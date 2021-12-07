Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кампалы

Сафари и треккинг по национальному парку Водопад Мерчисон

Незабываемое сафари по Национальному Парку Водопад Мерчисон и трекинг к водопаду

Индивидуально
для 2 чел.
Незабываемое сафари по Национальному Парку Водопад Мерчисон и трекинг к водопаду.

Встреча с дикими животными, живущими на территории парка.

Головокружительные виды с высоты птичьего полета.

Вода и камень сошлись в смертельной схватке!
Сафари и треккинг по национальному парку Водопад Мерчисон
Сафари и треккинг по национальному парку Водопад Мерчисон
Сафари и треккинг по национальному парку Водопад Мерчисон
Сафари и треккинг по национальному парку Водопад Мерчисон
Сафари и треккинг по национальному парку Водопад Мерчисон
Сафари и треккинг по национальному парку Водопад Мерчисон
Сафари и треккинг по национальному парку Водопад Мерчисон
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Парк водопада Мерчисон является самым большим национальным парком в Уганде, занимает площадь 3840 кв. км. Здесь обитает наибольшее количество животных во всей Африке: 76 видов млекопитающих, 450 видов птиц. Чудо природы водопад Мерчисон считается «самым мощным в мире водным потоком, низвергающимся с высоты». Могучий Нил, пробиваясь через 6-метровую расселину в скалах, обрушивается вниз с 40-метровой высоты.
Чтобы добраться до водопада, мы совершим сафари на лодке по Великому Нилу. Во время этой прогулки можно будет увидеть диких животных Африки: крокодилов, гиппопотамов, слонов, буйволов, и других животных пришедших на водопой. Любителей птиц данная прогулка тоже не оставит равнодушными: венценосный журавль (символ Уганды) цапля Голиаф, пеликаны, зимородки, птицы-носороги, бакланы. Достигнув высшей точки начала водопада, мы выйдем на один из берегов для пешеходной прогулки (около 1 часа). С высоты вам откроются потрясающие картины, вы увидите, как могучий Нил пробивает себе дорогу между скал. На второй день нашей экскурсии мы переправляемся через Нил, чтобы совершить сафари по парку: жирафы, слоны, антилопы, бородавочники. Если повезет, можно будет даже увидеть львов!
Не забудете взять с собой репелленты, вершина водопада – излюбленное место обитания мух цеце.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 1. Все передвижения по программе
  • 2. Проживание в двухместных номерах в отеле Sambiya Lodge
  • 3. Завтрак в отеле Sambiya Lodge
  • 4. Въезд в Национальный Парк Водопад Мерчисон + местные гиды
  • 5. Переправа через Нил (2 раза)
  • 6. Сафари по Нилу на лодке
Место начала и завершения?
Кампала / Энтеббе
Когда и сколько длится
Когда: День 1Выезд рано утром (5:30-6:00) из Кампалы/ЭнтеббеВо второй половине дня въезд в национальный парк, прогулка на лодке по Нилу, треккинг на водопад МёрчисонНочь в теле Sambiya LodgeДень 2Рано утром пересекаем Нил на пароме, чтобы совершить сафари по парку. Возвращение в Кампалу / Энтеббе
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

День 1Выезд рано утром (5:30-6:00) из Кампалы/ЭнтеббеВо второй половине дня въезд в национальный парк, прогулка на лодке по Нилу, треккинг на водопад МёрчисонНочь в теле Sambiya LodgeДень 2Рано утром пересекаем Нил на пароме, чтобы совершить сафари по парку. Возвращение в Кампалу / Энтеббе

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кампалы

🎩ИндивидуальныеИндивидуальные экскурсии💧Водопады🐫СафариТреккинг и походы

Анита Г. проводит ещё 1 экскурсию

В гости к горным гориллам из Уганды
Индивидуально
$1 500
за 1 чел.
В гости к горным гориллам из Уганды
Незабываемое путешествие по африканским джунглям в поисках горных горилл
1 деньПрибытие в международный аэропорт Энтеббе. Трансфер в «4 Penguins Hotel». После небольшого отд... ещё
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кампале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кампале
ХОРОШО
🇺🇬
ТАМ