Заразилося 1647 +80

Померло 16 +1

Видужала 436 +1

Хворіють зараз 1195 +78

Летальність 0.97% близько 10 чол. на 1000 хворих

В Башкортостаї, включаючи Уфу, знаходиться 0.71%, 1647 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 16 померло, 436 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1195 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Уфе i Башкортостаї Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Башкортостаї, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.07 рази в Башкортостаї ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 10 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Башкортостаї

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Уфе i Башкортостаї від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Башкортостан по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 1647 +80+5% 16 +1+7% 436 +1+0.23% ▲ 1195+78 11 тра 2020 1567 +76+5% 15 435 ▲ 1117+76 10 тра 2020 1491 +75+5% 15 435 +26+6% ▲ 1041+49 9 тра 2020 1416 +84+6% 15 +1+7% 409 +48+13% ▲ 992+35 8 тра 2020 1332 +89+7% 14 361 +72+25% ▲ 957+17 7 тра 2020 1243 +83+7% 14 289 +30+12% ▲ 940+53 6 тра 2020 1160 +24+2% 14 259 +4+2% ▲ 887+20 5 тра 2020 1136 +34+3% 14 255 +70+38% ▼ 867-36 4 тра 2020 1102 +80+8% 14 185 +2+1% ▲ 903+78 3 тра 2020 1022 +87+9% 14 183 +7+4% ▲ 825+80 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Башкортостаї по днях