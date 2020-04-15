Заразилося 31

Померло 0

Видужала 13 +2

Хворіють зараз 18

Летальність 0% близько 0 чол. на 1000 хворих

В Чукотке, включаючи Анадир, знаходиться 0.01%, 31 особа, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них никто не умер, 13 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 18 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Анадире i Чукотке Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Чукотке, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Анадире i Чукотке від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Чукотка по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 31 0 13 +2+18% ▼ 18-2 11 тра 2020 31 +1+3% 0 11 ▲ 20+1 10 тра 2020 30 +2+7% 0 11 ▲ 19+2 9 тра 2020 28 +1+4% 0 11 +3+38% ▼ 17-2 7 тра 2020 27 +1+4% 0 8 +6+300% ▼ 19-5 6 тра 2020 26 +1+4% 0 2 ▲ 24+1 5 тра 2020 25 +1+4% 0 2 ▲ 23+1 3 тра 2020 24 +1+4% 0 2 ▲ 22+1 2 тра 2020 23 +3+15% 0 2 ▲ 21+3 1 тра 2020 20 +2+11% 0 2 +1+100% ▲ 18+1 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Чукотке по днях