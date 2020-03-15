  1. Коронавірус 🦠 в Бєлгороде i Білгородське области

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Хворі коронавірусів в Білгородське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 852+54
  • Померло 8+2
  • Видужала 208
  • Хворіють зараз 636+52
  • Летальність 0.94%близько 9 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Білгородське области, включаючи Бєлгород, знаходиться 0.37%, 852 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 8 померло, 208 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 636 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Бєлгороде i Білгородське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Білгородське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.03 разив Білгородське области ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
9 чоловікв середньому помирає в Білгородське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, стільки ж

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Білгородське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Білгородська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020852+54+7%8+2+33%208636+52
11 тра 2020798+91+13%6208584+91
10 тра 2020707+48+7%6208+25+14%493+23
9 тра 2020659+46+8%6183+65+55%470-19
8 тра 2020613+39+7%6118+27+30%489+12
7 тра 2020574+34+6%6+1+20%91+20+28%477+13
6 тра 2020540+16+3%571464+16
5 тра 2020524+39+8%571+5+8%448+34
4 тра 2020485+31+7%566+7+12%414+24
3 тра 2020454+35+8%559+12+26%390+23
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Білгородське области по днях

Белгородская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Білгородська область: останні новини

Умер заразившийся коронавирусом российский врач-онколог
Умер заразившийся коронавирусом российский врач-онколог
lenta.ru
26.04.2020 15:16
В Белгородской области умер врач-онколог, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор региона Евгений Савченко. По его словам, медик проходил лечение от двусторонней пневмонии. «В течение недели коллеги боролись за жизнь доктора, но спасти его не удалось».
Российская чиновница успокоила пациентов словами «от онкологии сразу не умирают»
Российская чиновница успокоила пациентов словами «от онкологии сразу не умирают»
lenta.ru
23.04.2020 14:56
После закрытия на карантин одного из хирургических корпусов онкодиспансера в Белгороде, его пациентов попросили не паниковать, потому что «от онкологии сразу не умирают». Заместитель начальника департамента здравоохранения региона сказала, что «ситуаций, когда пришел и умер от онкологии, не бывает».
В российском регионе поставят на учет приезжающих москвичей
В российском регионе поставят на учет приезжающих москвичей
lenta.ru
30.03.2020 15:09
В Белгородской области будет введен учет въезжающих в регион жителей Москвы и Подмосковья в рамках борьбы с распространением коронавируса. Чиновникам поручено выяснить, кто из москвичей приехал в область в нерабочую неделю, чтобы «держать их на контроле» и не повторить итальянский сценарий.

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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