Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30 и 15:30, в пятницу в 16:00

Погрузитесь в атмосферу Стамбула: панорамные виды, прогулки по Истикляль и история города. Отличный выбор для первого знакомства с мегаполисом

Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:30 и 15:00, в среду в 09:30

Начало: У вашего отеля или на выходе из накопителя в аэроп...

Удобно и без суеты добраться до города на Mercedes Vito или Mercedes Sprinter

Откройте для себя Босфор с аудиогидом: дворцы, мосты и крепости в увлекательной морской прогулке. Насладитесь уникальными видами Стамбула

Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 14:00

Целый день знакомства со Стамбулом. Его историей, контрастами районов и атмосферой двух континентов

Отдохнуть от суеты мегаполиса и исследовать 2 острова, где время течёт медленно и душевно

Стамбул притягивает к себе туристов со всего мира и не перестает удивлять уникальными красотами. У древнего города особый колорит и своя неповторимая аура, здесь чувствуется связь с многовековой культурой. Если в ваши планы входит побывать в Турции, то обязательно закажите экскурсии по Стамбулу на русском языке. Предлагаем вашему вниманию популярные и совсем новые направления, которые не оставят равнодушным самого взыскательного туриста.

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824 экскурсии Есть из чего выбрать!

Посмотрите нашу подборку экскурсий в Стамбуле на 2026 год, уверены, что вы сможете выбрать один из вариантов. Если возникнут затруднения, то гиды всегда готовы помочь с выбором: расскажут о каждом маршруте и предоставят профессиональный совет. Заказать экскурсии можно по предоплате, а остальная сумма передается гиду при встрече, так же есть экскурсии без предоплаты.

Первая встреча, с чего начать

По рекомендациям заядлых путешественников, знакомство с древним и вечно молодым городом стоит начать с обзорной экскурсии. Вы познакомитесь с мировыми шедеврами архитектуры под руководством гида. Экскурсовод не только расскажет о каждой детали маршрута, но и постарается ответить на вопросы любой сложности.

Туристы могут выбрать следующие популярные категории экскурсий:

Пешие прогулки. Например, популярная пешеходная экскурсия стартует с площади Ипподром в районе Голубой мечети, возвышающейся над центром. Вы сможете не только любоваться на городские красоты, но и получите развернутое историческое описание каждого здания и сооружения. Величие храма Айя-Софии поразит всех без исключения туристов. Вы увидите знаменитый Восточный вокзал, мечеть Сулеймание и сможете прогуляться по торговому городку Гранд-базар и Египетскому базару. Гостей пригласят отдохнуть и пообедать в ресторане турецкой кухни, что дополнит впечатления от многоликой столицы.

Морское путешествие на яхте или пароме по Босфору, с борта которых все красоты как на ладони и с совершенно необычного ракурса. В неспешном темпе экскурсанты знакомятся с Галатской башней, дворцом Топкапы, Девичьей башней, мечетью Сулеймана. Неторопливо проплывая мимо величественных древних крепостей Румелихисар и Анадолухисар и сможете сделать уникальные фото. Особенно впечатляют круизы на закате солнца, когда бухта Золотой Рог и Босфор становятся нереально эффектными.

Автобусные экскурсии в Стамбуле на русском могут начинаться прямо от гостиницы, что очень удобно для экскурсантов. Автобусный тур хорош тем, что можно за несколько часов увидеть очень многое под рассказ экскурсовода. Например, узнать историю любви османского архитектора Синана к дочери султана, которая запечатлена в камне на века. Вы увидите мечети Сулеймание, Рустем-паши и Михримах. На экскурсии вам расскажут историю создания мечетей, вы услышите легенды, связанные с каждым архитектурным шедевром. Три создания Синана отличаются внешней и внутренней формой, но все сооружения выверены до мелочей, в них нет ничего лишнего и красота каждого уникальна.

Автомобильные маршруты актуальны для тех, кто знаком с основными достопримечательностями. Сопровождать туриста и его друзей будет высококлассный гид. Комфортный формат позволит расширить кругозор и получить эксклюзивные знания о Турции.

Вечерние экскурсии особенно подойдут для неторопливых индивидуальных экскурсий и романтических ужинов в близком кругу. На закате дня можно пройтись по легендарной улице Истикляль, которая по значимости равна Арбату. Жизнь здесь не замирает ни на секунду, движение бурлит и днем, и ночью. На главной улице страны собраны мировые бутики, есть кинотеатры, зоны отдыха и многочисленные кафе. По улице курсирует ретро-трамвайчик, на котором можно прокатиться и увидеть все окружающее великолепие. Вас встретит Галатская башня, старинная линия метро Тюнэль, кафедральный собор Св. Антония. Двигаясь по пешеходному маршруту, вы попадете на главную площадь страны — Таксим.

Тематические экскурсии по Стамбулу на русском языке по ценам 2026 года предлагаются в широком ассортименте. Можно поучаствовать в мастер-классе по созданию турецкой лампы или поучиться у настоящего бариста в одном из популярных кафе. Вам станет доступно гастрономическое путешествие, винные прогулки с сомелье и многое другое.

Предлагаем и другие варианты по вполне демократичным ценам. Это могут быть популярные у всех туристов мира архитектурные шедевры, тематические, например, по святым местам или конкретным музеям. Времена дня для города — как времена года, поэтому можно даже заказать дневную и вечернюю экскурсию в одно место, чтобы увидеть и сравнить архитектурные шедевры при ярком свете и заходе солнца, в дневном рабочем ритме или вечернем с нотками релакса и романтики.

