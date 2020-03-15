Заразилося 852 +54

Померло 8 +2

Видужала 208

Хворіють зараз 636 +52

Летальність 0.94% близько 9 чол. на 1000 хворих

В Білгородське области, включаючи Бєлгород, знаходиться 0.37%, 852 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 8 померло, 208 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 636 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Бєлгороде i Білгородське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Білгородське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.03 рази в Білгородське области ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 9 чоловік на 1000 заражених.

, стільки ж в середньому помирає в Білгородське области У решті регіонів , стільки ж

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Білгородське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Білгородська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 852 +54+7% 8 +2+33% 208 ▲ 636+52 11 тра 2020 798 +91+13% 6 208 ▲ 584+91 10 тра 2020 707 +48+7% 6 208 +25+14% ▲ 493+23 9 тра 2020 659 +46+8% 6 183 +65+55% ▼ 470-19 8 тра 2020 613 +39+7% 6 118 +27+30% ▲ 489+12 7 тра 2020 574 +34+6% 6 +1+20% 91 +20+28% ▲ 477+13 6 тра 2020 540 +16+3% 5 71 ▲ 464+16 5 тра 2020 524 +39+8% 5 71 +5+8% ▲ 448+34 4 тра 2020 485 +31+7% 5 66 +7+12% ▲ 414+24 3 тра 2020 454 +35+8% 5 59 +12+26% ▲ 390+23 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Білгородське области по днях