Описание тура
Это путешествие для тех, кто хочет вырваться из городских будней и быстро перезагрузиться за несколько дней или для тех, кто приехал в Турции на море и хочет разнообразить свой отдых.
Проживаем только в гостиницах и в гостевых домах (никаких кемпингов и палаток, душ и туалет всегда есть в номере). Каждое утро выходим на тропу с маленьким радиальным рюкзачком (бутылка воды, крем от загара, купальник и полотенце с собой).
Каждый день разные пейзажи: многочисленные бухты, дикие пляжи, оливковые рощи, гранатовые и апельсиновые сады, белоснежный маяк, руины древних городов времён Римской и Греческой эпох. На маршруте нас ждут чудеса этих мест: пляж с неоновым планктоном, который светится по ночам и огненная гора Химера (пламень из неё бьёт уже более двух тысяч лет). Посетим Древний город Олимпос и увидим гробницы Ликийских правителей.
Нас ждут роскошные виды, разнообразные ландшафты, пляжи Средиземного моря и километры ходьбы без рюкзаков чистый кайф!
Программа тура по дням
Старт
Встречаемся в 15:00 в центре Анталии, у торгового комплекса Марк Анталия. На трансфере отправляемся в прибрежный посёлок Текирово (время в пути примерно 1,5-2 часа). Заселяемся в гостиницу, гуляем до пляжа, купаемся. За ужином познакомимся и обсудим планы на наш маршрут. Сегодня отдыхаем и ложимся пораньше, так как завтра нас ждёт длинный, красивый ходовой день.
Грот и Химера
После активного дня сегодня будет входной, но у нас есть дела и есть куда походить. Идём вдоль моря, мимо руин средневековой крепости в затерянный грот, просто с тропы его не увидеть. Спустившись в грот, можно выплыть прямо в море (нырять и подныривать не надо). Тропа сегодня идёт мимо скального лагеря (здесь выходят красивые фото), мимо зарослей лавра, где можно набрать пряной лаврушки, в качестве сувенира.
У грота устроим пикник с фруктами и турецкими сладостями. Днём есть пара часов, чтоб искупаться в море и заскочить в лавку с домашними десертами.
Вечером выходим в сторону огненной Химеры, захватим с собой зефирки, чтоб поджарить их на языках древнего пламени.
Длина маршрута 10 км, набор высоты 300 метров
Чирали Адрасан
Утром покидаем отель (багаж как обычно на трансфере). Сегодня нас ждёт гора с восхитительными видами. Сначала смотрим древний город Олимпос, которому более 2000 лет. Здесь многое сохранилось: дом с мозаичным полом, руины амфитеатра, здание бани и церкви. Наша тропа начинается прямо из древнего города.
Сегодня совсем другой пейзаж. Тропу густо окружают заросли, так что даже бывает не видно неба, в этом плюс когда сильное солнце, тень деревьев спасает от жары. Здесь много древесных запахов из-за большой влажности. На пути часто будем встречать Земляничное Дерево или Крымскую Бесстыдницу (дерево без коры). На вершине отдых и обед с роскошным видом.
Спустимся с горы прямо в сады гранатов и апельсинов, здесь у подножия, живут фермеры и сады раскинулись на многие километры (место, где надо пить гранатовый сок).
Маршрут на день: Чирали Адрасан.
Длина маршрута 19 км, высота набора 750 метров
Маяк Гелидония
Сегодня, пожалуй, самый красивый ходовой день, держим путь через маяк Гелидония.
Идём вдоль моря, но на высоте, поэтому искупаться сегодня не получится, спуска к морю на маршруте, не будет.
Встретим дикие оливковые деревья, а в конце маршрута нас ждёт маяк, здесь обед и роскошный вид. Мыс, на котором находится маяк, сильно выступает в море и имеет форму кинжала. Здесь открывается вид на архипелаг Беш Адалар, состоящий из пяти маленьких необитаемых островов. В средние века здесь хозяйничали пираты. Об этом свидетельствует и затонувший пиратский корабль, и бухта, которая так и называется Пиратская, что придаёт этой территории дополнительную загадочность и романтичность.
На этом наше путешествие заканчивается. На трансфере отправляемся в Анталию, время в пути около 2 часов. В город прибудем после 20 часов. Трансфер доставит нас в то же место, где и началось путешествие, в центр города, к торговому комплексу Марк Анталия. Уверены, что даже за столь короткий срок вам удалось отдохнуть, забыть ежедневные рутины, набраться сил, так как приключение у нас довольно насыщенное. До встречи на тропе!
Маршрут на день: Адрасан Геледония Финике
Длина маршрута 19 км, набор высоты 750 метров
Пляжи и бухты
Завтрак и выходим на тропу. С собой вода, крем от загара и купальники. Багаж отправляется до Чирали на трансфере. Сегодня один из красивейших дней маршрута. Идём вдоль моря, мимо живописных бухт, на одном из диких пляжей обязательно искупаемся, а на втором устроим пикник и искупнёмся ещё раз.
В Чирали планируем прийти около 17-18 часов (наш багаж уже здесь). Есть время на душ, отдых и ужин, ждём, когда настанет южная ночь. С наступлением темноты отправляемся на пляж, смотреть неоновый планктон (это сезонное явление, и бывает не всегда, так же отсутствует в шторм, но надеемся, что нам повезёт).
Маршрут на день: Текирово-Чиралы.
Длина маршрута 20 км, совокупный набор высоты 650 метров.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 2-х местное проживание (доплата за одноместное размещение 16 000 руб.)
- Завтраки и перекусы на маршрутах
- Входные билеты: Огни Химеры, Олимпос
- Сопровождение гида
- Все необходимые трансферы
- Автосопровождение багажа
Что не входит в цену
- Аренда трекинговых палок - 1500 руб. Количество ограничено. Просим сообщать о необходимости аренды при записи на тур - координатор уточнит наличие
- Все ужины
- Авиабилеты
- Медицинская страховка
- Личные расходы
- Ежедневная вода на маршрут
О чём нужно знать до поездки
Проживание и подселение в турах:
Мы заботимся о комфорте участников и стараемся организовать максимально удобные условия. В наших турах предусмотрено размещение в гостиницах в двухместных номерах.
Если вы путешествуете один/одна, мы стараемся подобрать для вас соседа по принципу одного пола. Подселение осуществляется по мере формирования группы.
Важно:
Если вы готовы к подселению с участником противоположного пола, пожалуйста, сообщите нам об этом при бронировании.
Если на момент формирования группы не окажется другого участника вашего пола для подселения, мы заранее уведомим вас. В этом случае потребуется доплата за одноместное размещение.
Пожелания к путешественнику
Важно знать всем участникам Ликийской тропы!
Мы работаем только с проверенной командой гидов — это настоящие профи, надёжные, весёлые, опытные и очень душевные ребята, с которыми вы точно почувствуете себя в надёжных руках.
Каждый из них проводит Ликийскую тропу в определённые даты, и вы заранее можете узнать, кто именно будет вашим проводником в этом приключении.
Необходимо иметь:
- Трекинговые ботинки (не кроссовки) и трекинговые палки (по желанию)
- Рюкзачок для радиальных выходов.
Питание:
Завтраки включены в отеле
Перекусы/пикники во время ходового дня на маршруты (тунец/овощи/сыры/фрукты/сладости)
Ужины не включены в стоимость, поужинать можно в кафе и ресторанчиках, которые есть в каждом городе и деревушке на нашем маршруте (чек от 1000 рублей)
Передвижение:
в тех местах, где необходим трансфер передвигаемся на минивене или микроавтобусе (зависит от количества человек).