Если вы предпочитаете узнать город как можно глубже, то вам предложат многодневные туры от 2-х дней. Активный отдых может сочетаться с дополнительным обслуживанием по запросу туриста. Экскурсия может сочетаться с обедом или ужином в ресторанах, кафе и стритфудах на любой вкус. Независимо от класса заведения, вы обязательно почувствуете истинный колорит и вкус турецкой кухни.

В составе группы вам предоставят проход в культовые места без очереди. Перед выбором культурной программы определите для себя удобный график и прочитайте/обсудите нюансы каждого тура или экскурсии с гидом.

Обзорные экскурсии

Туристам предложат увлекательные маршруты и помогут познакомиться сразу с несколькими памятными локациями на одной экскурсии. Как правило, обзорные экскурсии длятся от 2 до 6 часов, в зависимости от программы. В любом случае, став нашим клиентом, вы избежите длинных музейных очередей и сможете получить максимум комфорта без потери времени. Стоимость экскурсии в Стамбуле будет зависеть не только от посещаемых объектов, но и от количества экскурсантов.

Вы можете выбрать следующий формат экскурсий:

Индивидуальная : гид сопровождает вашу личную компанию. Цена экскурсии обычно назначается не за каждого человека, а за всех. Как правило, индивидуальная группа состоит из 1-4 человек (иногда больше), заказчик может корректировать программу;

: гид сопровождает вашу личную компанию. Цена экскурсии обычно назначается не за каждого человека, а за всех. Как правило, индивидуальная группа состоит из 1-4 человек (иногда больше), заказчик может корректировать программу; Сборная группа из 10-30 человек, цена экскурсии рассчитывается за каждого человека. Можно выбрать одну из предложенных в каталоге экскурсий, предварительно узнав организационные детали.

Обзорные экскурсии подойдут для тех, кто впервые в городе, и тех, кто здесь уже бывал и хочет познакомиться с необычными локациями. Гид обязательно уточнит, подойдет ли предлагаемая экскурсия детям и какого возраста. Уточнить маршрут, время и особенности каждой экскурсии можно у экскурсовода.

Профессионал предложит несколько вариантов городской культурной программы и учтет ваши личные предпочтения. Если речь идет об индивидуальной экскурсии, то перед оформлением брони вы сможете согласовать с вашим личным гидом условия и нюансы.

Лучшие пешие обзорные экскурсии

Культурное знакомство с местом начинается, как правило, с пеших прогулок в сопровождении экскурсовода. Вам предложат различные варианты активного отдыха, куда обязательно войдут архитектурные памятники всех эпох вечного города.

Достопримечательности с разных ракурсов:

Первое знакомство со Стамбулом. Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города, включая посещение залов Топкапы. Гид проведет вас от античного Ипподрома, сердца Константинополя, до собора Айя-София, где крестилась княгиня Ольга. Насыщенная программа позволит погрузиться последовательно в несколько эпох, ознакомиться с культурой и архитектурой разных империй. Во дворцовом комплексе можно поразиться богатому убранству покоев, в которых жили и правили османские султаны.

Сокровища и тайны дворца Топкапы. Пешие экскурсии в Стамбуле по демократичной цене сложно представить без посещения Топкапы. Гид познакомит с "Великолепным веком" Османской империи, с бытом правящих династий. Бывшая резиденция султанов раскинулась на площади в 700 тыс. м2. Внутри музейного комплекса расположены мечети, дворцовые покои и залы, хаммамы и зоопарки. В зависимости от длительности и содержания экскурсии посещение дворцового комплекса будет каждый раз новым и незабываемым.

Ускюдар и Кузгунджук — два мира рядом. Увлекательный поход в самое сердце азиатской части города. С набережной Саладжак открывается потрясающий вид на Девичью башню. Вам будут интересны легенды здешних мест, связанные с историей Османской империи. Гид расскажет о великих султанах, художниках и зодчих, чьи имена навеки связаны с Ускюдаром. Если пройти в квартал Кузгунджук, то поразительный контраст местных "пряничных" домиков с классическими ансамблями будет заметен с первого взгляда.

От Византии до Османской империи. Вы сможете проследить путь страны через века: от византийского Константинополя до османского Стамбула. Экскурсанты увидят все знаковые символы византийских веков: Ипподром, храм Святой Софии, Голубую мечеть и Цистерну Базилика. Маршрут продолжит османская мечеть Султанахмет, украшенная шестью минаретами, где во внутренних покоях можно походить босиком по старинным коврам. Во дворце Топкапы, где хроники сохранили жизнеописание 25 султанов за 400 лет, туристы увидят богатое убранство покоев и прослушают истории жизни выдающихся правителей.

Познавательная прогулка по городу с опытным гидом станет толчком для дальнейшего погружения в историческую культуру здешних мест. Если вам понравится стиль изложения экскурсовода, то можно продолжить и заказать новую программу.

Сейчас в Стамбуле можно забронировать 824 экскурсии, туров и билетов в музейные комплексы. Цены в 2026 году на экскурсии в Стамбуле находятся в диапазоне €6 - €18983 со скидками до 70%. Именно поэтому всегда можно выбрать активный отдых под руководством профессионального гида с учетом своего бюджета. Стамбул рад всем гостям и никого не обделит вниманием, вы обязательно увезете в своем сердце частичку турецкого очарования.