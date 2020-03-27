- Заразилося 2888+116
- Померло 23+3
- Видужала 1008+40
- Хворіють зараз 1857+73
- Летальність 0.8%близько 8 чол. на 1000 хворих
В Дагестаї, включаючи Махачкалу, знаходиться 1.24%, 2888 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 23 померло, 1008 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1857 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Махачкале i Дагестаї
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Дагестаї, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Махачкале i Дагестаї від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Дагестан по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|2888+116+4%
|23+3+15%
|1008+40+4%
|▲1857+73
|11 тра 2020
|2772+119+4%
|20+2+11%
|968+196+25%
|▼1784-79
|10 тра 2020
|2653+93+4%
|18
|772+93+14%
|—1863
|9 тра 2020
|2560+92+4%
|18+1+6%
|679+171+34%
|▼1863-80
|8 тра 2020
|2468+96+4%
|17+1+6%
|508+117+30%
|▼1943-22
|7 тра 2020
|2372+105+5%
|16+1+7%
|391+35+10%
|▲1965+69
|6 тра 2020
|2267+181+9%
|15+1+7%
|356+31+10%
|▲1896+149
|5 тра 2020
|2086+128+7%
|14+1+8%
|325+99+44%
|▲1747+28
|4 тра 2020
|1958+160+9%
|13
|226+43+23%
|▲1719+117
|3 тра 2020
|1798+136+8%
|13+1+8%
|183+13+8%
|▲1602+122
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