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Экскурсии в Стамбуле по приятным ценам

Найдено 824 экскурсии в Стамбуле, цены от €6, скидки до 70%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова
8 часов
178 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова
Отдохнуть от суеты мегаполиса и исследовать 2 острова, где время течёт медленно и душевно
Начало: У вашего отеля в районе Султанахмет или Бейоглу ил...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€30 за человека
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
Пешая
10 часов
-
5%
197 отзывов
Индивидуальная
Лучший выбор
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
Целый день знакомства со Стамбулом. Его историей, контрастами районов и атмосферой двух континентов
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €262€275 за человека
Трансфер из аэропорта (IST) Стамбула и наоборот на Mercedes Vito
На машине
1 час
548 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта (IST) Стамбула и наоборот на Mercedes Vito
Без суеты и стресса доехать до центральной части города - районов Фатих, Султанахмет, Бейоглу, Балат
Начало: У аэропорта или вашего места проживания
Сегодня в 14:00
Завтра в 00:00
от €48 за всё до 6 чел.
Трансфер из любого аэропорта Стамбула с другом
На машине
1 час
193 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из любого аэропорта Стамбула с другом
Добраться до отеля или аэропорта на современном авто с русскоговорящим опытным водителем
Начало: В аэропорту
Сегодня в 09:30
Завтра в 00:00
от €47 за всё до 7 чел.
Свидание с Босфором: прогулка по проливу на яхте
На яхте
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Свидание с Босфором: прогулка по проливу на яхте
Чтобы увидеть Стамбул с самой красивой стороны
Начало: У станции метро Haliç
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от €295 за всё до 6 чел.
По главным местам Стамбула - после обеда и без толпы
Пешая
3 часа
325 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
По главным местам Стамбула - после обеда и без толпы
Увидеть Айя-Софию, Голубую мечеть, площадь Ипподром и Цистерну Базилика в самое комфортное время
Начало: У Немецкого фонтана на площади Ипподрома
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
10 авг в 15:30
€40 за человека
Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору
Пешая
6.5 часов
1714 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору
Узнать город, увидеть главные достопримечательности и покататься на кораблике
Начало: У Немецкого фонтана
Завтра в 09:15
10 авг в 09:15
€39 за человека
Главное в Стамбуле: Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и площадь Ипподром
Пешая
3 часа
565 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Главное в Стамбуле: Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и площадь Ипподром
Увидеть и почувствовать самые популярные локации города
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
10 авг в 15:30
€40 за человека
Первое свидание со Стамбулом: путешествие по Старому городу
Пешая
5 часов
139 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Первое свидание со Стамбулом: путешествие по Старому городу
Почувствовать пульс четырёх империй в одном квартале
Начало: У станции трамвая Гюльхане
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€33 за человека
Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век»
Пешая
3 часа
484 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век»
Размотать клубок дворцовых интриг и насладиться средневековой архитектурой
Начало: У главного входа во дворец Топкапы
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
€40 за человека
Групповая яхтенная прогулка по Босфору днём или на закате
На яхте
2 часа
525 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Групповая яхтенная прогулка по Босфору днём или на закате
Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях
Начало: Ориентир на ресторан Би Балык Каракой
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 12:00
€40 за человека
Морская прогулка по Босфору с аудиогидом
2 часа
329 отзывов
Групповая
Морская прогулка по Босфору с аудиогидом
Откройте для себя Босфор с аудиогидом: дворцы, мосты и крепости в увлекательной морской прогулке. Насладитесь уникальными видами Стамбула
Начало: В нашем офисе Eminönü, Fatih
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€10 за человека
Кофе на песке + гадание на кофейной гуще: мастер-класс в Стамбуле
1 час
-
50%
135 отзывов
Групповая
Кофе на песке + гадание на кофейной гуще: мастер-класс в Стамбуле
Проникнуть в таинства приготовления турецкого кофе и узнать своё будущее
Начало: У Галатской башни
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€21€42 за человека
Первые шаги в Стамбуле
Пешая
2.5 часа
455 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Первые шаги в Стамбуле
Айя-София, Голубая мечеть, дворец Топкапы и Цистерна Базилика с профессиональным гидом
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €164 за всё до 5 чел.
Стамбул - это не только Султанахмет
На машине
5 часов
-
15%
153 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Стамбул - это не только Султанахмет
Дружеская авто-экскурсия по неизведанным местам, которая поможет узнать город изнутри
Сегодня в 09:30
Завтра в 00:30
от €246€289 за всё до 6 чел.
День на Босфоре: обзорная прогулка между Европой и Азией
3 часа
-
4%
34 отзыва
Групповая
