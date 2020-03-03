103 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Попробовать лучшую уличную еду Стамбула в секретных уголках города

Kristina
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Kristina – ваш гид
Уличная еда в Стамбуле настолько разнообразна и аппетитна, что удержаться невозможно! С моей помощью вы сориентируетесь в мире турецкого стрит-фуда, откроете в современных кварталах города вкусные места «для своих», спрятанные от глаз туристов, и побалуете себя лучшими гастрономическими шедеврами стамбульских улиц.

Чи-Кёфте, фаршированные мидии, рыбный кебаб и многое другое — голодными вы точно не останетесь!
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автобусе
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Каракей
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У этой экскурсии103 отзыва
4.78
Гастрономическая экспедиция, или стрит-фуд в Стамбуле!
Гастрономическая экспедиция, или стрит-фуд в Стамбуле!

Что вас ожидает

Попробовать лучший стрит-фуд Стамбула
Мы пройдем по современным районам Стамбула Каракей и Бешикташ — районам современной культуры, интересных кафе, граффити и хипстеров. Погуляем по колоритным улочкам, заглянем на целый проспект для завтраков и в лавочки для местных, поговорим о местных гастрономических привычках и мировоззрении. Помимо всем известных жареных каштанов, хрустящих кунжутных бубликов и вареной кукурузы, от посторонних взглядов скрыты и истинные жемчужины гастрономии, которые местные жители берегут для себя, а мишленовские звезды их просто пока не нашли:

🍅 Вы «познакомитесь» с любимцем турецкой молодежи и не только — попробуете мокрый бургер и узнаете, откуда у турков появилась идея его изготовления.

🍢 Вас вряд ли удивит скумбрия, обжаренная на жаровне и завернутая в лаваш. Но в переулках Стамбула это блюдо приготовит для вас мастер, который 20 лет жизни посвятил рыбному кебабу и утверждает, что начал делать его самым первым!

🍵 Теперь отправляемся в супную, которая расположилась в бывшем здании монастыря, а затем попробуем главное уличное блюдо всех местных жителей, от студентов до министров: пропаренный рис с курицей, который приготовит «ветеран рисового дела».

🍤 Если у вас остались силы и место в желудке, самое время принять участие в конкурсе по поеданию фаршированных мидий. И если вы сможете превзойти в этом искусстве натренированных турков, то точно никогда не забудете этот день!

🌯 Конечно, вы также попробуете самую вкусную и популярную doner-шаверму, за которой местные жители готовы стоять в очереди.

🍩 А самым смелым путешественникам на десерт мы предложим блюдо, за любовь к которому Турцию не взяли в Евросоюз (впечатляющее зрелище).

