- Заразилося 659+39
- Померло 5
- Видужала 200+12
- Хворіють зараз 454+27
- Летальність 0.76%близько 8 чол. на 1000 хворих
В Бурятії, включаючи Улан-Уде, знаходиться 0.28%, 659 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 5 померло, 200 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 454 осіб
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Улан-Уде i Бурятії
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Бурятії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Улан-Уде i Бурятії від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Бурятія по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|659+39+6%
|5
|200+12+6%
|▲454+27
|11 тра 2020
|620+50+9%
|5
|188+11+6%
|▲427+39
|10 тра 2020
|570+22+4%
|5
|177+6+4%
|▲388+16
|9 тра 2020
|548+30+6%
|5+1+25%
|171+9+6%
|▲372+20
|8 тра 2020
|518+19+4%
|4
|162+18+13%
|▲352+1
|7 тра 2020
|499+49+11%
|4
|144+11+8%
|▲351+38
|6 тра 2020
|450+43+11%
|4
|133+8+6%
|▲313+35
|5 тра 2020
|407+34+9%
|4
|125+20+19%
|▲278+14
|4 тра 2020
|373+18+5%
|4
|105+3+3%
|▲264+15
|3 тра 2020
|355+30+9%
|4
|102+6+6%
|▲249+24
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