  1. Коронавірус 🦠 в Анадире i Чукотке

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Хворі коронавірусів в Чукотке на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 31
  • Померло 0
  • Видужала 13+2
  • Хворіють зараз 18
  • Летальність 0%близько 0 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Чукотке, включаючи Анадир, знаходиться 0.01%, 31 особа, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них никто не умер, 13 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 18 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Анадире i Чукотке

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Чукотке, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Анадире i Чукотке від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Чукотка по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 202031013+2+18%18-2
11 тра 202031+1+3%01120+1
10 тра 202030+2+7%01119+2
9 тра 202028+1+4%011+3+38%17-2
7 тра 202027+1+4%08+6+300%19-5
6 тра 202026+1+4%0224+1
5 тра 202025+1+4%0223+1
3 тра 202024+1+4%0222+1
2 тра 202023+3+15%0221+3
1 тра 202020+2+11%02+1+100%18+1
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Чукотке по днях

Чукотка і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Чукотка: останні новини

На Чукотке обнаружили первого заболевшего с коронавирусом
На Чукотке обнаружили первого заболевшего с коронавирусом
РБК
15.04.2020 13:45
В России остался последний регион без коронавируса
В России остался последний регион без коронавируса
lenta.ru
15.04.2020 10:42
В России случаи коронавируса выявлены в 84 из 85 регионов. Последним субъектом, где официально не зафиксировано ни одного случая, стала Республика Алтай. Ранее коронавируса также не было на Чукотке и в Ненецком автономном округе, но теперь там по одному подтвержденному случаю коронавирусной инфекции.
Число зараженных коронавирусом в России превысило 24 тысячи
Число зараженных коронавирусом в России превысило 24 тысячи
lenta.ru
15.04.2020 10:31
В России общее число зараженных коронавирусом превысило 24 тысячи в 84 регионах. За последние сутки зарегистрировано 3388 новых случаев заболевания в 65 регионах страны. Впервые диагноз был поставлен жителям Чукотского и Ненецкого автономных округов.
В России осталось два региона без коронавируса
В России осталось два региона без коронавируса
lenta.ru
13.04.2020 12:49
По состоянию на 13 апреля только в двух российских регионах официально не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом. В Республике Алтай проведенное тестирование не выявило инфицированных, на Чукотке два подозрения на вирус. В Ненецком округе обнаружен первый пациент с вирусом.
Число зараженных коронавирусом в России превысило 18 тысяч
Число зараженных коронавирусом в России превысило 18 тысяч
lenta.ru
13.04.2020 11:04
Общее число людей с коронавирусом в России превысило 18 тысяч. Больше всего новых пациентов оказалось в Москве (1355) и Московской области (495). Инфекция распространилась по 82 регионам. Пока ее нет только в трех субъектах: на Чукотке, в Республике Алтай и Ненецком автономном округе.
В России осталось только три региона без случаев коронавируса
В России осталось только три региона без случаев коронавируса
lenta.ru
09.04.2020 19:22
Только в трех российских субъектах — Ненецком автономном округе, Республике Алтай и на Чукотке — пока нет коронавируса. 9 апреля инфекция обнаружена в Туве. Вирус в регион из Москвы привез красноярский чиновник. Он жил в селе с семьей из восьми человек, все они заразились.
В Москве появилось более 500 новых зараженных коронавирусом
В Москве появилось более 500 новых зараженных коронавирусом
lenta.ru
06.04.2020 10:35
За последние сутки в Москве зарегистрирован 591 случай заражения новым коронавирусом. В Московской области число зараженных увеличилось на 82. Число умерших пациентов выросло на два человека — с 45 до 47. Пока инфекции нет только в Ненецком автономном округе, Туве, Чукотке, Республике Алтай.
Аналитики назвали регионы с самыми высокими расходами жителей на питание
Аналитики назвали регионы с самыми высокими расходами жителей на питание
РБК
06.04.2020 00:00
Среди регионов России самая высокая доля расходов населения на питание — в Ингушетии, Дагестане и на Чукотке. Из-за кризиса и падения доходов тенденция последних 15 лет к снижению доли трат на еду прервется, опасаются эксперты
Названы последние регионы России без коронавируса
Названы последние регионы России без коронавируса
lenta.ru
05.04.2020 22:58
В России осталось четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Так, инфекция не добралась до Республики Алтай, Ненецкого автономного округа, Тувы и Чукотки. На сегодняшний день в общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах.
Коронавирус изменил сроки Всероссийской переписи населения
Коронавирус изменил сроки Всероссийской переписи населения
lenta.ru
30.03.2020 17:10
Досрочный этап Всероссийской переписи населения, который должен был начаться 1 апреля на Чукотке, откладывается на неопределенный срок из-за коронавируса. Перепись должна была пройти с 1 апреля по 1 мая 2020 года, Чукотка — первый регион, который планировали начать переписывать.
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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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