Заразилося 494 +37

Померло 3

Видужала 164 +1

Хворіють зараз 327 +36

Летальність 0.61% близько 6 чол. на 1000 хворих

В Архангельське области, включаючи Архангельськ, знаходиться 0.21%, 494 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 3 померло, 164 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 327 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Архангельське i Архангельське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Архангельське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.49 рази в Архангельське области ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 6 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Архангельське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Архангельське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Архангельська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 494 +37+8% 3 164 +1+1% ▲ 327+36 11 тра 2020 457 +32+8% 3 163 +7+4% ▲ 291+25 10 тра 2020 425 +25+6% 3 +2+200% 156 +7+5% ▲ 266+16 9 тра 2020 400 +28+8% 1 149 +12+9% ▲ 250+16 8 тра 2020 372 +18+5% 1 137 +11+9% ▲ 234+7 7 тра 2020 354 +25+8% 1 126 +11+10% ▲ 227+14 6 тра 2020 329 +24+8% 1 115 +3+3% ▲ 213+21 5 тра 2020 305 +6+2% 1 112 +31+38% ▼ 192-25 4 тра 2020 299 +39+15% 1 81 +12+17% ▲ 217+27 3 тра 2020 260 +22+9% 1 69 ▲ 190+22 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Архангельське области по днях