Заразилося 1282 +62

Померло 8

Видужала 302 +47

Хворіють зараз 972 +15

Летальність 0.62% близько 6 чол. на 1000 хворих

В Чувашії, включаючи Чебоксари, знаходиться 0.55%, 1282 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 8 померло, 302 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 972 осіб



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Чебоксари i Чувашії Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Чувашії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.47 рази в Чувашії ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 6 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Чувашії

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Чебоксари i Чувашії від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Чувашія по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 1282 +62+5% 8 302 +47+18% ▲ 972+15 11 тра 2020 1220 +76+7% 8 255 +50+24% ▲ 957+26 10 тра 2020 1144 +63+6% 8 205 +5+3% ▲ 931+58 9 тра 2020 1081 +63+6% 8 200 +25+14% ▲ 873+38 8 тра 2020 1018 +68+7% 8 175 ▲ 835+68 7 тра 2020 950 +58+7% 8 175 +14+9% ▲ 767+44 6 тра 2020 892 +48+6% 8 161 +12+8% ▲ 723+36 5 тра 2020 844 +49+6% 8 149 +15+11% ▲ 687+34 4 тра 2020 795 +64+9% 8 134 ▲ 653+64 3 тра 2020 731 +55+8% 8 134 +3+2% ▲ 589+52 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Чувашії по днях