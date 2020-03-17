- Заразилося 494+37
- Померло 3
- Видужала 164+1
- Хворіють зараз 327+36
- Летальність 0.61%близько 6 чол. на 1000 хворих
В Архангельське области, включаючи Архангельськ, знаходиться 0.21%, 494 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 3 померло, 164 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 327 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Архангельське i Архангельське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Архангельське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Архангельське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Архангельська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|494+37+8%
|3
|164+1+1%
|▲327+36
|11 тра 2020
|457+32+8%
|3
|163+7+4%
|▲291+25
|10 тра 2020
|425+25+6%
|3+2+200%
|156+7+5%
|▲266+16
|9 тра 2020
|400+28+8%
|1
|149+12+9%
|▲250+16
|8 тра 2020
|372+18+5%
|1
|137+11+9%
|▲234+7
|7 тра 2020
|354+25+8%
|1
|126+11+10%
|▲227+14
|6 тра 2020
|329+24+8%
|1
|115+3+3%
|▲213+21
|5 тра 2020
|305+6+2%
|1
|112+31+38%
|▼192-25
|4 тра 2020
|299+39+15%
|1
|81+12+17%
|▲217+27
|3 тра 2020
|260+22+9%
|1
|69
|▲190+22
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