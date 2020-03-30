Хворі коронавірусів в Астраханське области на сьогодні, останні новини і статистика
Заразилося 806+42
Померло 7+1
Видужала 209+28
Хворіють зараз 590+13
Летальність 0.87%близько 9 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35
В Астраханське области, включаючи Астрахань, знаходиться 0.35%, 806 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 7 померло, 209 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 590 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Астрахани i Астраханське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Астраханське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
9 чоловікв середньому помирає в Астраханське области на 1000 заражених. У решті регіонів, стільки ж
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Астраханське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Астраханська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
Дата
Заразилося
Померло
Видужала
Хворіють зараз
12 тра 2020
806+42+5%
7+1+17%
209+28+15%
▲590+13
11 тра 2020
764+33+5%
6
181+4+2%
▲577+29
10 тра 2020
731+58+9%
6
177+16+10%
▲548+42
9 тра 2020
673+44+7%
6
161+27+20%
▲506+17
8 тра 2020
629+40+7%
6
134+11+9%
▲489+29
7 тра 2020
589+25+4%
6
123+10+9%
▲460+15
6 тра 2020
564+29+5%
6
113+5+5%
▲445+24
5 тра 2020
535+31+6%
6+2+50%
108+7+7%
▲421+22
4 тра 2020
504+17+3%
4
101+8+9%
▲399+9
3 тра 2020
487+76+18%
4
93+10+12%
▲390+66
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Астраханське области по днях
Астраханская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020
Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік
11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%
Коронавірус і Астраханська область: останні новини
В московской больнице № 50 скончался бывший митрополит Астраханской области Камызякской епархии Иона (Юрий Карпухин). Предварительной причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. Ионе было 78 лет. Последние годы он служил настоятелем храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве.
Власти Астраханской области предложили жителям региона работу в полях. Дефицит рабочих связан с пандемией коронавируса — многие трудовые мигранты, занятые в полях, вынуждены были покинуть Россию. Весной области необходимо дополнительно шесть тысяч рабочих, в августе и сентябре — еще 2,5 тысячи.
За последние сутки в 24 регионах России подтвердилось 500 новых случаев коронавируса, впервые диагнозы поставили в Магаданской и Астраханской областях. Больше всего случаев выявили в Москве — 367 человек. По одному человеку заразились в Костромской области, Калмыкии, Нижегородской области, Самарской области.
В России за все время эпидемии коронавируса зафиксировано 17 летальных случаев. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба. За последние сутки в стране зафиксировали 500 новых случаев заражения. Впервые диагнозы поставили в Магаданской и Астраханской областях.
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