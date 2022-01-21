Коронавірус 🦠 в Chuvashskaya Respublika

Хворі коронавірусів в Chuvashskaya Respublika на сьогодні, останні новини і статистика

🇷🇺 Чувашская Республика — сводка

23 янв22 янвЗа всё время
Заразилося 19014248 183
Померло 224 173
Видужала 8941441 936
Хворіють зараз 99-2742 074
Заражения за последние 7 дней
23 янв
+190
22 янв
+142
21 янв
+0
* за даними 23.01.2022 11:47
* В России показатели на указанный день говорят о произошедшем за предыдущий

В Chuvashskaya Respublika знаходиться 0.43%, 48 183 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 4 173 померло, 41 936 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 2 074 осіб

За даними 23 січня 2022, всього в світі заразилися 350 139 772 осіб, видужала 278 582 721, померло 5 611 179, які хворіють на 65 945 872 осіб

В Росії 11 108 191 випадків захворювання, померло 326 112, видужала 10 023 622

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Chuvashskaya Respublika від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Какими вакцинами прививают в Chuvashskaya Respublika

  1. ЭпиВакКорона
  2. Спутник V
в 3 разив Chuvashskaya Respublika ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
87 чоловікв середньому помирає в Chuvashskaya Respublika на 1000 заражених.
У решті регіонів, 29 чоловік

Сколько вакцинировано людей в Росії от коронавируса (Covid-19)

Здесь показан график с количеством процента людей от всего населения страны, которые сделали хотя бы одну прививку с вакциной от коронавируса в Росії. Вы можете добавить любую другую страну или континент для сравнения, нажав на кнопку "Add country".

На даний момент, летальність у всьому світі складає 1.6%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки хворих коронавірусів в Chuvashskaya Respublika

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Chuvashskaya Respublika, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

Скільки хворих коронавірусів в Chuvashskaya Respublika

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Chuvashskaya Respublika, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

Статистика в таблиці по зараженим на території Chuvashskaya Respublika по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
23 січ 202248 183+1904 173+241 936+892 074+99
22 січ 202247 993+1424 171+241 847+4141 975-274
21 січ 202247 8514 16941 4332 249

* "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Chuvashskaya Respublika по днях

Чувашская Республика і інші регіони Росії в порівнянні на 23 січня 2022

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

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