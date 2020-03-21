  1. Коронавірус 🦠 в Челябінське i Челябінське области

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Хворі коронавірусів в Челябінське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 1212+94
  • Померло 4
  • Видужала 301+38
  • Хворіють зараз 907+56
  • Летальність 0.33%близько 3 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Челябінське области, включаючи Челябінськ, знаходиться 0.52%, 1212 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 4 померло, 301 видужав, а всього хворих за останньою інформацією 907 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Челябінське i Челябінське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Челябінське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2.8 разив Челябінське области ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
3 осібв середньому помирає в Челябінське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Челябінське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Челябінська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20201212+94+8%4301+38+14%907+56
11 тра 20201118+77+7%4263+14+6%851+63
10 тра 20201041+90+9%4+1+33%249+61+32%788+28
9 тра 2020951+70+8%3188+40+27%760+30
8 тра 2020881+42+5%3148+24+19%730+18
7 тра 2020839+27+3%3124+13+12%712+14
6 тра 2020812+44+6%3111+15+16%698+29
5 тра 2020768+86+13%396+22+30%669+64
4 тра 2020682+51+8%3+1+50%74+5+7%605+45
3 тра 2020631+63+11%269+3+5%560+60
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Челябінське области по днях

Челябинская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Челябінська область: останні новини

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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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