День на Босфоре: обзорная прогулка между Европой и Азией
Вдоль европейского и азиатского берегов - мимо главных достопримечательностей Стамбула
Начало: У причала Эминеню (Eminönü)
Расписание: ежедневно в 10:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€24€25 за человека
Вечерний Босфор: ужин на теплоходе, шоу-программа и огни Стамбула
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
Круизы
3 часа
-
8%
56 отзывов
Групповая
Вечерний Босфор: ужин на теплоходе, шоу-программа и огни Стамбула
Круиз между Европой и Азией в объятиях стамбульских сумерек и восточных мелодий
Начало: Причал Cibali Pier (район Золотого Рога), рядом с ...
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
€33€36 за человека
Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар и Кузгунджук
Пешая
4 часа
591 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар и Кузгунджук
Прогуляться по нетуристическим тропам и открыть аутентичные уголки азиатской части города
Начало: На пристани Эминьёню, причал #2 Кадыкёй
10 авг в 15:30
11 авг в 08:30
от €165 за всё до 5 чел.
Сокровищница Стамбула: дворец Долмабахче с историком (в мини-группе)
2.5 часа
136 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Сокровищница Стамбула: дворец Долмабахче с историком (в мини-группе)
Погулять по залам, изучить диковинки и узнать о жизни здесь турецких правителей
Начало: У дворца Долмабахче
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 13:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€52 за человека
Стамбул, о котором вы не знали
Пешая
На пароме
4 часа
-
43%
302 отзыва
Мини-группа
до 11 чел.
Стамбул, о котором вы не знали
Погулять по колоритным азиатским кварталам, прокатиться на пароме и попробовать турецкий стрит-фуд
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€29€51 за человека
Стамбул с лицензированным гидом
Пешая
3 часа
-
5%
405 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Стамбул с лицензированным гидом
Посетить главные места города и пройти в музеи без очередей на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Рядом с голубой мечетью, на площади ипподрома возл...
12 авг в 09:30
13 авг в 09:30
от €162€170 за всё до 4 чел.
Классический Стамбул
Пешая
2.5 часа
-
5%
487 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Классический Стамбул
Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика, римский Ипподром и дворец Топкапы
Начало: У мечети Султанахмет
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:00
от €158€166 за всё до 4 чел.
Привет, Стамбул
Пешая
2.5 часа
294 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Привет, Стамбул
Главные достопримечательности города на легкой и душевной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У мечети Айя-София
Сегодня в 12:30
20 авг в 13:00
от €176 за всё до 5 чел.
Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером
На машине
На микроавтобусе
1 час
-
35%
148 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером
Удобно и без суеты добраться до города на Mercedes Vito или Mercedes Sprinter
Начало: У вашего отеля или на выходе из накопителя в аэроп...
Завтра в 05:30
10 авг в 00:30
от €55€84 за всё до 6 чел.
На яхте по волнам Босфора
На яхте
2 часа
350 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
На яхте по волнам Босфора
Насладиться морской прогулкой без посторонних и и увидеть главные памятники Стамбула с воды
Начало: В районе Эминеню
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от €325 за всё до 12 чел.
Дворец Топкапы: путь султанов
Пешая
3 часа
92 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Дворец Топкапы: путь султанов
Исследовать место, которое отражает расцвет могущества Османской империи
Начало: У дворца Топкапы
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 13:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€39 за человека
Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
Пешая
4 часа
262 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
Посетить турецкий Версаль (без очередей) и познакомиться с самой атмосферной улицей города
Начало: Дворец Долмабахче
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:30 и 15:00, в среду в 09:30
Завтра в 09:30
11 авг в 09:30
€50 за человека
Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу
На машине
5 часов
66 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Автопешеходная обзорная экскурсия по Стамбулу
Погрузитесь в атмосферу Стамбула: панорамные виды, прогулки по Истикляль и история города. Отличный выбор для первого знакомства с мегаполисом
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
от €220 за всё до 4 чел.
Дворец Топкапы - резиденция 23 османских султанов в Стамбуле
3 часа
41 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Дворец Топкапы - резиденция 23 османских султанов в Стамбуле
Увидеть интерьеры, в которых на протяжении 4 столетий вершилась история Османской империи
Начало: На улице Soğuk Çeşme sk
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Сегодня в 09:30
10 авг в 09:30
€38 за человека
Исторический центр Стамбула (без очередей)
Пешая
2.5 часа
-
10%
255 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Исторический центр Стамбула (без очередей)
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, исследуя его знаковые места с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30 и 15:30, в пятницу в 16:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€36€40 за человека

