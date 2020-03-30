Заразилося 727 +20

Померло 3

Видужала 290 +66

Хворіють зараз 434

Летальність 0.41% близько 4 чол. на 1000 хворих

В Алтайськом крае, включаючи Барнаул, знаходиться 0.31%, 727 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 3 померло, 290 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 434 осіб



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Барнауле i Алтайськом крае Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Алтайськом крае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2.2 рази в Алтайськом крае ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 4 осіб на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Алтайськом крае

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Барнауле i Алтайськом крае від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Алтайський край по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 727 +20+3% 3 290 +66+29% ▼ 434-46 11 тра 2020 707 +38+6% 3 224 +20+10% ▲ 480+18 10 тра 2020 669 +28+4% 3 204 +31+18% ▼ 462-3 9 тра 2020 641 +20+3% 3 173 +9+5% ▲ 465+11 8 тра 2020 621 +16+3% 3 164 +32+24% ▼ 454-16 7 тра 2020 605 +17+3% 3 132 +22+20% ▼ 470-5 6 тра 2020 588 +33+6% 3 110 +1+1% ▲ 475+32 5 тра 2020 555 +21+4% 3 +1+50% 109 +27+33% ▼ 443-7 4 тра 2020 534 +36+7% 2 +1+100% 82 +6+8% ▲ 450+29 3 тра 2020 498 +47+10% 1 76 +7+10% ▲ 421+40 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Алтайськом крае по днях