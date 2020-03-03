103 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Попробовать лучший стрит-фуд Стамбула

Мы пройдем по современным районам Стамбула Каракей и Бешикташ — районам современной культуры, интересных кафе, граффити и хипстеров. Погуляем по колоритным улочкам, заглянем на целый проспект для завтраков и в лавочки для местных, поговорим о местных гастрономических привычках и мировоззрении. Помимо всем известных жареных каштанов, хрустящих кунжутных бубликов и вареной кукурузы, от посторонних взглядов скрыты и истинные жемчужины гастрономии, которые местные жители берегут для себя, а мишленовские звезды их просто пока не нашли:

🍅 Вы «познакомитесь» с любимцем турецкой молодежи и не только — попробуете мокрый бургер и узнаете, откуда у турков появилась идея его изготовления.

🍢 Вас вряд ли удивит скумбрия, обжаренная на жаровне и завернутая в лаваш. Но в переулках Стамбула это блюдо приготовит для вас мастер, который 20 лет жизни посвятил рыбному кебабу и утверждает, что начал делать его самым первым!

🍵 Теперь отправляемся в супную, которая расположилась в бывшем здании монастыря, а затем попробуем главное уличное блюдо всех местных жителей, от студентов до министров: пропаренный рис с курицей, который приготовит «ветеран рисового дела».

🍤 Если у вас остались силы и место в желудке, самое время принять участие в конкурсе по поеданию фаршированных мидий. И если вы сможете превзойти в этом искусстве натренированных турков, то точно никогда не забудете этот день!

🌯 Конечно, вы также попробуете самую вкусную и популярную doner-шаверму, за которой местные жители готовы стоять в очереди.

🍩 А самым смелым путешественникам на десерт мы предложим блюдо, за любовь к которому Турцию не взяли в Евросоюз (впечатляющее зрелище).