Стамбул притягивает к себе туристов со всего мира и не перестает удивлять уникальными красотами. У древнего города особый колорит и своя неповторимая аура, здесь чувствуется связь с многовековой культурой. Если в ваши планы входит побывать в Турции, то обязательно закажите экскурсии по Стамбулу на русском языке. Предлагаем вашему вниманию популярные и совсем новые направления, которые не оставят равнодушным самого взыскательного туриста.

Каталог экскурсий от лучших организаторов

824 экскурсии
Есть из чего выбрать!

Посмотрите нашу подборку экскурсий в Стамбуле на 2026 год, уверены, что вы сможете выбрать один из вариантов. Если возникнут затруднения, то гиды всегда готовы помочь с выбором: расскажут о каждом маршруте и предоставят профессиональный совет. Заказать экскурсии можно по предоплате, а остальная сумма передается гиду при встрече, так же есть экскурсии без предоплаты.

Первая встреча, с чего начать

По рекомендациям заядлых путешественников, знакомство с древним и вечно молодым городом стоит начать с обзорной экскурсии. Вы познакомитесь с мировыми шедеврами архитектуры под руководством гида. Экскурсовод не только расскажет о каждой детали маршрута, но и постарается ответить на вопросы любой сложности.

Туристы могут выбрать следующие популярные категории экскурсий:

  • Пешие прогулки. Например, популярная пешеходная экскурсия стартует с площади Ипподром в районе Голубой мечети, возвышающейся над центром. Вы сможете не только любоваться на городские красоты, но и получите развернутое историческое описание каждого здания и сооружения. Величие храма Айя-Софии поразит всех без исключения туристов. Вы увидите знаменитый Восточный вокзал, мечеть Сулеймание и сможете прогуляться по торговому городку Гранд-базар и Египетскому базару. Гостей пригласят отдохнуть и пообедать в ресторане турецкой кухни, что дополнит впечатления от многоликой столицы.
  • Морское путешествие на яхте или пароме по Босфору, с борта которых все красоты как на ладони и с совершенно необычного ракурса. В неспешном темпе экскурсанты знакомятся с Галатской башней, дворцом Топкапы, Девичьей башней, мечетью Сулеймана. Неторопливо проплывая мимо величественных древних крепостей Румелихисар и Анадолухисар и сможете сделать уникальные фото. Особенно впечатляют круизы на закате солнца, когда бухта Золотой Рог и Босфор становятся нереально эффектными.
  • Автобусные экскурсии в Стамбуле на русском могут начинаться прямо от гостиницы, что очень удобно для экскурсантов. Автобусный тур хорош тем, что можно за несколько часов увидеть очень многое под рассказ экскурсовода. Например, узнать историю любви османского архитектора Синана к дочери султана, которая запечатлена в камне на века. Вы увидите мечети Сулеймание, Рустем-паши и Михримах. На экскурсии вам расскажут историю создания мечетей, вы услышите легенды, связанные с каждым архитектурным шедевром. Три создания Синана отличаются внешней и внутренней формой, но все сооружения выверены до мелочей, в них нет ничего лишнего и красота каждого уникальна.
  • Автомобильные маршруты актуальны для тех, кто знаком с основными достопримечательностями. Сопровождать туриста и его друзей будет высококлассный гид. Комфортный формат позволит расширить кругозор и получить эксклюзивные знания о Турции.
  • Вечерние экскурсии особенно подойдут для неторопливых индивидуальных экскурсий и романтических ужинов в близком кругу. На закате дня можно пройтись по легендарной улице Истикляль, которая по значимости равна Арбату. Жизнь здесь не замирает ни на секунду, движение бурлит и днем, и ночью. На главной улице страны собраны мировые бутики, есть кинотеатры, зоны отдыха и многочисленные кафе. По улице курсирует ретро-трамвайчик, на котором можно прокатиться и увидеть все окружающее великолепие. Вас встретит Галатская башня, старинная линия метро Тюнэль, кафедральный собор Св. Антония. Двигаясь по пешеходному маршруту, вы попадете на главную площадь страны — Таксим.
  • Тематические экскурсии по Стамбулу на русском языке по ценам 2026 года предлагаются в широком ассортименте. Можно поучаствовать в мастер-классе по созданию турецкой лампы или поучиться у настоящего бариста в одном из популярных кафе. Вам станет доступно гастрономическое путешествие, винные прогулки с сомелье и многое другое.

