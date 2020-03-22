  1. Коронавірус 🦠 в Брянське i Брянське области

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Хворі коронавірусів в Брянське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 1753+75
  • Померло 29+7
  • Видужала 592+56
  • Хворіють зараз 1132+12
  • Летальність 1.65%близько 17 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Брянське области, включаючи Брянськ, знаходиться 0.75%, 1753 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 29 померло, 592 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1132 осіб

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Брянське i Брянське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Брянське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.83 разив Брянське области ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
17 чоловікв середньому помирає в Брянське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Брянське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Брянська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20201753+75+4%29+7+32%592+56+10%1132+12
11 тра 20201678+73+5%22+5+29%536+36+7%1120+32
10 тра 20201605+68+4%17500+50+11%1088+18
9 тра 20201537+23+2%17450+33+8%1070-10
8 тра 20201514+72+5%17+5+42%417+38+10%1080+29
7 тра 20201442+75+5%12379+10+3%1051+65
6 тра 20201367+80+6%12369+56+18%986+24
5 тра 20201287+37+3%12313+19+6%962+18
4 тра 20201250+102+9%12+3+33%294+18+7%944+81
3 тра 20201148+86+8%9276+15+6%863+71
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Брянське области по днях

Брянская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Брянська область: останні новини

Брянская компания нарастит производство при поддержке Корпорации МСП
Брянская компания нарастит производство при поддержке Корпорации МСП
lenta.ru
30.04.2020 14:43
Одному из ведущих отечественных производителей наполнителей для туалета домашних животных из бентонитовой глины, брянской компании «Глинопереработка» в одном из федеральных банков предоставлена кредитная линия на сумму 45 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП, обеспечившей поручительство/
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
30.04.2020 10:41
В России за минувшие сутки зарегистрировали 7099 случаев коронавируса в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (3903), Московской области (793), Петербурге — 336. Далее идут Дагестан (158), Нижегородская (150), Брянская (118), Калужская (113) и Мурманская (101) области.
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
29.04.2020 10:52
На 29 апреля в 82 регионах России выявили 5841 новый случаев коронавируса. Больше всего случаев зафиксировано в Москве (2220), Московской области (686) и Петербурге (290). Еще 131 случай — в Нижегородской области, 121 — в Северной Осетии, 115 — в Брянской области. Зафиксировано 108 летальных исходов.
Россиянин заразился коронавирусом от прилетевших из Европы туристов и умер
Россиянин заразился коронавирусом от прилетевших из Европы туристов и умер
lenta.ru
16.04.2020 14:19
Житель Брянской области заразился коронавирусом от прилетевших из Европы туристов и умер. После госпитализации пациент находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ, однако спасти его не удалось. Он стал первым зараженным коронавирусом, кто умер в Брянской области. Мужчина имел хронические заболевания.
В России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом
lenta.ru
09.04.2020 10:45
В России за сутки выявили 1459 случаев заражения коронавирусом. Большинство случаев зафиксировано в Москве (857), Московской области(199), Санкт-Петербурге(44), Брянской области (40). Общее число случаев заражения коронавирусом превысило 10 тысяч в 81 регионе. За весь период умерло 76 человек.
В Брянской области выявили 40 новых зараженных коронавирусом
В Брянской области выявили 40 новых зараженных коронавирусом
РБК
09.04.2020 10:25
В российском регионе резко выросло число зараженных коронавирусом
В российском регионе резко выросло число зараженных коронавирусом
lenta.ru
09.04.2020 09:52
В Брянской области, где произошло массовое заражение коронавирусом в религиозной общине, резко выросло число пациентов с коронавирусом. За сутки зафиксировано 40 случаев, что вдвое больше, чем сутками ранее, а общее выросло с 57 до 97. Против нарушителей режима самоизоляции возбуждено уголовное дело.
Россияне из религиозной общины заразились коронавирусом на службе и в бане
Россияне из религиозной общины заразились коронавирусом на службе и в бане
lenta.ru
07.04.2020 18:21
В Брянской области в религиозной организации Российской церкви христиан веры евангельской (РЦХВЕ) «Пробуждение» произошла вспышка коронавируса. Все произошло после того, как один из верующих встретил зараженных коронавирусом родственников, прилетевших из Испании. После этого он посетил службу и дом пастора.
Число заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс.
Число заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс.
РБК
07.04.2020 10:34
Наибольшее число зараженных по-прежнему фиксируют в Москве, вслед за столицей идут Санкт-Петербург и Подмосковье, затем Брянская и Калининградская области
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
lenta.ru
04.04.2020 11:50
Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки зафиксированы в 32 регионах России. Большинство заразившихся зарегистрировано в Москве — 434. Также новые случаи зафиксированы в Московской области (49), Санкт-Петербурге (15), Брянской области (12), Ивановской области (10), Рязанской области (6) и других.
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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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