Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кампалы

Парк водопада Мерчисон является самым большим национальным парком в Уганде, занимает площадь 3840 кв. км. Здесь обитает наибольшее количество животных во всей Африке: 76 видов млекопитающих, 450 видов птиц. Чудо природы водопад Мерчисон считается «самым мощным в мире водным потоком, низвергающимся с высоты». Могучий Нил, пробиваясь через 6-метровую расселину в скалах, обрушивается вниз с 40-метровой высоты.

Чтобы добраться до водопада, мы совершим сафари на лодке по Великому Нилу. Во время этой прогулки можно будет увидеть диких животных Африки: крокодилов, гиппопотамов, слонов, буйволов, и других животных пришедших на водопой. Любителей птиц данная прогулка тоже не оставит равнодушными: венценосный журавль (символ Уганды) цапля Голиаф, пеликаны, зимородки, птицы-носороги, бакланы. Достигнув высшей точки начала водопада, мы выйдем на один из берегов для пешеходной прогулки (около 1 часа). С высоты вам откроются потрясающие картины, вы увидите, как могучий Нил пробивает себе дорогу между скал. На второй день нашей экскурсии мы переправляемся через Нил, чтобы совершить сафари по парку: жирафы, слоны, антилопы, бородавочники. Если повезет, можно будет даже увидеть львов!

Не забудете взять с собой репелленты, вершина водопада – излюбленное место обитания мух цеце.