Предлагаем и другие варианты по вполне демократичным ценам. Это могут быть популярные у всех туристов мира архитектурные шедевры, тематические, например, по святым местам или конкретным музеям. Времена дня для города — как времена года, поэтому можно даже заказать дневную и вечернюю экскурсию в одно место, чтобы увидеть и сравнить архитектурные шедевры при ярком свете и заходе солнца, в дневном рабочем ритме или вечернем с нотками релакса и романтики.

Если вы предпочитаете узнать город как можно глубже, то вам предложат многодневные туры от 2-х дней. Активный отдых может сочетаться с дополнительным обслуживанием по запросу туриста. Экскурсия может сочетаться с обедом или ужином в ресторанах, кафе и стритфудах на любой вкус. Независимо от класса заведения, вы обязательно почувствуете истинный колорит и вкус турецкой кухни.

В составе группы вам предоставят проход в культовые места без очереди. Перед выбором культурной программы определите для себя удобный график и прочитайте/обсудите нюансы каждого тура или экскурсии с гидом.

Обзорные экскурсии

Туристам предложат увлекательные маршруты и помогут познакомиться сразу с несколькими памятными локациями на одной экскурсии. Как правило, обзорные экскурсии длятся от 2 до 6 часов, в зависимости от программы. В любом случае, став нашим клиентом, вы избежите длинных музейных очередей и сможете получить максимум комфорта без потери времени. Стоимость экскурсии в Стамбуле будет зависеть не только от посещаемых объектов, но и от количества экскурсантов.

Вы можете выбрать следующий формат экскурсий:

  • Индивидуальная: гид сопровождает вашу личную компанию. Цена экскурсии обычно назначается не за каждого человека, а за всех. Как правило, индивидуальная группа состоит из 1-4 человек (иногда больше), заказчик может корректировать программу;
  • Сборная группа из 10-30 человек, цена экскурсии рассчитывается за каждого человека. Можно выбрать одну из предложенных в каталоге экскурсий, предварительно узнав организационные детали.

Обзорные экскурсии подойдут для тех, кто впервые в городе, и тех, кто здесь уже бывал и хочет познакомиться с необычными локациями. Гид обязательно уточнит, подойдет ли предлагаемая экскурсия детям и какого возраста. Уточнить маршрут, время и особенности каждой экскурсии можно у экскурсовода.

Профессионал предложит несколько вариантов городской культурной программы и учтет ваши личные предпочтения. Если речь идет об индивидуальной экскурсии, то перед оформлением брони вы сможете согласовать с вашим личным гидом условия и нюансы.

Лучшие пешие обзорные экскурсии

Культурное знакомство с местом начинается, как правило, с пеших прогулок в сопровождении экскурсовода. Вам предложат различные варианты активного отдыха, куда обязательно войдут архитектурные памятники всех эпох вечного города.

Обзорная экскурсия «Мимар Синан и его любимые творения»
Обзорная экскурсия «Мимар Синан и его любимые творения»
5
24 отзыва
66
за чел.
Мы отправимся на обзорную экскурсию по европейской и азиатской частям Стамбула и пройдем по следам великого архитектора Мимар Синана, создавшего более...
Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге
4.1
10 отзывов
90
за чел.
Охватить все самое лучшее за один раз: исторический центр и подъём на смотровую
Исторический центр Стамбула: обзорная экскурсия
Исторический центр Стамбула: обзорная экскурсия
3
1 отзыв
55
за чел.
Открыть для себя сердце древнего Константинополя и его многовековую историю
Все экскурсии – Пешеходные

