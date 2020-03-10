98 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы прикоснётесь к такому Стамбулу, который похож на бездонную шкатулку с милыми сердцу винтажными сокровищами — сколько ни перебирай, всё равно найдёшь что-то новое и невероятное. Базарчики и хипстерские места, домашние пекарни и галереи по соседству, антиквариат и ремесленнические поделки со всего света, которые продаются в магазинчиках без вывесок. Я проведу вас по маршруту для своих и познакомлю с местными жителями и историей вещей из первых уст. Готовьтесь к буйству красок на фото и ощущению, что город — ваш старый знакомый.

Что вас ожидает

Лица города

Мы уйдём вглубь Стамбула, от набережных Босфора — туда, где жила белая эмиграция и до сих пор стоит первая православная церковь, к бывшим европейским кварталам, к антикварным магазинчикам, к галереям известных художников, которые, кажется, вот-вот выйдут из соседнего дома с чашечкой кофе. Я познакомлю вас с владельцем антикварной лавки и расскажу, как благодаря югославскому моряку на улице Стамбула появился «дом из Рима». Вы увидите домашние пекарни на первых этажах — их владельцы живут на вторых, подниметесь на смотровую площадку отеля и спуститесь к маленьким жилым дворикам, которые поведают миллион историй.

Турецкие штучки

Во время прогулки вы посмотрите, как изготавливают знаменитые безворсовые коврики — килимы, пекут турецкие бублики симиты и где производят вкуснейший рахат лукум с двухсотлетней историей. Мы зайдём в несколько хамамов, где я расскажу всё про местный банный церемониал, и вам больше, как многим иностранцам, не придётся стесняться того, что вы не совсем понимаете, как вести себя в турецких банях. Если вы любите антиквариат, то в любой из лавочек по ходу маршрута сможете выбрать что-то из дешёвой старинной утвари или изысканного раритета. А если по душе современное искусство, то поделки, керамика и картины местных умельцев тоже не разочаруют. Знайте: уехать из Стамбула без памятной вещицы почти невозможно!