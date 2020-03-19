  1. Коронавірус 🦠 в Чебоксари i Чувашії

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Хворі коронавірусів в Чувашії на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 1282+62
  • Померло 8
  • Видужала 302+47
  • Хворіють зараз 972+15
  • Летальність 0.62%близько 6 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Чувашії, включаючи Чебоксари, знаходиться 0.55%, 1282 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 8 померло, 302 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 972 осіб

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Чебоксари i Чувашії

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Чувашії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.47 разив Чувашії ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
6 чоловікв середньому помирає в Чувашії на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Чебоксари i Чувашії від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Чувашія по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20201282+62+5%8302+47+18%972+15
11 тра 20201220+76+7%8255+50+24%957+26
10 тра 20201144+63+6%8205+5+3%931+58
9 тра 20201081+63+6%8200+25+14%873+38
8 тра 20201018+68+7%8175835+68
7 тра 2020950+58+7%8175+14+9%767+44
6 тра 2020892+48+6%8161+12+8%723+36
5 тра 2020844+49+6%8149+15+11%687+34
4 тра 2020795+64+9%8134653+64
3 тра 2020731+55+8%8134+3+2%589+52
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Чувашії по днях

Чувашия і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Чувашія: останні новини

Мишустин назначил нового главу Росздравнадзора
Мишустин назначил нового главу Росздравнадзора
РБК
10.04.2020 13:32
Новым руководителем ведомства стала экс-министр здравоохранения Чувашии и бывший глава департамента проектной деятельности Минздрава Алла Самойлова

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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