Организационные детали

  • Расходы на еду оплачиваются участниками отдельно от экскурсии:
    примерный расход на человека — 10-15€
  • Рекомендуем готовиться к дегустациям заранее и приходить очень голодными, а также брать просторную одежду :)
Гастрономическая экспедиция, или стрит-фуд в Стамбуле!
Гастрономическая экспедиция, или стрит-фуд в Стамбуле!
Гастрономическая экспедиция, или стрит-фуд в Стамбуле!
Гастрономическая экспедиция, или стрит-фуд в Стамбуле!
Гастрономическая экспедиция, или стрит-фуд в Стамбуле!
Гастрономическая экспедиция, или стрит-фуд в Стамбуле!
Гастрономическая экспедиция, или стрит-фуд в Стамбуле!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Каракей.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Kristina
Kristina
Много путешествовала по миру но нашла свое место здесь в Стамбуле где переплетается история и современность. Живу в Турции более 4 лет прекрасно говорю на турецком языке. Люблю находить места скрытые глазу обычного прохожего.С легкостью нахожу общий язык с людьми, независимо от их мировоззрения, вероисповедания и менталитета. Благодаря своим знаниям и опыту могу с легкостью передать Вам всю незабываемую атмосферу Турции Для меня профессия гид — это не работа, а самое настоящие призвание. Я очень люблю свою страну, чту традиции и обычаи. Я сделаю ваш отдых незабываемым и нетривиальным.
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103 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 марта 2020
Спасибочки,Кристине, за то что смогла нас удивить. Было всё продумано и очень вкусно.
24 февраля 2020
Первой нашей экскурсией в Стамбуле была гастрономическая экскурсия с Кристиной. Не смотря на не большое опоздание, мы чудесно погуляли. Кристина хорошо говорит по турецки, знает большое количество турецких традиций (в плане еды), очень интересно рассказывает и в общем, Кристина легкий и комфортный по общению человек )
Нам так сильно понравилось у Super Mario, что мы каждое утро ездили к нему на завтрак ) через два дня встретили там Кристину с экскурсией, были очень рады видеть её!)
22 февраля 2020
Замечательная экскурсия, которую нам провела Кристина. Гуляли по Стамбулу и ели, пробовали очень вкусную уличную еду. Мы не малоешки) и с нами было двое любящих покушать мужчин, поэтому смогли осилить всю запланированную программу. То, что надо на эту экскурсию приходить голодными - это однозначно! Много интересного об обычной жизни стамбульцев, Кристина показала места, где кушают местные. Специально заказали эту экскурсию в первый день пребывания в городе, чтобы потом все последующие дни кушать в недорогих и очень вкусных заведениях. Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Спасибо большое Кристине. Еще бы рекомендовали включить в программу любителям настоящий турецкий кофе, который местные пьют, а то мы столько перепробовали - но это все аттракцион для туристов, вкусного не нашли. Спасибо!
18 февраля 2020
Очень содержательная и безусловно инсайдерская экскурсия. Кристина прекрасно владеет английским языком и может - для иностранных гостей - проводить на английском!
30 января 2020
Экскурсия понравилась. Кристина много интересного рассказывает о традициях культуры еды местных жителей. Знакомство с уличной едой ( лучшей ) происходит как спектакль. Спасибо Кристине за ее труд.
Дарья
29 января 2020
Невероятное приключение для нас провела Марина. Мы были просто счастливы участвовать в гастрономической прогулке, Марина показала нам замечательные места, мы поняли, как все устроено в уличной еде Стамбула (а это отдельная, очень интересная тема, заслуживающая внимания). С Мариной очень легко и хорошо, нам очень понравилась экскурсия , и я рекомендую ее всем путешественникам в Стамбул. Ещё раз огромное спасибо, Марина и Кристина!
27 января 2020
Были на экскурсии 23 января. Все прошло просто отлично, интересно, непринужденно. Кристина весьма разносторонний человек, с юмором, с ней легко обсуждать абсолютно любые темы. Кроме гастрономических впечатлений узнали много интересного для себя и о жизни турков, и о новых интересных местах, которые можно еще посетить, и множество различных Стамбульских «лайкфаков». Спасибо большое! В следующий приезд обязательно встретимся еще раз, на новой экскурсии.
13 января 2020
Кристина не растерялась провести нам экскурсию в экстремальных условиях (дождь+сильный ветер). Как могла нас успокаивала и приободряла. Блюда, которые она вам предложит, вы вряд ли попробуете сами. Большое спасибо Кристине за прекрасный вечер и душевный разговор! Очень рекомендую!
13 января 2020
Рекомендую брать эту экскурсию в первый день пребывания в Стамбуле. Все было вкусно. Гид Кристина отлично рассказывала о еде и о городе, слушать было приятно, узнали много полезной информации и наелись.)
11 января 2020
Всем рекомендую эту экскурсию при первом знакомстве с городом, так как культура питания является частью общей культуры народа и Кристина об этом очень интересно и увлекательно рассказала и показала. Замечательный гид, огромное спасибо за интересную, познавательную и очень вкусную экскурсию!
Ещё 93 отзыва

Kristina проводит ещё 1 экскурсию

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64 отзыва
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Гастрономические экскурсии в Стамбуле

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