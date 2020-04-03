  1. Коронавірус 🦠 в Birobidzhan i Єврейське автономне области

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Хворі коронавірусів в Єврейське автономне области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 188+3
  • Померло 1
  • Видужала 39
  • Хворіють зараз 148+3
  • Летальність 0.53%близько 5 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Єврейське автономне области, включаючи Birobidzhan, знаходиться 0.08%, 188 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 1 помер, 39 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 148 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Birobidzhan i Єврейське автономне области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Єврейське автономне области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.72 разив Єврейське автономне области ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
5 чоловікв середньому помирає в Єврейське автономне области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Birobidzhan i Єврейське автономне области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Єврейська автономна область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020188+3+2%139148+3
11 тра 2020185+6+3%139+5+15%145+1
10 тра 2020179+4+2%134144+4
9 тра 2020175+5+3%134+11+48%140-6
8 тра 2020170+11+7%023147+11
7 тра 2020159+6+4%023+3+15%136+3
6 тра 2020153+5+3%020+5+33%133
5 тра 2020148+3+2%015133+3
4 тра 2020145+2+1%015+2+15%130
3 тра 2020143+9+7%013130+9
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Єврейське автономне области по днях

Еврейская автономная область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Єврейська автономна область: останні новини

В Еврейской автономной области умер первый пациент с коронавирусом
В Еврейской автономной области умер первый пациент с коронавирусом
РБК
05.05.2020 15:03
Стало известно о приезде в Китай из России более 200 зараженных коронавирусом
Стало известно о приезде в Китай из России более 200 зараженных коронавирусом
lenta.ru
09.04.2020 15:38
В северо-восточную китайскую провинцию Хэйлунцзян, которая граничит с Забайкальским, Приморским и Хабаровским краями, а также с Амурской и Еврейской автономной областями, приехали из России более 200 человек с коронавирусом. Все эти лица, кроме одного, прибыли из России.
Стали известны регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Стали известны регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
lenta.ru
03.04.2020 10:36
В России новые случаи заражения коронаиврусом произошли в 32 регионах России — за последние сутки зафиксировали 601 новое заражение. Впервые диагнозы поставили в Ингушетии (1 случай) и Еврейской автономной области (3). Общее число зараженных выросло до 4149 — ранее оно составляло 3548.

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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