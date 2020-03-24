- Заразилося 813+26
- Померло 9+1
- Видужала 445
- Хворіють зараз 359+25
- Летальність 1.11%близько 11 чол. на 1000 хворих
В Чеченське Республіке, включаючи Грозний, знаходиться 0.35%, 813 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 9 померло, 445 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 359 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Грозном i Чеченське Республіке
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Чеченське Республіке, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Грозном i Чеченське Республіке від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Чеченська Республіка по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|813+26+3%
|9+1+13%
|445
|▲359+25
|11 тра 2020
|787+28+4%
|8
|445+23+5%
|▲334+5
|10 тра 2020
|759+26+4%
|8
|422+18+4%
|▲329+8
|9 тра 2020
|733+28+4%
|8
|404+35+9%
|▼321-7
|8 тра 2020
|705+31+5%
|8
|369
|▲328+31
|7 тра 2020
|674+29+4%
|8
|369+53+17%
|▼297-24
|6 тра 2020
|645+30+5%
|8
|316+10+3%
|▲321+20
|5 тра 2020
|615+32+5%
|8
|306+20+7%
|▲301+12
|4 тра 2020
|583+30+5%
|8
|286
|▲289+30
|3 тра 2020
|553+28+5%
|8
|286+10+4%
|▲259+18
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