Статистика в таблиці по зараженим на території Chuvashskaya Respublika по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 23 січ 2022 48 183 +190 4 173 +2 41 936 +89 ▲ 2 074+99 22 січ 2022 47 993 +142 4 171 +2 41 847 +414 ▼ 1 975-274 21 січ 2022 47 851 4 169 41 433 — 2 249

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