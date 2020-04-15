- Заразилося 31
- Померло 0
- Видужала 13+2
- Хворіють зараз 18
- Летальність 0%близько 0 чол. на 1000 хворих
В Чукотке, включаючи Анадир, знаходиться 0.01%, 31 особа, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них никто не умер, 13 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 18 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Анадире i Чукотке
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Чукотке, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Анадире i Чукотке від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Чукотка по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|31
|0
|13+2+18%
|▼18-2
|11 тра 2020
|31+1+3%
|0
|11
|▲20+1
|10 тра 2020
|30+2+7%
|0
|11
|▲19+2
|9 тра 2020
|28+1+4%
|0
|11+3+38%
|▼17-2
|7 тра 2020
|27+1+4%
|0
|8+6+300%
|▼19-5
|6 тра 2020
|26+1+4%
|0
|2
|▲24+1
|5 тра 2020
|25+1+4%
|0
|2
|▲23+1
|3 тра 2020
|24+1+4%
|0
|2
|▲22+1
|2 тра 2020
|23+3+15%
|0
|2
|▲21+3
|1 тра 2020
|20+2+11%
|0
|2+1+100%
|▲18+1
* "0" або "-", можуть означати, що даних немає