- Заразилося 1647+80
- Померло 16+1
- Видужала 436+1
- Хворіють зараз 1195+78
- Летальність 0.97%близько 10 чол. на 1000 хворих
В Башкортостаї, включаючи Уфу, знаходиться 0.71%, 1647 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 16 померло, 436 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1195 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Уфе i Башкортостаї
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Башкортостаї, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Уфе i Башкортостаї від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Башкортостан по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|1647+80+5%
|16+1+7%
|436+1+0.23%
|▲1195+78
|11 тра 2020
|1567+76+5%
|15
|435
|▲1117+76
|10 тра 2020
|1491+75+5%
|15
|435+26+6%
|▲1041+49
|9 тра 2020
|1416+84+6%
|15+1+7%
|409+48+13%
|▲992+35
|8 тра 2020
|1332+89+7%
|14
|361+72+25%
|▲957+17
|7 тра 2020
|1243+83+7%
|14
|289+30+12%
|▲940+53
|6 тра 2020
|1160+24+2%
|14
|259+4+2%
|▲887+20
|5 тра 2020
|1136+34+3%
|14
|255+70+38%
|▼867-36
|4 тра 2020
|1102+80+8%
|14
|185+2+1%
|▲903+78
|3 тра 2020
|1022+87+9%
|14
|183+7+4%
|▲825+80
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