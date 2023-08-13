Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)

Узнать, как жили султаны, и увидеть Стамбул во всей красе

5
15 отзывов
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Средневековье, 19 век и современность за полдня! Вы посетите два дворца — типичный восточный и нарядный европейский. Погрузитесь в историю, увидите работы Айвазовского и королевские подарки.

Кроме того, я покажу шикарную обзорную точку в Стамбуле и расскажу, где во дворцах сделать классные нетуристические фото.
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
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Описание

Что вас ожидает

Вы осмотрите два стамбульских дворца и окунётесь в их богатую историю. Я расскажу о султанах и гаремах, покажу, где жили древние греки и византийцы. Из одного дворца в другой мы проедем на городском трамвае и полюбуемся городскими пейзажами из окон. А ещё поднимемся на смотровую площадку и насладимся потрясающим видом на Босфор.

Дворец Топкапы — великолепный век и жизнь гарема

Дорожки дворцового комплекса Топкапы приведут вас в 16 век, в эпоху 46-летнего правления Сулеймана I. Я расскажу, почему это время стало Великолепным веком. Вы узнаете о расцвете и падении Османской империи, о том, как она управлялась и как пополнялась казна.

Вместе мы исследуем залы и покои дворца, которые познакомят вас с бытом правящей династии. В многочисленных комнатах гарема вы погрузитесь в мир дворцовых интриг и поймёте роль женщин в управлении страной. Конечно, я расскажу правдивую историю Роксоланы.

После осмотра мы задержимся на 30 минут. В дворцовом парке я проведу вас на смотровую площадку, где не бывает толп туристов, и вы сделаете эффектные снимки.

Дворец Долмабахче — прекрасный каприз турецкого султана

У резиденции султанов, ставшей и символом величия Стамбула, и символом упадка Османской империи, насыщенная история. Я расскажу, как, почему и по какому эталону решили построить необычный для своей эпохи и культуры дворец.

Вы оцените пышное убранство комнат, познакомитесь с архитектурой комплекса и посмотрите обширную коллекцию картин. Увидите меч Николая I и шкуру медведя, которую он подарил султану Абдул-Меджиду I, а также хрустальную люстру — презент королевы Виктории. А ещё посетите зал, целиком посвящённый Айвазовскому — художник много раз бывал и работал в Константинополе, и только для Долмабахче он написал целых 40 полотен.

После экскурсии у вас будет свободное время — 45 минут. Я проведу вас в коридор, из которого открывается панорамный вид, где вы сделаете красивые фотографии.

Организационные детали

  • Во дворцы мы пройдём без очередей
  • В каждом дворце мы проведём примерно 3–3,5 часа

Дополнительные расходы

  • Билеты во дворец Долмабахче: 650 лир/взрослые, 325 лир/дети 7–12 лет, детям до 6 лет вкл. бесплатно
  • Билеты во дворец Топкапы: 750 лир/взрослые без посещения гарема, 950 лир/взрослые с посещением гарема
  • Билеты для гида не нужны
  • Питание, сувениры (по желанию)

