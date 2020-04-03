Заразилося 188 +3

Померло 1

Видужала 39

Хворіють зараз 148 +3

Летальність 0.53% близько 5 чол. на 1000 хворих

В Єврейське автономне области, включаючи Birobidzhan, знаходиться 0.08%, 188 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 1 помер, 39 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 148 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Birobidzhan i Єврейське автономне области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Єврейське автономне области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.72 рази в Єврейське автономне области ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 5 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Єврейське автономне области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Birobidzhan i Єврейське автономне области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Єврейська автономна область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 188 +3+2% 1 39 ▲ 148+3 11 тра 2020 185 +6+3% 1 39 +5+15% ▲ 145+1 10 тра 2020 179 +4+2% 1 34 ▲ 144+4 9 тра 2020 175 +5+3% 1 34 +11+48% ▼ 140-6 8 тра 2020 170 +11+7% 0 23 ▲ 147+11 7 тра 2020 159 +6+4% 0 23 +3+15% ▲ 136+3 6 тра 2020 153 +5+3% 0 20 +5+33% — 133 5 тра 2020 148 +3+2% 0 15 ▲ 133+3 4 тра 2020 145 +2+1% 0 15 +2+15% — 130 3 тра 2020 143 +9+7% 0 13 ▲ 130+9 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Єврейське автономне области по днях