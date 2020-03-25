  1. Коронавірус 🦠 в Улан-Уде i Бурятії

🇷🇺🇬🇧🇺🇦

Хворі коронавірусів в Бурятії на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 659+39
  • Померло 5
  • Видужала 200+12
  • Хворіють зараз 454+27
  • Летальність 0.76%близько 8 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Бурятії, включаючи Улан-Уде, знаходиться 0.28%, 659 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 5 померло, 200 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 454 осіб

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Улан-Уде i Бурятії

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Бурятії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.2 разив Бурятії ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
8 чоловікв середньому помирає в Бурятії на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Улан-Уде i Бурятії від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Бурятія по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020659+39+6%5200+12+6%454+27
11 тра 2020620+50+9%5188+11+6%427+39
10 тра 2020570+22+4%5177+6+4%388+16
9 тра 2020548+30+6%5+1+25%171+9+6%372+20
8 тра 2020518+19+4%4162+18+13%352+1
7 тра 2020499+49+11%4144+11+8%351+38
6 тра 2020450+43+11%4133+8+6%313+35
5 тра 2020407+34+9%4125+20+19%278+14
4 тра 2020373+18+5%4105+3+3%264+15
3 тра 2020355+30+9%4102+6+6%249+24
Показати всі дні

* "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Бурятії по днях

Бурятия і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Бурятія: останні новини

В российском регионе учредят медаль за борьбу с коронавирусом
В российском регионе учредят медаль за борьбу с коронавирусом
lenta.ru
12.05.2020 06:52
В Бурятии медицинских работников начнут награждать медалью за борьбу с коронавирусом. Глава региона Алексей Цыденов во время совещания оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией поручил правительству республики учредить соответствующую награду.
В Бурятии медикам будут вручать медали за борьбу с коронавирусом
В Бурятии медикам будут вручать медали за борьбу с коронавирусом
РБК
12.05.2020 06:17
В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом
В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом
РБК
28.04.2020 06:58
Глава Бурятии обвинил во вспышке коронавируса скрывших симптомы врачей
Глава Бурятии обвинил во вспышке коронавируса скрывших симптомы врачей
РБК
26.04.2020 20:39
Врачи с признаками ОРВИ принимали лекарства и полоскали горло мирамистином, из-за чего анализы давали неверный результат, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, среди заразившихся также оказался водитель скорой
Глава российского региона обвинил врачей во вспышке коронавируса
Глава российского региона обвинил врачей во вспышке коронавируса
lenta.ru
26.04.2020 18:57
Глава Бурятии Алексей Цыденов обвинил врачей в том, что они спровоцировали вспышку коронавируса. По его словам, зараженные медики скрывали свои симптомы заболевания и нарушали условия карантина. Из-за безответственности врачей заразились их коллеги, работающие на скорой помощи, и теперь под угрозой оказался весь район.
Строители медцентра при Минобороны заразились коронавирусом
Строители медцентра при Минобороны заразились коронавирусом
lenta.ru
17.04.2020 12:26
В Бурятии во время строительства медицинского центра в военном городке Сосновый Бор, которым занимается Министерство обороны России, девять человек заразились коронавирусом. Отмечается, что все рабочие — гражданские, из военных никто не заболел. В настоящее время на карантин поместили 60 человек.
В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 100 человек
В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 100 человек
РБК
15.04.2020 10:41
Число зараженных коронавирусом в Бурятии возросло до 86 человек
Число зараженных коронавирусом в Бурятии возросло до 86 человек
РБК
13.04.2020 05:41
В Бурятии возбудили дело из-за фейка о сотнях заразившихся коронавирусом
В Бурятии возбудили дело из-за фейка о сотнях заразившихся коронавирусом
lenta.ru
10.04.2020 11:14
Следственный комитет возбудил уголовное дело в Бурятии из-за фейка о о сотнях заразившихся коронавирусом; распространением недостоверной информации злоумышленник занимался из-за границы. В СК уточнили, что нарушитель ложно сообщил о 300 случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бичурском районе.
В Бурятии зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом
В Бурятии зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом
РБК
06.04.2020 14:48
Еще новости Бурятії

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

* Цей веб-сайт і його вміст, включаючи всі дані, картографування, графіки та аналіз (Далі - «Веб-»), надається виключно в ознайомлювальних цілях без використання інформації з нього де небудь. Наш Вебсайт спирається на загальнодоступні дані з декількох джерел, які не завжди достовірні. Справжнім ми відмовляємося від будь-яких заяв та гарантій щодо Вебсайт, включаючи точність, придатність для використання та будь-яку комерційну і медичну придатність. Використовувати сайт для вас медичного керівництва або в комерційних цілях суворо заборонено.