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от дворца Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей) (Екатерина)Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей) (Екатерина)Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей) (Екатерина)Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей) (Екатерина)Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей) (Екатерина)Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей) (Екатерина)Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей) (Ульяна)Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей) (Ульяна)Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей) (Ульяна)Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей) (Ульяна)Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей) (Ульяна)Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей) (Ульяна)Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей) (Aleksandra)Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей) (Aleksandra)Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей) (Aleksandra)Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей) (Aleksandra)Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей) (Мария)Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей) (Мария)Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей) (Елена)Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей) (Елена)Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей) (Елена)
Д
13 авг 2023
Экскурсия интересная. Посмотрели два дворца, гарем, узнали о жизни султана и гарема, много интересного. Гид хорошо владеет русским языком, внимательный, приветливый, терпеливо ждал пока фотографировались. Угостил всех турецким мороженным, кофе, чаем.
И
13 авг 2023
Огромное спасибо за отличную экскурсию, прекрасно подранный материал, 6 часов пролетело незаметно. Спасибо за вовремя предоставленный комплимент в виде кофе и мороженного! Настоятельно рекомендую!!!
М
9 авг 2023
Экскурсия очень понравилась
Содержательный и интересный материал, отсутствие очередей, хорошие рекомендации, отзывчивость Жесима оставили приятное впечатление:)
В
9 авг 2023
Все прошло на ура,очень понравилась экскурсия,интересно,информативно и очень атмосферно!
Е
9 авг 2023
Замечательный гид, с хорошим знанием языка и произношением! Интересно ведёт экскурсию. Угощает мороженым на козьем молоке☺ Можно расспросить про интересные места, вкусные кафе с недорогими ценами!
Замечательный гид, с хорошим знанием языка и произношением! Интересно ведёт экскурсию. Угощает мороженым на козьем молоке☺Замечательный гид, с хорошим знанием языка и произношением! Интересно ведёт экскурсию. Угощает мороженым на козьем молоке☺Замечательный гид, с хорошим знанием языка и произношением! Интересно ведёт экскурсию. Угощает мороженым на козьем молоке☺Замечательный гид, с хорошим знанием языка и произношением! Интересно ведёт экскурсию. Угощает мороженым на козьем молоке☺Замечательный гид, с хорошим знанием языка и произношением! Интересно ведёт экскурсию. Угощает мороженым на козьем молоке☺Замечательный гид, с хорошим знанием языка и произношением! Интересно ведёт экскурсию. Угощает мороженым на козьем молоке☺
А
9 авг 2023
Организация и экскурсия великолепны. Легкая подача материала. Большой объем информации за сжатый промежуток времени. Конечно, на каждый дворец надо больше времени для внимательного ознакомления, но для первого раза - два дворца за один день рекомендую.
Сидоров
7 авг 2023
Жесим прекрасный экскурсовод и человек, его экскурсия запомнилась и понравилась больше всего, буду ещё раз в Стамбуле - не откажусь провести время в его компании. Рекомендую всем!
У
6 авг 2023
Всё отлично, очень понравилось, спасибо большое гиду Жесиму. Грамотный и опытный гид. Было интересно и познавательно! Веселый и общительный, сообщил много полезных советов. Отлично говорит на русском языке!
Всё отлично, очень понравилось, спасибо большое гиду Жесиму. Грамотный и опытный гид. Было интересно и познавательно!Всё отлично, очень понравилось, спасибо большое гиду Жесиму. Грамотный и опытный гид. Было интересно и познавательно!Всё отлично, очень понравилось, спасибо большое гиду Жесиму. Грамотный и опытный гид. Было интересно и познавательно!Всё отлично, очень понравилось, спасибо большое гиду Жесиму. Грамотный и опытный гид. Было интересно и познавательно!Всё отлично, очень понравилось, спасибо большое гиду Жесиму. Грамотный и опытный гид. Было интересно и познавательно!Всё отлично, очень понравилось, спасибо большое гиду Жесиму. Грамотный и опытный гид. Было интересно и познавательно!
A
