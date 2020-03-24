  1. Коронавірус 🦠 в Грозном i Чеченське Республіке

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Хворі коронавірусів в Чеченське Республіке на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 813+26
  • Померло 9+1
  • Видужала 445
  • Хворіють зараз 359+25
  • Летальність 1.11%близько 11 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Чеченське Республіке, включаючи Грозний, знаходиться 0.35%, 813 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 9 померло, 445 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 359 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Грозном i Чеченське Республіке

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Чеченське Республіке, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.22 разив Чеченське Республіке ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
11 чоловікв середньому помирає в Чеченське Республіке на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Грозном i Чеченське Республіке від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Чеченська Республіка по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020813+26+3%9+1+13%445359+25
11 тра 2020787+28+4%8445+23+5%334+5
10 тра 2020759+26+4%8422+18+4%329+8
9 тра 2020733+28+4%8404+35+9%321-7
8 тра 2020705+31+5%8369328+31
7 тра 2020674+29+4%8369+53+17%297-24
6 тра 2020645+30+5%8316+10+3%321+20
5 тра 2020615+32+5%8306+20+7%301+12
4 тра 2020583+30+5%8286289+30
3 тра 2020553+28+5%8286+10+4%259+18
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Чеченське Республіке по днях

Чеченская Республика і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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