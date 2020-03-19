  1. Коронавірус 🦠 в Хабаровське i Хабарівськом крае

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Хворі коронавірусів в Хабарівськом крае на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 977+42
  • Померло 7
  • Видужала 407+42
  • Хворіють зараз 563
  • Летальність 0.72%близько 7 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Хабарівськом крае, включаючи Хабаровськ, знаходиться 0.42%, 977 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 7 померло, 407 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 563 осіб

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Хабаровське i Хабарівськом крае

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Хабарівськом крае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.26 разив Хабарівськом крае ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
7 чоловікв середньому помирає в Хабарівськом крае на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Хабарівськом крае від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Хабарівський край по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020977+42+4%7407+42+12%563
11 тра 2020935+39+4%7365+20+6%563+19
10 тра 2020896+34+4%7345544+34
9 тра 2020862+41+5%7345+89+35%510-48
8 тра 2020821+40+5%7256+22+9%558+18
7 тра 2020781+43+6%7234+30+15%540+13
6 тра 2020738+39+6%7204+32+19%527+7
5 тра 2020699+31+5%7172+50+41%520-19
4 тра 2020668+39+6%7122+5+4%539+34
3 тра 2020629+34+6%7117+18+18%505+16
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Хабарівськом крае по днях

Хабаровский край і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Хабарівський край: останні новини

Российский регион перенес очистку берегов из-за коронавируса
Российский регион перенес очистку берегов из-за коронавируса
lenta.ru
28.04.2020 17:34
Власти Хабаровского края перенесли работы по очистке берегов рек и озер на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил представитель министерства природных ресурсов региона Алексей Сабитов. В крае собирались в течение года очистить не менее 80 километров береговой черты.
В российском регионе ввели масочный режим из-за коронавируса
В российском регионе ввели масочный режим из-за коронавируса
lenta.ru
22.04.2020 09:16
Власти Хабаровского края ввели масочный режим на всей территории региона. Согласно новым правилам, жители не могут находиться без средств индивидуальной защиты в магазинах, аптеках, административных зданиях, в общественном транспорте и такси, а также на остановках и вокзалах, в аэропортах.
В Хабаровске из-за коронавируса уберут с улиц качели и спортивные снаряды
В Хабаровске из-за коронавируса уберут с улиц качели и спортивные снаряды
РБК
21.04.2020 10:35
В Хабаровске завели дело из-за побега из больницы пациента с COVID-19
В Хабаровске завели дело из-за побега из больницы пациента с COVID-19
РБК
18.04.2020 10:29
Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
lenta.ru
18.04.2020 08:54
Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал. В прокуратуре Республики Башкортостан отметили, что медики не дождались результатов анализов. Ранее сообщалось, что житель Хабаровска, у которого был подтвержден коронавирус, сбежал из городской больницы.
На сбежавшего из больницы россиянина с коронавирусом завели уголовное дело
На сбежавшего из больницы россиянина с коронавирусом завели уголовное дело
lenta.ru
18.04.2020 08:07
Житель Хабаровска, у которого был подтвержден коронавирус, сбежал из городской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. Россиянин был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его вернули в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело.
Стало известно о приезде в Китай из России более 200 зараженных коронавирусом
Стало известно о приезде в Китай из России более 200 зараженных коронавирусом
lenta.ru
09.04.2020 15:38
В северо-восточную китайскую провинцию Хэйлунцзян, которая граничит с Забайкальским, Приморским и Хабаровским краями, а также с Амурской и Еврейской автономной областями, приехали из России более 200 человек с коронавирусом. Все эти лица, кроме одного, прибыли из России.
В еще одном российском регионе умерла первая пациентка с коронавирусом
В еще одном российском регионе умерла первая пациентка с коронавирусом
lenta.ru
09.04.2020 14:52
В городской больнице Йошкар-Олы умерла первая в Республике Марий Эл пациентка с подтвержденным коронавирусом. По словам главы республики Александра Евстифеева, умершей было 37 лет, она имела «множество хронических заболеваний». Пациентка заразилась контактным путем.Накануне о первом умершем сообщили в Хабаровском крае.
Еще в одном российском регионе умер первый человек с коронавирусом
Еще в одном российском регионе умер первый человек с коронавирусом
lenta.ru
08.04.2020 08:58
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Хабаровском крае. Скончалась 77-летняя женщина, которая контактировала с приехавшим из Испании и была госпитализирована с тяжелой двусторонней пневмонией. У нее было множество хронических болезней и стентирование коронарных артерий..
В Хабаровском крае умерла первая пациентка с коронавирусом
В Хабаровском крае умерла первая пациентка с коронавирусом
РБК
08.04.2020 07:39
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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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