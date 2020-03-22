Заразилося 1753 +75

Померло 29 +7

Видужала 592 +56

Хворіють зараз 1132 +12

Летальність 1.65% близько 17 чол. на 1000 хворих

В Брянське области, включаючи Брянськ, знаходиться 0.75%, 1753 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 29 померло, 592 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1132 осіб



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Брянське i Брянське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Брянське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.83 рази в Брянське области ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 17 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Брянське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Брянське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Брянська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 1753 +75+4% 29 +7+32% 592 +56+10% ▲ 1132+12 11 тра 2020 1678 +73+5% 22 +5+29% 536 +36+7% ▲ 1120+32 10 тра 2020 1605 +68+4% 17 500 +50+11% ▲ 1088+18 9 тра 2020 1537 +23+2% 17 450 +33+8% ▼ 1070-10 8 тра 2020 1514 +72+5% 17 +5+42% 417 +38+10% ▲ 1080+29 7 тра 2020 1442 +75+5% 12 379 +10+3% ▲ 1051+65 6 тра 2020 1367 +80+6% 12 369 +56+18% ▲ 986+24 5 тра 2020 1287 +37+3% 12 313 +19+6% ▲ 962+18 4 тра 2020 1250 +102+9% 12 +3+33% 294 +18+7% ▲ 944+81 3 тра 2020 1148 +86+8% 9 276 +15+6% ▲ 863+71 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Брянське области по днях