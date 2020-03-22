- Заразилося 1753+75
- Померло 29+7
- Видужала 592+56
- Хворіють зараз 1132+12
- Летальність 1.65%близько 17 чол. на 1000 хворих
В Брянське области, включаючи Брянськ, знаходиться 0.75%, 1753 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 29 померло, 592 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1132 осіб
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Брянське i Брянське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Брянське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Брянське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Брянська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|1753+75+4%
|29+7+32%
|592+56+10%
|▲1132+12
|11 тра 2020
|1678+73+5%
|22+5+29%
|536+36+7%
|▲1120+32
|10 тра 2020
|1605+68+4%
|17
|500+50+11%
|▲1088+18
|9 тра 2020
|1537+23+2%
|17
|450+33+8%
|▼1070-10
|8 тра 2020
|1514+72+5%
|17+5+42%
|417+38+10%
|▲1080+29
|7 тра 2020
|1442+75+5%
|12
|379+10+3%
|▲1051+65
|6 тра 2020
|1367+80+6%
|12
|369+56+18%
|▲986+24
|5 тра 2020
|1287+37+3%
|12
|313+19+6%
|▲962+18
|4 тра 2020
|1250+102+9%
|12+3+33%
|294+18+7%
|▲944+81
|3 тра 2020
|1148+86+8%
|9
|276+15+6%
|▲863+71
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