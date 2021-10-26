Все экскурсии в Стамбуле
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Стамбуле – доступно 416 экскурсий на 2021 год, 9112 ⭐ отзывов, цены от €10, посетите достопримечательности: Девичья башня, Площадь Ипподром, Сулеймание, Истикляль, Босфорский мост, Бухта Золотой Рог, Дворец Долмабахче, Айя-София. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Стамбуле почти всё
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Индивидуальная экскурсия
2ч
€145
за 1-12 чел.
Очень популярно сейчас
Романтика на Босфоре: прогулка на яхте класса люкс
Романтическая прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Ежедневно
3ч
€56
за 1 чел.
Вечерний круиз по Босфору на теплоходе
Увидеть ночной Стамбул во всей красе вы сможете во время романтической прогулки на теплоходе
ежедневно в 19:30
Индивидуальная экскурсия
6ч
99€75
за 1-5 чел.
Многогранный Стамбул
Знаковые места, скрытые тропинки, кварталы для местных и венецианская церковь на душевной прогулке
7ч
€63
за 1 чел.
Скрытые жемчужины Стамбула (бесплатный трансфер из вашего отеля)
Предлагаем вам отправится в увлекательный тур по Стамбулу, во время которого вы не только увидите...
Ежедневно в 9.30
2ч 30м
€25
за 1 чел.
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии
ежедневно в 11:00 и 17:00
15ч
€99
за 1 чел.
Путешествие в Трою (аудиогид на русском языке)
Вспомните имена античных героев и богов, знакомые с детства, ведь мы отправляемся туда, где они...
ежедневно в 6:30
7ч
63€38
за 1 чел.
Стамбул: all inclusive
Дворец Топкапы, Галатская башня, мечеть Сулеймание и всё самое-самое на атмосферной прогулке
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-15 чел.
Индивидуальные прогулки на яхте - только ваша компания и море
Шумный мегаполис не располагает к отдыху
по договоренности, любой день
2ч
20€13
за 1 чел.
Групповая экскурсия на кораблике по Босфору с аудиогидом
Проплыть между двух континентов и сделать удачные кадры с воды с главными достопримечательностями
ежедневно в 12:30 и 16:00
2ч 30м
€12
за 1 чел.
Must-visit: экскурсия по великому Босфору с аудиогидом
Морская прогулка на корабле по Босфору - то, чего точно не стоит упускать в Стамбуле! Вы прокатитесь...
Каждый день в 12:15, 15:45, 17:45
5ч
€25
за 1 чел.
Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов!
От Айя-Софии до Гранд-базара — проникнуться историей у знаковых мест и посетить главные рынки
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, в пятницу в 10:00
5ч
€25
за 1 чел.
Стамбул за 5 часов - ежедневная экскурсия
Стамбул - город на пересечении путей, соединяющих Азию и Европу
Ежедневно в 9:30
3ч
€13
за 1 чел.
Стамбул: коротко о главном
Прикоснуться к истории Айя-Софии, Голубой мечети, дворца Топкапы и площади Ипподром в сердце города
в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, в среду в 09:30 и 14:00, в пятницу в... ещё
6ч
€35
за 1 чел.
Старый город + Босфор
Добро пожаловать в Стамбул
Каждый день в 10:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
50€35
за 1-4 чел.
Стамбул: 100 вопросов — 100 ответов
Найти неожиданные места в центре города и узнать о них множество занимательных фактов
Индивидуальная экскурсия
3ч
€75
за 1-3 чел.
Стамбул атмосферный: необычная обзорная экскурсия
Я покажу вам Стамбул, который вы не увидите на стандартных туристических маршрутах
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€200
за 1-12 чел.
На яхте по волнам Босфора!
Насладиться морской прогулкой без посторонних и услышать истории главных памятников Стамбула
Индивидуальная фото-прогулка
3ч
€65
за 1-2 чел.
Очень популярно сейчас
Фотоэкскурсия «По Стамбулу не спеша»
Наша экскурсия подойдет для тех, кто мечтает по профессиональной фотосессии в Стамбуле
Понедельник - Воскресенье с 11:00 до 18:00
3ч 30м
35€25
за 1 чел.
Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
Полюбоваться волнами пролива, оценить танцевальное шоу и вкусный ужин с закусками
ежедневно в 20:30
Индивидуальная экскурсия
4ч
€160
за 1-6 чел.
Великолепный Век. Любовь Роксоланы
Наша экскурсия создана специально для поклонников сериала "Великолепный век" , благодаря которому...
