  1. Коронавірус 🦠 в Архангельське i Архангельське области

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Хворі коронавірусів в Архангельське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 494+37
  • Померло 3
  • Видужала 164+1
  • Хворіють зараз 327+36
  • Летальність 0.61%близько 6 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Архангельське области, включаючи Архангельськ, знаходиться 0.21%, 494 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 3 померло, 164 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 327 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Архангельське i Архангельське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Архангельське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.49 разив Архангельське области ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
6 чоловікв середньому помирає в Архангельське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Архангельське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Архангельська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020494+37+8%3164+1+1%327+36
11 тра 2020457+32+8%3163+7+4%291+25
10 тра 2020425+25+6%3+2+200%156+7+5%266+16
9 тра 2020400+28+8%1149+12+9%250+16
8 тра 2020372+18+5%1137+11+9%234+7
7 тра 2020354+25+8%1126+11+10%227+14
6 тра 2020329+24+8%1115+3+3%213+21
5 тра 2020305+6+2%1112+31+38%192-25
4 тра 2020299+39+15%181+12+17%217+27
3 тра 2020260+22+9%169190+22
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Архангельське области по днях

Архангельская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Архангельська область: останні новини

В Архангельской области заявили об ошибке в федеральных данных по вирусу
В Архангельской области заявили об ошибке в федеральных данных по вирусу
РБК
01.05.2020 14:54
По данным федерального сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Архангельской области умерли четверо больных COVID-19. В регионе назвали сообщение ошибкой
Число зараженных коронавирусом в психбольнице в Архангельске достигло 70
Число зараженных коронавирусом в психбольнице в Архангельске достигло 70
РБК
20.04.2020 03:18
В российской психбольнице коронавирусом заразились 70 человек
В российской психбольнице коронавирусом заразились 70 человек
lenta.ru
19.04.2020 20:18
В психиатрической больнице Архангельска 70 человек заразились коронавирусом, среди них — как пациенты, так и сотрудники. Резкий прирост числа заразившихся за последние сутки обусловлен именно вспышкой коронавируса в психбольнице. Там провели дезинфекцию и развернули инфекционный стационар.
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
lenta.ru
19.04.2020 11:14
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом перечислил регионы России, в которых выявлены 6060 новых случаев заражения. Большая часть пришлась на Москву (3570 случаев), еще 709 — на Подмосковье. В Нижегородской области зарегистрированы 129 случаев, в Санкт-Петербурге — 114, в Архангельской области — 68, в Мордовии — 60.
В российской психиатрической больнице выявили вспышку коронавируса
В российской психиатрической больнице выявили вспышку коронавируса
lenta.ru
18.04.2020 21:19
Вспышка коронавируса произошла в Архангельской государственной клинической психиатрической больнице. Более 50 пациентов и сотрудников больницы оказались заражены SARS-CoV-2, еще около ста человек ожидают результатов анализов. Разносчиком вируса стала одна из сотрудниц медучреждения.
В Архангельске выявили вспышку коронавируса в психиатрической больнице
В Архангельске выявили вспышку коронавируса в психиатрической больнице
РБК
18.04.2020 20:21
Глава Архангельской области выступил против мусорного полигона в Шиесе
Глава Архангельской области выступил против мусорного полигона в Шиесе
РБК
16.04.2020 12:26
Александр Цыбульский заявил, что не поддерживает этот проект и в дальнейшем намерен изучить детали, чтобы понять, что нужно сделать для прекращения строительства. Полигон повлиял на падение рейтинга предыдущего главы региона
Жителям российского региона разрешили ездить на дачи и колоть дрова на карантине
Жителям российского региона разрешили ездить на дачи и колоть дрова на карантине
lenta.ru
05.04.2020 18:55
В Архангельской области жителям региона разрешили ездить на дачи и колоть дрова во время самоизоляции по коронавирусу. Такой указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Цыбульский. Цыбульский расширил перечень причин, по которым жители могут выходить из дома.
Путин уволил глав двух регионов после обращения к народу по коронавирусу
Путин уволил глав двух регионов после обращения к народу по коронавирусу
РБК
02.04.2020 22:44
В России в один день сменилось руководство в трех регионах — Архангельской области, Коми и Ненецком округе. Отставки Игоря Орлова и Сергея Гапликова эксперты объяснили их непопулярностью и проблемами в ходе мусорной реформы

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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