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Описание тура

Это путешествие для тех, кто хочет вырваться из городских будней и быстро перезагрузиться за несколько дней или для тех, кто приехал в Турции на море и хочет разнообразить свой отдых.

Проживаем только в гостиницах и в гостевых домах (никаких кемпингов и палаток, душ и туалет всегда есть в номере). Каждое утро выходим на тропу с маленьким радиальным рюкзачком (бутылка воды, крем от загара, купальник и полотенце с собой).

Каждый день разные пейзажи: многочисленные бухты, дикие пляжи, оливковые рощи, гранатовые и апельсиновые сады, белоснежный маяк, руины древних городов времён Римской и Греческой эпох. На маршруте нас ждут чудеса этих мест: пляж с неоновым планктоном, который светится по ночам и огненная гора Химера (пламень из неё бьёт уже более двух тысяч лет). Посетим Древний город Олимпос и увидим гробницы Ликийских правителей.

Нас ждут роскошные виды, разнообразные ландшафты, пляжи Средиземного моря и километры ходьбы без рюкзаков чистый кайф!