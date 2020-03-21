- Заразилося 1212+94
- Померло 4
- Видужала 301+38
- Хворіють зараз 907+56
- Летальність 0.33%близько 3 чол. на 1000 хворих
В Челябінське области, включаючи Челябінськ, знаходиться 0.52%, 1212 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 4 померло, 301 видужав, а всього хворих за останньою інформацією 907 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Челябінське i Челябінське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Челябінське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Челябінське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Челябінська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|1212+94+8%
|4
|301+38+14%
|▲907+56
|11 тра 2020
|1118+77+7%
|4
|263+14+6%
|▲851+63
|10 тра 2020
|1041+90+9%
|4+1+33%
|249+61+32%
|▲788+28
|9 тра 2020
|951+70+8%
|3
|188+40+27%
|▲760+30
|8 тра 2020
|881+42+5%
|3
|148+24+19%
|▲730+18
|7 тра 2020
|839+27+3%
|3
|124+13+12%
|▲712+14
|6 тра 2020
|812+44+6%
|3
|111+15+16%
|▲698+29
|5 тра 2020
|768+86+13%
|3
|96+22+30%
|▲669+64
|4 тра 2020
|682+51+8%
|3+1+50%
|74+5+7%
|▲605+45
|3 тра 2020
|631+63+11%
|2
|69+3+5%
|▲560+60
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