Достопримечательности с разных ракурсов:

  • Первое знакомство со Стамбулом. Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города, включая посещение залов Топкапы. Гид проведет вас от античного Ипподрома, сердца Константинополя, до собора Айя-София, где крестилась княгиня Ольга. Насыщенная программа позволит погрузиться последовательно в несколько эпох, ознакомиться с культурой и архитектурой разных империй. Во дворцовом комплексе можно поразиться богатому убранству покоев, в которых жили и правили османские султаны.
  • Сокровища и тайны дворца Топкапы. Пешие экскурсии в Стамбуле по демократичной цене сложно представить без посещения Топкапы. Гид познакомит с "Великолепным веком" Османской империи, с бытом правящих династий. Бывшая резиденция султанов раскинулась на площади в 700 тыс. м2. Внутри музейного комплекса расположены мечети, дворцовые покои и залы, хаммамы и зоопарки. В зависимости от длительности и содержания экскурсии посещение дворцового комплекса будет каждый раз новым и незабываемым.
  • Ускюдар и Кузгунджук — два мира рядом. Увлекательный поход в самое сердце азиатской части города. С набережной Саладжак открывается потрясающий вид на Девичью башню. Вам будут интересны легенды здешних мест, связанные с историей Османской империи. Гид расскажет о великих султанах, художниках и зодчих, чьи имена навеки связаны с Ускюдаром. Если пройти в квартал Кузгунджук, то поразительный контраст местных "пряничных" домиков с классическими ансамблями будет заметен с первого взгляда.
  • От Византии до Османской империи. Вы сможете проследить путь страны через века: от византийского Константинополя до османского Стамбула. Экскурсанты увидят все знаковые символы византийских веков: Ипподром, храм Святой Софии, Голубую мечеть и Цистерну Базилика. Маршрут продолжит османская мечеть Султанахмет, украшенная шестью минаретами, где во внутренних покоях можно походить босиком по старинным коврам. Во дворце Топкапы, где хроники сохранили жизнеописание 25 султанов за 400 лет, туристы увидят богатое убранство покоев и прослушают истории жизни выдающихся правителей.

Познавательная прогулка по городу с опытным гидом станет толчком для дальнейшего погружения в историческую культуру здешних мест. Если вам понравится стиль изложения экскурсовода, то можно продолжить и заказать новую программу.

Сейчас в Стамбуле можно забронировать 824 экскурсии, туров и билетов в музейные комплексы. Цены в 2026 году на экскурсии в Стамбуле находятся в диапазоне €6 - €18983 со скидками до 70%. Именно поэтому всегда можно выбрать активный отдых под руководством профессионального гида с учетом своего бюджета. Стамбул рад всем гостям и никого не обделит вниманием, вы обязательно увезете в своем сердце частичку турецкого очарования.

Последние отзывы на экскурсии

С
Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору
Дата посещения: 16 июн 2026
Экскурсия замечательная, гид отлично знает свое дело. Точно стоит своих денег.
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М
Трансфер Аэропорт-Стамбул с гидом
Дата посещения: 15 июн 2026
Это случай когда хочется сказать много положительного, постараюсь найти слова благодарности Всевышнему, Вселенной за то,что случайно зашла на Ваш сайт
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,Боже,какая прекрасная у нас сегодня экскурсия , с красочными историями, видами, фотографиями, впечатлениями и все это благодаря одному человеку -Илье!!! Он -волшебник,прирожденный оратор, который интересно и с любовью рассказал нам историю Османской империи , с датами,фактами, юмором,уверена мы будем помнить об этом всю жизнь . Эта история была интересна трем поколениям: мне,моей маме и моей дочке . Искренне рекомендую всем посетить Стамбул в сопровождении Ильи ,и Вам будет чем вдохновиться и приятно удивиться . А фотографии, сделанные Ильёй, будут Вам прекрасным бонусом и подтверждением Ваших воспоминаний об Османской Империи . Уверена ,что и компания,в которой работает Илья такая же крутая. Удачи Вам, друзья, до новых встреч! С нетерпением жду !

