Заразилося 2888 +116

Померло 23 +3

Видужала 1008 +40

Хворіють зараз 1857 +73

Летальність 0.8% близько 8 чол. на 1000 хворих

В Дагестаї, включаючи Махачкалу, знаходиться 1.24%, 2888 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 23 померло, 1008 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1857 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Махачкале i Дагестаї Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Дагестаї, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.14 рази в Дагестаї ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 8 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Дагестаї

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Махачкале i Дагестаї від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Дагестан по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 2888 +116+4% 23 +3+15% 1008 +40+4% ▲ 1857+73 11 тра 2020 2772 +119+4% 20 +2+11% 968 +196+25% ▼ 1784-79 10 тра 2020 2653 +93+4% 18 772 +93+14% — 1863 9 тра 2020 2560 +92+4% 18 +1+6% 679 +171+34% ▼ 1863-80 8 тра 2020 2468 +96+4% 17 +1+6% 508 +117+30% ▼ 1943-22 7 тра 2020 2372 +105+5% 16 +1+7% 391 +35+10% ▲ 1965+69 6 тра 2020 2267 +181+9% 15 +1+7% 356 +31+10% ▲ 1896+149 5 тра 2020 2086 +128+7% 14 +1+8% 325 +99+44% ▲ 1747+28 4 тра 2020 1958 +160+9% 13 226 +43+23% ▲ 1719+117 3 тра 2020 1798 +136+8% 13 +1+8% 183 +13+8% ▲ 1602+122 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Дагестаї по днях