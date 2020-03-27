  1. Коронавірус 🦠 в Махачкале i Дагестаї

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Хворі коронавірусів в Дагестаї на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 2888+116
  • Померло 23+3
  • Видужала 1008+40
  • Хворіють зараз 1857+73
  • Летальність 0.8%близько 8 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Дагестаї, включаючи Махачкалу, знаходиться 1.24%, 2888 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 23 померло, 1008 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1857 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Махачкале i Дагестаї

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Дагестаї, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.14 разив Дагестаї ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
8 чоловікв середньому помирає в Дагестаї на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Махачкале i Дагестаї від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Дагестан по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20202888+116+4%23+3+15%1008+40+4%1857+73
11 тра 20202772+119+4%20+2+11%968+196+25%1784-79
10 тра 20202653+93+4%18772+93+14%1863
9 тра 20202560+92+4%18+1+6%679+171+34%1863-80
8 тра 20202468+96+4%17+1+6%508+117+30%1943-22
7 тра 20202372+105+5%16+1+7%391+35+10%1965+69
6 тра 20202267+181+9%15+1+7%356+31+10%1896+149
5 тра 20202086+128+7%14+1+8%325+99+44%1747+28
4 тра 20201958+160+9%13226+43+23%1719+117
3 тра 20201798+136+8%13+1+8%183+13+8%1602+122
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Дагестаї по днях

Дагестан і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Дагестан: останні новини

Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
12.05.2020 10:43
В России за последние сутки выявили 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (5392), Подмосковье (1063), Нижегородской области (354) и Петербурге (339). Более сотни новых случаев обнаружили в Красноярском крае (227), Свердловской области (211) и Дагестане (116).
Еще один российский регион заявил о выходе на плато по коронавирусу
Еще один российский регион заявил о выходе на плато по коронавирусу
lenta.ru
11.05.2020 22:18
Дагестан вышел на плато по коронавирусу, заявил глава республики Владимир Васильев. При этом, по его словам, ситуация в регионе сложная, поскольку наблюдается рост заболевания внебольничной пневмонией. Глава региона также отметил, что Дагестан добился улучшения показателей по самоизоляции.
Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане
Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане
lenta.ru
08.05.2020 13:12
Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Этот регион вызывает дополнительные опасения по оказанию медицинской помощи и стабилизации ситуации», — сказал он. В республике подтверждено 2468 случаев коронавируса.
В Дагестане разобрали дорогу из-за страха перед коронавирусом
В Дагестане разобрали дорогу из-за страха перед коронавирусом
lenta.ru
07.05.2020 20:17
Старейшины села Махалатли Цунтинского района (Дагестан) перекрыли въезд и разобрали дорогу из-за страха перед коронавирусом. Старосты приняли это решение в связи с эпидемиологической обстановкой. Дагестан находится в числе лидеров по числу заболевших COVID-19 (было зарегистрировано 2372 случая на 7 мая).
Российский город полностью закрыли из-за эпидемии коронавируса
Российский город полностью закрыли из-за эпидемии коронавируса
lenta.ru
04.05.2020 20:18
Власти Хасавюрта (Дагестан) закрыли город из-за эпидемии коронавируса. Людям запретили въезжать и выезжать из него. Отмечается, что запрет действует с 3 мая. Проезд разрешат только специальному транспорту экстренных служб. Жителей города попросили с пониманием отнестись к принимаемым мерам.
В Дагестане из-за коронавируса закрыли въезд в Хасавюрт
В Дагестане из-за коронавируса закрыли въезд в Хасавюрт
РБК
04.05.2020 19:43
Власти запретили въезд и выезд на территорию города, а также перемещения внутри него. Перемещаться смогут только машины экстренных служб. До какого срока действуют ограничения, власти не уточнили
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
01.05.2020 10:49
В России за минувшие сутки зарегистрировали 7933 случаев коронавируса в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (3561), Московской области (797), Петербурге (349). Далее идут Свердловская область (232), Нижегородская (179), Дагестан (164), Калужская (121) области и Ставропольский край (89).
Мэр города в Дагестане заразился коронавирусом
Мэр города в Дагестане заразился коронавирусом
lenta.ru
01.05.2020 10:20
Мэр Буйнакска (Республика Дагестан) Исламудин Нургудаев заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сам политик рассказал в Instagram. Он вынужден уйти на самоизоляцию и соблюдать предписания врачей, временно исполнять обязанности мэра будет первый заместитель Нургудаева Шамиль Исаев.
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
30.04.2020 10:41
В России за минувшие сутки зарегистрировали 7099 случаев коронавируса в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (3903), Московской области (793), Петербурге — 336. Далее идут Дагестан (158), Нижегородская (150), Брянская (118), Калужская (113) и Мурманская (101) области.
Дагестан и Северная Осетия догнали Петербург по числу заражений коронавирусом
Дагестан и Северная Осетия догнали Петербург по числу заражений коронавирусом
lenta.ru
28.04.2020 11:49
Дагестан и Северная Осетия вошли в пятерку регионов по числу новых случаев коронавирусной инфекции и по суточным показателям догнали находящийся на третьей строчке Петербург. Роспотребнадзоре Северной Осетии связали рост числа инфицированных с прошедшим 20 апреля митингом.
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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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