпечку на первых этажах, а живут — на вторых
Вы узнаете:
- как и чем живут самые разные слои населения Стамбула — от богемы до студенчества
- как уживаются представители разных религий и национальностей
- как на улицах Стамбула появился «дом из Рима»
- как на жизнь города влияет футбол
А ещё:
- я покажу образцы современного искусства, которые спрятаны по всему городу
- мы поговорим о тех, кто сыграл большую роль в культуре страны: от политиков и спортсменов до поэтов и музыкантов
- обсудим все аспекты, которые делают Стамбул таким, каким мы его любим — большим и шумным мегаполисом
- и увидим маленькие жилые дворики, которые внимательному человеку расскажут миллион историй своих жителей
Турецкие штучки, лавочки, галереи, аутентичные локации
В зависимости от времени суток и дня недели мы увидим:
- как ремесленники готовят к продаже знаменитые безворсовые коврики — килимы
- как составляют свои коллекции владельцы антикварных магазинов
- что представляют собой турецкие закрытые мужские клубы, которые есть в любом уважающем себя районе
- где проходили съёмки культовых турецких фильмов и сериалов
Винтаж, антиквариат или арт
- Если вы любите антиквариат, то в любой из лавочек по ходу маршрута сможете выбрать что-то из дешёвой старинной утвари или изысканного раритета
- А если по душе современное искусство, то поделки, керамика и картины местных умельцев тоже не разочаруют
Обратите внимание: на этой экскурсии мы не углубляемся в историю музеев и дворцов.
Организационные детали
- Угощение на маршруте, а также покупки по пути — по желанию, не входят в стоимость экскурсии
- Для детей младшего возраста экскурсия может быть утомительной
- Экскурсия не проводится при плохой погоде, перенос на другой день согласовывается в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Osmanbey
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 2284 туристов
В Турции я успела поработать в турецкой компании, стать гидом-переводчиком и накопить приличный багаж знаний о турецкой этнографии, культуре и традициях. Живу здесь с 2015 года. Люблю делиться своим нетуристическим
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 190 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
С Марией чувствуешь себя максимально комфортно! Гулять по Стамбулу в сопровождении такого интеллигентного, знающего много интересного про город, историю и его жителей, а главное- дружелюбного и жизнерадостного гида- одно удовольствие!
+2
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А
очень интересная и познавательная экскурсия! нам все прнравилось) Мария поделилась крутыми локациями и ответила на все наши вопросы
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Нам понравилась экскурсия с Марией. Было живо, интересно и разнообразно. Начали с кофейни. Посмотрели три разных района: обеспеченный, студенческий и богемный. Зашли в приятный парк, где начинают цвести магнолии и
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Спасибо Марии за отличную экскурсию! Было очень интересно узнать Стамбул с точки зрения разных районов и людей, которые там живут, теперь мы знаем, как по голосу отличить девушку с Нишанташи
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Е
Хотелось бы поблагодарить Марию за замечательно проведенное время. Я очень рада, что доверилась отзывам на сайте и наше знакомство состоялось.
Во-первых, сам маршрут: вдали от шаблонных мест, которые обязательно нужно посетить
Во-первых, сам маршрут: вдали от шаблонных мест, которые обязательно нужно посетить
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Н
Мария отличный экскурсовод! Она очень непринужденно и интересно построила экскурсию. Выбирали ее по отзывам и не прогадали. Если хотите нестандартную и очень интересную экскурсию, то только к Марии!!! Мария еще раз Вас спасибо огромное!
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