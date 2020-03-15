- Заразилося 852+54
- Померло 8+2
- Видужала 208
- Хворіють зараз 636+52
- Летальність 0.94%близько 9 чол. на 1000 хворих
В Білгородське области, включаючи Бєлгород, знаходиться 0.37%, 852 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 8 померло, 208 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 636 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Бєлгороде i Білгородське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Білгородське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, стільки ж
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Білгородське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Білгородська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|852+54+7%
|8+2+33%
|208
|▲636+52
|11 тра 2020
|798+91+13%
|6
|208
|▲584+91
|10 тра 2020
|707+48+7%
|6
|208+25+14%
|▲493+23
|9 тра 2020
|659+46+8%
|6
|183+65+55%
|▼470-19
|8 тра 2020
|613+39+7%
|6
|118+27+30%
|▲489+12
|7 тра 2020
|574+34+6%
|6+1+20%
|91+20+28%
|▲477+13
|6 тра 2020
|540+16+3%
|5
|71
|▲464+16
|5 тра 2020
|524+39+8%
|5
|71+5+8%
|▲448+34
|4 тра 2020
|485+31+7%
|5
|66+7+12%
|▲414+24
|3 тра 2020
|454+35+8%
|5
|59+12+26%
|▲390+23
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