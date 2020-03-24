  1. Коронавірус 🦠 в Уфе i Башкортостаї

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Хворі коронавірусів в Башкортостаї на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 1647+80
  • Померло 16+1
  • Видужала 436+1
  • Хворіють зараз 1195+78
  • Летальність 0.97%близько 10 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Башкортостаї, включаючи Уфу, знаходиться 0.71%, 1647 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 16 померло, 436 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1195 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Уфе i Башкортостаї

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Башкортостаї, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.07 разив Башкортостаї ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
10 чоловікв середньому помирає в Башкортостаї на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Уфе i Башкортостаї від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Башкортостан по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20201647+80+5%16+1+7%436+1+0.23%1195+78
11 тра 20201567+76+5%154351117+76
10 тра 20201491+75+5%15435+26+6%1041+49
9 тра 20201416+84+6%15+1+7%409+48+13%992+35
8 тра 20201332+89+7%14361+72+25%957+17
7 тра 20201243+83+7%14289+30+12%940+53
6 тра 20201160+24+2%14259+4+2%887+20
5 тра 20201136+34+3%14255+70+38%867-36
4 тра 20201102+80+8%14185+2+1%903+78
3 тра 20201022+87+9%14183+7+4%825+80
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Башкортостаї по днях

Башкортостан і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Башкортостан: останні новини

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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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