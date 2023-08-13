Узнать, как жили султаны, и увидеть Стамбул во всей красе
Кроме того, я покажу шикарную обзорную точку в Стамбуле и расскажу, где во дворцах сделать классные нетуристические фото.
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Описание
Что вас ожидает
Вы осмотрите два стамбульских дворца и окунётесь в их богатую историю. Я расскажу о султанах и гаремах, покажу, где жили древние греки и византийцы. Из одного дворца в другой мы проедем на городском трамвае и полюбуемся городскими пейзажами из окон. А ещё поднимемся на смотровую площадку и насладимся потрясающим видом на Босфор.
Дворец Топкапы — великолепный век и жизнь гарема
Дорожки дворцового комплекса Топкапы приведут вас в 16 век, в эпоху 46-летнего правления Сулеймана I. Я расскажу, почему это время стало Великолепным веком. Вы узнаете о расцвете и падении Османской империи, о том, как она управлялась и как пополнялась казна.
Вместе мы исследуем залы и покои дворца, которые познакомят вас с бытом правящей династии. В многочисленных комнатах гарема вы погрузитесь в мир дворцовых интриг и поймёте роль женщин в управлении страной. Конечно, я расскажу правдивую историю Роксоланы.
После осмотра мы задержимся на 30 минут. В дворцовом парке я проведу вас на смотровую площадку, где не бывает толп туристов, и вы сделаете эффектные снимки.
Дворец Долмабахче — прекрасный каприз турецкого султана
У резиденции султанов, ставшей и символом величия Стамбула, и символом упадка Османской империи, насыщенная история. Я расскажу, как, почему и по какому эталону решили построить необычный для своей эпохи и культуры дворец.
Вы оцените пышное убранство комнат, познакомитесь с архитектурой комплекса и посмотрите обширную коллекцию картин. Увидите меч Николая I и шкуру медведя, которую он подарил султану Абдул-Меджиду I, а также хрустальную люстру — презент королевы Виктории. А ещё посетите зал, целиком посвящённый Айвазовскому — художник много раз бывал и работал в Константинополе, и только для Долмабахче он написал целых 40 полотен.
После экскурсии у вас будет свободное время — 45 минут. Я проведу вас в коридор, из которого открывается панорамный вид, где вы сделаете красивые фотографии.
Организационные детали
- Во дворцы мы пройдём без очередей
- В каждом дворце мы проведём примерно 3–3,5 часа
Дополнительные расходы
- Билеты во дворец Долмабахче: 650 лир/взрослые, 325 лир/дети 7–12 лет, детям до 6 лет вкл. бесплатно
- Билеты во дворец Топкапы: 750 лир/взрослые без посещения гарема, 950 лир/взрослые с посещением гарема
- Билеты для гида не нужны
- Питание, сувениры (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от дворца Топкапы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Содержательный и интересный материал, отсутствие очередей, хорошие рекомендации, отзывчивость Жесима оставили приятное впечатление:)
Особенно приятно, что отвечал на поток бесконечных вопросов, с юмором, лёгкостью. Мы остались под большим впечатлением!
Экскурсия в почти 6 часов это показатель настоящего профессионализма.
Отдельное спасибо за чай, кофе, воду и мороженое☺️