- Заразилося 1282+62
- Померло 8
- Видужала 302+47
- Хворіють зараз 972+15
- Летальність 0.62%близько 6 чол. на 1000 хворих
В Чувашії, включаючи Чебоксари, знаходиться 0.55%, 1282 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 8 померло, 302 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 972 осіб
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Чебоксари i Чувашії
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Чувашії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Чебоксари i Чувашії від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Чувашія по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|1282+62+5%
|8
|302+47+18%
|▲972+15
|11 тра 2020
|1220+76+7%
|8
|255+50+24%
|▲957+26
|10 тра 2020
|1144+63+6%
|8
|205+5+3%
|▲931+58
|9 тра 2020
|1081+63+6%
|8
|200+25+14%
|▲873+38
|8 тра 2020
|1018+68+7%
|8
|175
|▲835+68
|7 тра 2020
|950+58+7%
|8
|175+14+9%
|▲767+44
|6 тра 2020
|892+48+6%
|8
|161+12+8%
|▲723+36
|5 тра 2020
|844+49+6%
|8
|149+15+11%
|▲687+34
|4 тра 2020
|795+64+9%
|8
|134
|▲653+64
|3 тра 2020
|731+55+8%
|8
|134+3+2%
|▲589+52
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