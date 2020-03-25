Заразилося 659 +39

Померло 5

Видужала 200 +12

Хворіють зараз 454 +27

Летальність 0.76% близько 8 чол. на 1000 хворих

В Бурятії, включаючи Улан-Уде, знаходиться 0.28%, 659 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 5 померло, 200 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 454 осіб



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Улан-Уде i Бурятії Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Бурятії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.2 рази в Бурятії ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 8 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Бурятії

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Улан-Уде i Бурятії від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Бурятія по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 659 +39+6% 5 200 +12+6% ▲ 454+27 11 тра 2020 620 +50+9% 5 188 +11+6% ▲ 427+39 10 тра 2020 570 +22+4% 5 177 +6+4% ▲ 388+16 9 тра 2020 548 +30+6% 5 +1+25% 171 +9+6% ▲ 372+20 8 тра 2020 518 +19+4% 4 162 +18+13% ▲ 352+1 7 тра 2020 499 +49+11% 4 144 +11+8% ▲ 351+38 6 тра 2020 450 +43+11% 4 133 +8+6% ▲ 313+35 5 тра 2020 407 +34+9% 4 125 +20+19% ▲ 278+14 4 тра 2020 373 +18+5% 4 105 +3+3% ▲ 264+15 3 тра 2020 355 +30+9% 4 102 +6+6% ▲ 249+24 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Бурятії по днях