Отзыв на: Стамбул: all inclusive S Svetlana 5 Благодарим за увлекательную экскурсию! Хорошая организация, узнали много интересных фактов. Экскурсия прошла легко и интересно. Гиды доброжелательные. Будем рекомендовать друзьям.

Отзыв на: Многогранный Стамбул М Марина 4 Экскурсия с Анастасией понравилась и нам, родителям, и дочке 7 лет. Маршрут длился целых 8 часов, вместо заявленных 6 (!), но это была легкая непринужденная прогулка с рассказами об архитектуре, истории, памятниках, о жизни самих стамбульцев и их привычках. По пути Анастасия показывала интересные улочки, кафе и магазины. Вместе посетили по ее рекомендации живописную кофейню и морской ресторанчик на мосту. Закончили экскурсию на красивой набережной. Спасибо большое Насте, и отдельный привет от Киры;)!

Отзыв на: Многогранный Стамбул С Сергей 5 Нашим гидом была Виктория- хорошо подготовленная, внимательная, позитивная рассказчица. 6 часов пролетели очень быстро и интересно. Спасибо!

Отзыв на: Азиатский Стамбул от рассвета до заката Х Хасан 5 Опытный и знающий материал, историю города замечательный экскурсовод. Нестандартный маршрут, увлекательный рассказ с многочисленными отличными панорамами на Стамбул. Отличный рассказчик и человек. Экскурсию проводит как для маленькой группы, так и большой. Рекомендуем!!!

Отзыв на: Сокровища Босфора Е Екатерина 5 Экскурсия по Босфору была очень познавательна, Благодаря Гале, Мы получили много полезной информации об истории и современном городе, Во время поездки на разных паромах получили достаточно полное понимание структуры города, его районах, что позволило а дальнейшем свободно передвигаться на общественном транспорте:)! Гала хороший рассказчик и профессиональный экскурсовод! Рекомендуем!

Отзыв на: Стамбул с профессиональным гидом Е Екатерина 5 Замечательная экскурсия! Хайдар помог Нам погрузится в богатую историю Стамбула, провёл Нас в своем рассказе от зарождения города до современности через римскую, османскую эпохи и т. д.. Были цифры, имена, но они были так даны живо и интересно, что и спустя время вся информация с Нами:). Огромная благодарность за подробный рассказ об Айя Софии. Однозначно рекомендуем!

Отзыв на: Стамбул вчера и сегодня М Мария 5 Очень благодарны Хакану за интересную и познавательную экскурсию! Хоть она была и обзорная, но Хакан провел нас скрытыми от других туристов улочками и рассказал много удивительных и интересных историй! Экскурсия пролетела незаметно! Особая благодарность за гадание на кофейной гущи-посмеялись от души!

Отзыв на: Стамбул: отдых в восточном стиле С САБИНА 5 ребята если вы сейчас ищете гида в стамбуле смело рекомендую Дмитрия, в первую очередь это замечательный человек и профессионал своего дела! и поторговаться за вас сможет на местном диалекте, и секретные места покажет, проведет вас по самым интересным местам Стамбула. Мы сделали акцент на гастрономию, Дмитрий составил бомбический маршрут, теперь мы знаем где купить голубых крабов за 40 лир/кг и где их могут божественно приготовить, где позавтракать с шикарным панорамным видом и где выгодно пошопиться) Спасибо вам большое еще раз!

Отзыв на: Фотопутешествие по загадочным местам Стамбула С Стратунова 5 Отличный гид, подстроилась под нас, показала город с той стороны с которой МЫ хотели