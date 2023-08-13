Средневековье, 19 век и современность за полдня! Вы посетите два дворца — типичный восточный и нарядный европейский. Погрузитесь в историю, увидите работы Айвазовского и королевские подарки. Кроме того, я покажу шикарную обзорную точку в Стамбуле и расскажу, где во дворцах сделать классные нетуристические фото.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы осмотрите два стамбульских дворца и окунётесь в их богатую историю. Я расскажу о султанах и гаремах, покажу, где жили древние греки и византийцы. Из одного дворца в другой мы проедем на городском трамвае и полюбуемся городскими пейзажами из окон. А ещё поднимемся на смотровую площадку и насладимся потрясающим видом на Босфор.

Дворец Топкапы — великолепный век и жизнь гарема

Дорожки дворцового комплекса Топкапы приведут вас в 16 век, в эпоху 46-летнего правления Сулеймана I. Я расскажу, почему это время стало Великолепным веком. Вы узнаете о расцвете и падении Османской империи, о том, как она управлялась и как пополнялась казна.

Вместе мы исследуем залы и покои дворца, которые познакомят вас с бытом правящей династии. В многочисленных комнатах гарема вы погрузитесь в мир дворцовых интриг и поймёте роль женщин в управлении страной. Конечно, я расскажу правдивую историю Роксоланы.

После осмотра мы задержимся на 30 минут. В дворцовом парке я проведу вас на смотровую площадку, где не бывает толп туристов, и вы сделаете эффектные снимки.

Дворец Долмабахче — прекрасный каприз турецкого султана

У резиденции султанов, ставшей и символом величия Стамбула, и символом упадка Османской империи, насыщенная история. Я расскажу, как, почему и по какому эталону решили построить необычный для своей эпохи и культуры дворец.

Вы оцените пышное убранство комнат, познакомитесь с архитектурой комплекса и посмотрите обширную коллекцию картин. Увидите меч Николая I и шкуру медведя, которую он подарил султану Абдул-Меджиду I, а также хрустальную люстру — презент королевы Виктории. А ещё посетите зал, целиком посвящённый Айвазовскому — художник много раз бывал и работал в Константинополе, и только для Долмабахче он написал целых 40 полотен.

После экскурсии у вас будет свободное время — 45 минут. Я проведу вас в коридор, из которого открывается панорамный вид, где вы сделаете красивые фотографии.

Организационные детали

Во дворцы мы пройдём без очередей

В каждом дворце мы проведём примерно 3–3,5 часа

Дополнительные расходы