  1. Коронавірус 🦠 в Барнауле i Алтайськом крае

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Хворі коронавірусів в Алтайськом крае на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 727+20
  • Померло 3
  • Видужала 290+66
  • Хворіють зараз 434
  • Летальність 0.41%близько 4 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Алтайськом крае, включаючи Барнаул, знаходиться 0.31%, 727 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 3 померло, 290 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 434 осіб

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Барнауле i Алтайськом крае

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Алтайськом крае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2.2 разив Алтайськом крае ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
4 осібв середньому помирає в Алтайськом крае на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Барнауле i Алтайськом крае від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Алтайський край по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020727+20+3%3290+66+29%434-46
11 тра 2020707+38+6%3224+20+10%480+18
10 тра 2020669+28+4%3204+31+18%462-3
9 тра 2020641+20+3%3173+9+5%465+11
8 тра 2020621+16+3%3164+32+24%454-16
7 тра 2020605+17+3%3132+22+20%470-5
6 тра 2020588+33+6%3110+1+1%475+32
5 тра 2020555+21+4%3+1+50%109+27+33%443-7
4 тра 2020534+36+7%2+1+100%82+6+8%450+29
3 тра 2020498+47+10%176+7+10%421+40
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Алтайськом крае по днях

Алтайский край і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Алтайський край: останні новини

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28.04.2020 09:58
Следователи возбудили уголовное дело после публикации в СМИ видео, на котором группа полицейских дубинками избивает жителя закрытого из-за коронавируса города Змеиногорск Алтайского края. 24 апреля возле магазина сотрудники полиции причинили телесные повреждения 44-летнему местному жителю. Он нарушил режим изоляции.
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25.04.2020 12:49
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В Алтайском крае число заболевших COVID-19 выросло на 41 за сутки
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21.04.2020 09:37
Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес
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16.04.2020 16:55
В бюджете Алтайского края нет средств для прямой поддержки бизнеса, пострадавшего от эпидемии коронавируса, заявил губернатор Виктор Томенко. Половина средств в краевом бюджете — это дотации из центра, пояснил он
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16.04.2020 15:06
Власти Алтайского края отказались самостоятельно помогать пострадавшему из-за коронавируса бизнесу, потому что на это у региона нет денег. При этом губернатор сравнил предпринимателей с незваным гостем. «Мы оказываемся в ситуации, когда человека пригласили в гости, а он привел с собой еще своего товарища», — сказал он.
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
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12.04.2020 08:27
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08.04.2020 05:42
ФСБ начала проверку после травли в соцсетях россиянки с коронавирусом
ФСБ начала проверку после травли в соцсетях россиянки с коронавирусом
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07.04.2020 13:33
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В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса
В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса
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06.04.2020 05:46
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Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
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06.04.2020 05:41
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом: заразившихся выявили в Алтайском крае и Приморье. В Алтайском крае коронавирус подтвержден у пяти человек, общее число зараженных достигло 12. В Приморье коронавирус выявили у прилетевшей из Мексики женщины, всего в регионе заразились восемь человек.
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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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