Заразилося 813 +26

Померло 9 +1

Видужала 445

Хворіють зараз 359 +25

Летальність 1.11% близько 11 чол. на 1000 хворих

В Чеченське Республіке, включаючи Грозний, знаходиться 0.35%, 813 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 9 померло, 445 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 359 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Грозном i Чеченське Республіке Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Чеченське Республіке, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.22 рази в Чеченське Республіке ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 11 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Чеченське Республіке

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Грозном i Чеченське Республіке від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Чеченська Республіка по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 813 +26+3% 9 +1+13% 445 ▲ 359+25 11 тра 2020 787 +28+4% 8 445 +23+5% ▲ 334+5 10 тра 2020 759 +26+4% 8 422 +18+4% ▲ 329+8 9 тра 2020 733 +28+4% 8 404 +35+9% ▼ 321-7 8 тра 2020 705 +31+5% 8 369 ▲ 328+31 7 тра 2020 674 +29+4% 8 369 +53+17% ▼ 297-24 6 тра 2020 645 +30+5% 8 316 +10+3% ▲ 321+20 5 тра 2020 615 +32+5% 8 306 +20+7% ▲ 301+12 4 тра 2020 583 +30+5% 8 286 ▲ 289+30 3 тра 2020 553 +28+5% 8 286 +10+4% ▲ 259+18 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Чеченське Республіке по днях