Это случай когда хочется сказать много положительного, постараюсь найти слова благодарности Всевышнему, Вселенной за то,что случайно
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О
Дворец Топкапы в мини-группе (без очередей)
Дата посещения: 5 июн 2026
Были вчера на экскурсии во Дворце Топкапы с Мухаммедом, связь с гидом была очень хорошая по вотсап, сама экскурсия познавательная,
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гид хорошо говорит на русском, все понятно, много что узнали нового, интересного. Всем советую эту экскурсию т.к. самим без гида это будет непонятно где что находится и исторически тоже надо самим очень много знать, а так когда ты приезжаешь на небольшое время эта экскурсия без очередей т толп с гидом очень полезная. Спасибо Вам Мухаммед и больше благодарных вам путешественников! Да еще спасибо за скидки для ребенка!

Были вчера на экскурсии во Дворце Топкапы с Мухаммедом, связь с гидом была очень хорошая по
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M
Дворец Топкапы и его тонкости
Дата посещения: 31 мая 2026
Экскурсия во Дворец Топкапы с гидом Фатих очень понравилась. Были 31.05.2026г. с ребенком 10 лет. Узнали много нового о жизни Султанов и их окружения, ребенку тоже понравилась экскурсия. Рекомендуем для посещения.
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D
Дворец Топкапы + гарем
Дата посещения: 24 мая 2026
Отличная экскурсия
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D
Первые шаги в Стамбуле
Дата посещения: 23 мая 2026
Отличная экскурсия, знающий гид с чувством юмора.
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В
Фотосессия на крыше Стамбула с чайками
Дата посещения: 3 апр 2026
Все прошло волшебно , сказочно , одно удовольствие работать с Александрой , очень приятная девушка , профессионал своего дела
Все прошло волшебно , сказочно , одно удовольствие работать с Александрой , очень приятная девушка , профессионал своего дела
Все прошло волшебно , сказочно , одно удовольствие работать с Александрой , очень приятная девушка , профессионал своего дела
Все прошло волшебно , сказочно , одно удовольствие работать с Александрой , очень приятная девушка , профессионал своего дела
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С
Сон наяву - великий османский Стамбул
Дата посещения: 12 апр 2026
Ох, это было прекрасно! Мы просто гуляли по Стамбулу, но с таким гидом, будто за руку держал местный друг. Никакой
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скучной зубрёжки — только живые истории, смешные моменты и искренние эмоции. Забрели во двор, где даже в туристическом месте чувствуешь себя своим. Пили чай на крыше с видом на мечети, слушали азан и просто молчали — это было очень душевно. Спасибо за то, что показали не открытку, а настоящий город — живой, шумный, пахнущий хлебом и морем. Уехали с лёгким сердцем и желанием вернуться уже завтра

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М
Ночной круиз по Босфору: ужин, турецкое шоу и панорамы Стамбула
Дата посещения: 8 апр 2026
Очень понравился круиз, начиная от общения с гидом при бронировании до самого конца ночного путешествия по Босфору. Шоу прекрасное, организация
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тоже, корабль шикарный, большие экраны , все украшено огоньками, еда вкусная , официанты приветливые и бвстрые , ну и виды Стамбула на 5🤗

Очень понравился круиз, начиная от общения с гидом при бронировании до самого конца ночного путешествия по
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O
Православный Стамбул: живоносные источники Константинополя
Дата посещения: 26 мар 2026
Замечательная экскурсия!
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Всего 45187 отзывов в Стамбуле

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Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу

Самые популярные экскурсии в Стамбуле
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова;
  2. Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу;
  3. Трансфер из аэропорта (IST) Стамбула и наоборот на Mercedes Vito;
  4. Трансфер из любого аэропорта Стамбула с другом;
  5. Свидание с Босфором: прогулка по проливу на яхте.
Что посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Босфор;
  2. Дворец Топкапы;
  3. Галатская башня;
  4. Айя-София;
  5. Голубая мечеть;
  6. Набережная;
  7. Дворец Долмабахче;
  8. Девичья башня;
  9. Босфорский мост;
  10. Сулеймание.
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в августе 2026
Сейчас в Стамбуле можно забронировать 824 экскурсии от 6 до 18 983 со скидкой до 70%. Туристы уже оставили гидам 45187 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии в Стамбуле с русскоязычными гидами (824 экскурсии). При возникновении любых вопросов — свяжитесь с гидом напрямую через кнопку "Задать вопрос" и уточните любые нюансы без оплаты