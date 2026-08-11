103 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Уличная еда в Стамбуле настолько разнообразна и аппетитна, что удержаться невозможно! С моей помощью вы сориентируетесь в мире турецкого стритфуда, откроете вкусные места «для своих», и побалуете себя лучшими гастрономическими шедеврами стамбульских улиц. Чиг-кёфте, фаршированные мидии, рыбный кебаб и многое другое — голодными вы точно не останетесь!
Описание экскурсии
Попробовать лучший стритфуд Стамбула
Мы пройдём по Каракёю и Бешикташу — современным районам с интересными кафе и граффити. Погуляем по колоритным улочкам, заглянем на целый проспект для завтраков и поговорим о гастрономических привычках местных. Помимо всем известных жареных каштанов, хрустящих кунжутных бубликов и варёной кукурузы, от посторонних взглядов здесь скрыты и истинные жемчужины гастрономии. Местные жители берегут их для себя, а мишленовские звезды пока просто не нашли.
- Вы познакомитесь с любимцем турецкой молодёжи — мокрым бургером и узнаете, откуда у турков появилась идея его изготовления
- Вас вряд ли удивит скумбрия, обжаренная на жаровне и завёрнутая в лаваш. Но в переулках Стамбула это блюдо приготовит для вас мастер, который 20 лет жизни посвятил рыбному кебабу и утверждает, что начал делать его самым первым
- После отправляемся в супную, которая расположилась в бывшем здании монастыря. А затем попробуем главное уличное блюдо всех местных жителей, от студентов до министров: говядину, приготовленную по семейному рецепту. Блюдо готовит ветеран своего дела, ведь заведению уже 50 лет
- Если у вас остались силы и место в желудке, самое время принять участие в конкурсе по поеданию фаршированных мидий. И если вы сможете превзойти в этом искусстве натренированных турков, то точно никогда не забудете этот день
- Конечно, вы также попробуете самую вкусную и популярную шаверму, за которой местные жители готовы стоять в очереди
- А самым смелым путешественникам на десерт я предложу блюдо, за любовь к которому Турцию не взяли в Евросоюз (впечатляющее зрелище)
Организационные детали
- Расходы на еду оплачиваются отдельно: примерный чек — €15–20 за чел.
- Рекомендую готовиться к дегустациям заранее и приходить очень голодными, а также брать просторную одежду:)
- Возможно адаптировать экскурсию под особенности вашей диеты
- Мы можем включить в экскурсию винную дегустацию в атмосферном погребе — €25 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2721 туриста
Путешественница, посетившая 52 страны. Список постоянно растёт. Жила в США и Малайзии, но нашла своё место здесь, в Стамбуле, где переплетаются история и современность. Живу в Турции более 10 лет
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 248 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень рады, что встретились и прогулялись с Кристиной ❤️ она показала нам свои любимые места, в которые сами бы мы не зашли, да и не узнали бы о них. Общение было максимально комфортным, еды, как и обещано, до отвала) очень рекомендую! и винный бар в конце, рядом с нашим домом, был приятнейшим бонусом 🥂
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Честно говоря, я ещё до покупки экскурсии засыпала Кристину вопросами, и она ни разу не дала почувствовать, что я слишком много спрашиваю. Это очень много значит, сразу понимаешь, что человек
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Кристина очень приятный человек, с легкостью подлавливает настроение гостей, благодаря чему чувствуешь себя как у себя дома.
В рамках одного лишь района облазили вместе все закулисье, там где Стамбул принадлежит туркам, а не толпам туристов. Получилась в меру сытная, колоритная прогулка. Приятные воспоминания и послевкусие💙
В рамках одного лишь района облазили вместе все закулисье, там где Стамбул принадлежит туркам, а не толпам туристов. Получилась в меру сытная, колоритная прогулка. Приятные воспоминания и послевкусие💙
+2
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В
Огромное спасибо Кристине за это совместное время!
Прекрасная еда, которую бы сами мы даже не нашли, душевные и милые люди и заведения. И все это под теплые разговоры о настоящем Стамбуле.
Спасибо! Всем очень рекомендуем.
Прекрасная еда, которую бы сами мы даже не нашли, душевные и милые люди и заведения. И все это под теплые разговоры о настоящем Стамбуле.
Спасибо! Всем очень рекомендуем.
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Попробовать Стамбул на вкус, запомнить все локации и названия еды, обзавестись полезными контактами и ссылками, отлично провести время, устать есть и смеяться. Если вы этого тоже хотите, вам точно понравится делать это с Кристиной!
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М
Кристина, моя любовь 😍 Самое лучшее решение узнать важное о Стамбуле, особенно кто в первый раз - это гастрономический тур!!!
Первое - вы точно будете знать что поесть и не остаться
Первое - вы точно будете знать что поесть и не остаться
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Входит в следующие категории Стамбула
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