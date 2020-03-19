Заразилося 977 +42

Померло 7

Видужала 407 +42

Хворіють зараз 563

Летальність 0.72% близько 7 чол. на 1000 хворих

В Хабарівськом крае, включаючи Хабаровськ, знаходиться 0.42%, 977 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 7 померло, 407 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 563 осіб



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Хабаровське i Хабарівськом крае Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Хабарівськом крае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.26 рази в Хабарівськом крае ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 7 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Хабарівськом крае

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Хабарівськом крае від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Хабарівський край по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 977 +42+4% 7 407 +42+12% — 563 11 тра 2020 935 +39+4% 7 365 +20+6% ▲ 563+19 10 тра 2020 896 +34+4% 7 345 ▲ 544+34 9 тра 2020 862 +41+5% 7 345 +89+35% ▼ 510-48 8 тра 2020 821 +40+5% 7 256 +22+9% ▲ 558+18 7 тра 2020 781 +43+6% 7 234 +30+15% ▲ 540+13 6 тра 2020 738 +39+6% 7 204 +32+19% ▲ 527+7 5 тра 2020 699 +31+5% 7 172 +50+41% ▼ 520-19 4 тра 2020 668 +39+6% 7 122 +5+4% ▲ 539+34 3 тра 2020 629 +34+6% 7 117 +18+18% ▲ 505+16 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Хабарівськом крае по днях