6 авг 2023
Жесим замечательный гид, провел прекрасную экскурсию, понравилось все, даже не хотелось расставаться! Всем советую, без очередей и толпы!
Жесим замечательный гид, провел прекрасную экскурсию, понравилось все, даже не хотелось расставаться! Всем советую, без очередей и толпы!Жесим замечательный гид, провел прекрасную экскурсию, понравилось все, даже не хотелось расставаться! Всем советую, без очередей и толпы!Жесим замечательный гид, провел прекрасную экскурсию, понравилось все, даже не хотелось расставаться! Всем советую, без очередей и толпы!Жесим замечательный гид, провел прекрасную экскурсию, понравилось все, даже не хотелось расставаться! Всем советую, без очередей и толпы!
М
29 июля 2023
Спасибо Жесиму за отличную экскурсию. Это наше первое знакомство со Стамбулом и я очень рада, что оно началось с Жесимом! Прекрасное владение историей и языком. Не заскучали не на секунду.
Особенно приятно, что отвечал на поток бесконечных вопросов, с юмором, лёгкостью. Мы остались под большим впечатлением!
Экскурсия в почти 6 часов это показатель настоящего профессионализма.
Отдельное спасибо за чай, кофе, воду и мороженое☺️
Спасибо Жесиму за отличную экскурсию. Это наше первое знакомство со Стамбулом и я очень рада, чтоСпасибо Жесиму за отличную экскурсию. Это наше первое знакомство со Стамбулом и я очень рада, что
Д
26 июля 2023
Хотим выразить Жесиму большую благодарность за интересно проведеный день! Увлекательно рассказывал про жизнь Султанов и двора, никакой воды, рассказывал много интересных фактов и ответил на все интересующие нас вопросы. Несмотря на длительность экскурсии, мы не сильно устали, так как наш гид все время заботился о нас: давал время отдохнуть, останавливался на отдых, если мы просили, и даже угостил чаем и мороженым! Ну и кроме всего прочего, Жесим просто приятный человек для общения, очень многое нам подсказал из бытовых мелочей, так как мы с женой в Стамбуле первый раз, и многого не знали. Ещё раз больше спасибо, мы обязательно вернемся!
Елена
23 июля 2023
Великолепная экскурсия, Жесим прекрасный экскурсовод, рассказчик и просто человек. Все по маршруту очень продумано и организовано, везде прошли без очередей и спешки. Не смотря на то, что экскурсия заявлена как групповая, но больше никто кроме нас с дочкой не записался, Жесим провел нам одним экскурсию по цене групповой. Угостил чаем, кофе и мороженым, показал прекрасное бюджетное кафе возле голубой мечети, предоставил много полезной информации. Великолепно общался с маленькой дочкой, она осталась довольна. Искренне рекомендую Жесима и данную экскурсию 😊🔥
Великолепная экскурсия, Жесим прекрасный экскурсовод, рассказчик и просто человек. Все по маршруту очень продумано и организовано,Великолепная экскурсия, Жесим прекрасный экскурсовод, рассказчик и просто человек. Все по маршруту очень продумано и организовано,Великолепная экскурсия, Жесим прекрасный экскурсовод, рассказчик и просто человек. Все по маршруту очень продумано и организовано,
Ю
19 июля 2023
Отличная экскурсия, все только по теме, без сувенирных точек) Начинается в 9-00, немного туристов, комфортно, несмотря на жару, но Жесим спасал нас как мог, угостил кофе, чаем, мороженым, делали остановки. Нет переизбытка информации. Хорошо знает историю. Было интересно и комфортно. Рекомендую!
М
19 июля 2023
Отличная экскурсия по дворцам! Начинается с утра, когда еще немного народу - Жеслим показал все скрытые уголки Топкапи, рассказал историю возведения. Обязательно посетите сокровищницу с самым дорогим камнем. Поклонники турецких сериалов узнают знакомые виды… Дворец Долмабахче уже более изысканный, знакомый по архитектуре… Все объяснения и уточнения от гида только по делу, спасибо что не затягивал просмотр, ибо кондиционеров нет, а во дворце душновато. Поклонникам Айвазовского обязательно к посещению картинная галерея… Великолепные виды Босфора вас ожидают везде!
Ivan
14 июля 2023
Жесим очень интеллигентный и профессиональный гид с большим опытом работы и аккредитацией минтуризма Турции. Отлично знает историю и может рассказать историю каждого из 36 султанов и каждой комнаты во дворце на хорошем русском языке. Кроме того он очень вежливый, обходительный и заботится о своих клиентах: дает отдохнуть, чай, кофе, мороженное, находит короткие пути в обход очередей и пробок. Нам очень понравилась экскурсия с Жесимом и я рекомендую его как профессионального гида в Турции.

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Дворец Долмабахче
Места султана Сулеймана и Роксоланы
Великолепный век
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