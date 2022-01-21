🇷🇺 Чувашская Республика — сводка
|23 янв
|22 янв
|За всё время
|Заразилося
|190
|142
|48 183
|Померло
|2
|2
|4 173
|Видужала
|89
|414
|41 936
|Хворіють зараз
|99
|-274
|2 074
В Chuvashskaya Respublika знаходиться 0.43%, 48 183 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 4 173 померло, 41 936 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 2 074 осіб
За даними 23 січня 2022, всього в світі заразилися 350 139 772 осіб, видужала 278 582 721, померло 5 611 179, які хворіють на 65 945 872 осіб
В Росії 11 108 191 випадків захворювання, померло 326 112, видужала 10 023 622
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Chuvashskaya Respublika від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Какими вакцинами прививают в Chuvashskaya Respublika
У решті регіонів, 29 чоловік
Сколько вакцинировано людей в Росії от коронавируса (Covid-19)
Здесь показан график с количеством процента людей от всего населения страны, которые сделали хотя бы одну прививку с вакциной от коронавируса в Росії. Вы можете добавить любую другую страну или континент для сравнения, нажав на кнопку "Add country".
На даний момент, летальність у всьому світі складає 1.6%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки хворих коронавірусів в Chuvashskaya Respublika
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Chuvashskaya Respublika, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
Скільки хворих коронавірусів в Chuvashskaya Respublika
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Chuvashskaya Respublika, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
Статистика в таблиці по зараженим на території Chuvashskaya Respublika по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|23 січ 2022
|48 183+190
|4 173+2
|41 936+89
|▲2 074+99
|22 січ 2022
|47 993+142
|4 171+2
|41 847+414
|▼1 975-274
|21 січ 2022
|47 851
|4 169
|41 433
|—2 249
* "0" або "-", можуть означати, що даних немає