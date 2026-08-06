98 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить

и что означают памятники Бешикташе:) Отдельное спасибо за прогулку по Азиатской части с современными граффити, мы бы их точно не нашли сами.

Очень понравилось, что Мария перед экскурсией узнала наши пожелания и где мы уже были раньше, скорректировала экскурсию, чтобы мы ходили по другим локациям.

По итогу это получилась действительно экскурсия для своих с рассказами о локальных местах и современных традициях, которую мы и хотели.