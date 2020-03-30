- Заразилося 727+20
- Померло 3
- Видужала 290+66
- Хворіють зараз 434
- Летальність 0.41%близько 4 чол. на 1000 хворих
В Алтайськом крае, включаючи Барнаул, знаходиться 0.31%, 727 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 3 померло, 290 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 434 осіб
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Барнауле i Алтайськом крае
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Алтайськом крае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Барнауле i Алтайськом крае від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Алтайський край по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|727+20+3%
|3
|290+66+29%
|▼434-46
|11 тра 2020
|707+38+6%
|3
|224+20+10%
|▲480+18
|10 тра 2020
|669+28+4%
|3
|204+31+18%
|▼462-3
|9 тра 2020
|641+20+3%
|3
|173+9+5%
|▲465+11
|8 тра 2020
|621+16+3%
|3
|164+32+24%
|▼454-16
|7 тра 2020
|605+17+3%
|3
|132+22+20%
|▼470-5
|6 тра 2020
|588+33+6%
|3
|110+1+1%
|▲475+32
|5 тра 2020
|555+21+4%
|3+1+50%
|109+27+33%
|▼443-7
|4 тра 2020
|534+36+7%
|2+1+100%
|82+6+8%
|▲450+29
|3 тра 2020
|498+47+10%
|1
|76+7+10%
|▲421+40
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