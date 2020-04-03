- Заразилося 188+3
- Померло 1
- Видужала 39
- Хворіють зараз 148+3
- Летальність 0.53%близько 5 чол. на 1000 хворих
В Єврейське автономне области, включаючи Birobidzhan, знаходиться 0.08%, 188 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 1 помер, 39 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 148 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Birobidzhan i Єврейське автономне области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Єврейське автономне области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Birobidzhan i Єврейське автономне области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Єврейська автономна область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|188+3+2%
|1
|39
|▲148+3
|11 тра 2020
|185+6+3%
|1
|39+5+15%
|▲145+1
|10 тра 2020
|179+4+2%
|1
|34
|▲144+4
|9 тра 2020
|175+5+3%
|1
|34+11+48%
|▼140-6
|8 тра 2020
|170+11+7%
|0
|23
|▲147+11
|7 тра 2020
|159+6+4%
|0
|23+3+15%
|▲136+3
|6 тра 2020
|153+5+3%
|0
|20+5+33%
|—133
|5 тра 2020
|148+3+2%
|0
|15
|▲133+3
|4 тра 2020
|145+2+1%
|0
|15+2+15%
|—130
|3 тра 2020
|143+9+7%
|0
|13
|▲130+9
* "0" або "-", можуть означати, що даних немає