3ч 30м
49€32
за 1 чел.
По вечернему Босфору на круизном лайнере
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
ежедневно в 19:30
16ч
€270
за 1 чел.
Однодневный тур в Каппадокию из Стамбула
Возможно, вы уже успели устать от шумного людного Стамбула, и мы приглашаем вас в бескрайний горный...
каждый день, 05:30
Индивидуальная экскурсия
5ч
98€89
за 1-4 чел.
Два в одном: Старый город и прогулка по Босфору
Погулять по историческому центру Стамбула, насладиться его видами с воды и заглянуть на рынки
10ч
€35
за 1 чел.
Горный курорт Ялова: магия термальных вод
Вдали от Стамбула в горном ущелье спрятался старинный курорт Ялова
Ежедневно в 07:00
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Последние отзывы «Экскурсии Стамбула»
- Отзыв на: Стамбул: all inclusiveSSvetlana26 октября 2021Благодарим за увлекательную экскурсию! Хорошая организация, узнали много интересных фактов. Экскурсия прошла легко и интересно. Гиды доброжелательные. Будем рекомендовать друзьям.
- Отзыв на: Многогранный СтамбулММарина26 октября 2021Экскурсия с Анастасией понравилась и нам, родителям, и дочке 7 лет. Маршрут длился целых 8 часов, вместо заявленных 6 (!), но это была легкая непринужденная прогулка с рассказами об архитектуре, истории, памятниках, о жизни самих стамбульцев и их привычках. По пути Анастасия показывала интересные улочки, кафе и магазины. Вместе посетили по ее рекомендации живописную кофейню и морской ресторанчик на мосту. Закончили экскурсию на красивой набережной. Спасибо большое Насте, и отдельный привет от Киры;)!
- Отзыв на: Многогранный СтамбулССергей26 октября 2021Нашим гидом была Виктория- хорошо подготовленная, внимательная, позитивная рассказчица. 6 часов пролетели очень быстро и интересно. Спасибо!
- Отзыв на: Азиатский Стамбул от рассвета до закатаХХасан26 октября 2021Опытный и знающий материал, историю города замечательный экскурсовод. Нестандартный маршрут, увлекательный рассказ с многочисленными отличными панорамами на Стамбул. Отличный рассказчик и человек. Экскурсию проводит как для маленькой группы, так и большой. Рекомендуем!!!
- Отзыв на: Сокровища БосфораЕЕкатерина26 октября 2021Экскурсия по Босфору была очень познавательна, Благодаря Гале, Мы получили много полезной информации об истории и современном городе, Во время поездки на разных паромах получили достаточно полное понимание структуры города, его районах, что позволило а дальнейшем свободно передвигаться на общественном транспорте:)! Гала хороший рассказчик и профессиональный экскурсовод! Рекомендуем!
- Отзыв на: Стамбул с профессиональным гидомЕЕкатерина26 октября 2021Замечательная экскурсия! Хайдар помог Нам погрузится в богатую историю Стамбула, провёл Нас в своем рассказе от зарождения города до современности через римскую, османскую эпохи и т. д.. Были цифры, имена, но они были так даны живо и интересно, что и спустя время вся информация с Нами:). Огромная благодарность за подробный рассказ об Айя Софии. Однозначно рекомендуем!
- Отзыв на: Стамбул вчера и сегодняММария26 октября 2021Очень благодарны Хакану за интересную и познавательную экскурсию! Хоть она была и обзорная, но Хакан провел нас скрытыми от других туристов улочками и рассказал много удивительных и интересных историй! Экскурсия пролетела незаметно! Особая благодарность за гадание на кофейной гущи-посмеялись от души!
- Отзыв на: Стамбул: отдых в восточном стилеССАБИНА26 октября 2021ребята если вы сейчас ищете гида в стамбуле смело рекомендую Дмитрия, в первую очередь это замечательный человек и профессионал своего дела! и поторговаться за вас сможет на местном диалекте, и секретные места покажет, проведет вас по самым интересным местам Стамбула. Мы сделали акцент на гастрономию, Дмитрий составил бомбический маршрут, теперь мы знаем где купить голубых крабов за 40 лир/кг и где их могут божественно приготовить, где позавтракать с шикарным панорамным видом и где выгодно пошопиться) Спасибо вам большое еще раз!
- ССтратунова26 октября 2021Отличный гид, подстроилась под нас, показала город с той стороны с которой МЫ хотели
- Отзыв на: Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов!ККонстантин26 октября 2021Отличные впечатления. Махмут как гид был великолепен, рекомендую.