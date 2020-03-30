Заразилося 806 +42

Померло 7 +1

Видужала 209 +28

Хворіють зараз 590 +13

Летальність 0.87% близько 9 чол. на 1000 хворих

В Астраханське области, включаючи Астрахань, знаходиться 0.35%, 806 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 7 померло, 209 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 590 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Астрахани i Астраханське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Астраханське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.05 рази в Астраханське области ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 9 чоловік на 1000 заражених.

, стільки ж в середньому помирає в Астраханське области У решті регіонів , стільки ж

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Астраханське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Астраханська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 806 +42+5% 7 +1+17% 209 +28+15% ▲ 590+13 11 тра 2020 764 +33+5% 6 181 +4+2% ▲ 577+29 10 тра 2020 731 +58+9% 6 177 +16+10% ▲ 548+42 9 тра 2020 673 +44+7% 6 161 +27+20% ▲ 506+17 8 тра 2020 629 +40+7% 6 134 +11+9% ▲ 489+29 7 тра 2020 589 +25+4% 6 123 +10+9% ▲ 460+15 6 тра 2020 564 +29+5% 6 113 +5+5% ▲ 445+24 5 тра 2020 535 +31+6% 6 +2+50% 108 +7+7% ▲ 421+22 4 тра 2020 504 +17+3% 4 101 +8+9% ▲ 399+9 3 тра 2020 487 +76+18% 4 93 +10+12% ▲ 390+66 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Астраханське области по днях