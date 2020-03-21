Заразилося 1212 +94

Померло 4

Видужала 301 +38

Хворіють зараз 907 +56

Летальність 0.33% близько 3 чол. на 1000 хворих

В Челябінське области, включаючи Челябінськ, знаходиться 0.52%, 1212 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 4 померло, 301 видужав, а всього хворих за останньою інформацією 907 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Челябінське i Челябінське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Челябінське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2.8 рази в Челябінське области ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 3 осіб на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Челябінське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Челябінське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Челябінська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 1212 +94+8% 4 301 +38+14% ▲ 907+56 11 тра 2020 1118 +77+7% 4 263 +14+6% ▲ 851+63 10 тра 2020 1041 +90+9% 4 +1+33% 249 +61+32% ▲ 788+28 9 тра 2020 951 +70+8% 3 188 +40+27% ▲ 760+30 8 тра 2020 881 +42+5% 3 148 +24+19% ▲ 730+18 7 тра 2020 839 +27+3% 3 124 +13+12% ▲ 712+14 6 тра 2020 812 +44+6% 3 111 +15+16% ▲ 698+29 5 тра 2020 768 +86+13% 3 96 +22+30% ▲ 669+64 4 тра 2020 682 +51+8% 3 +1+50% 74 +5+7% ▲ 605+45 3 тра 2020 631 +63+11% 2 69 +3+5% ▲ 560+60 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Челябінське области по днях