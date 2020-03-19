- Заразилося 977+42
- Померло 7
- Видужала 407+42
- Хворіють зараз 563
- Летальність 0.72%близько 7 чол. на 1000 хворих
В Хабарівськом крае, включаючи Хабаровськ, знаходиться 0.42%, 977 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 7 померло, 407 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 563 осіб
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Хабаровське i Хабарівськом крае
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Хабарівськом крае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Хабарівськом крае від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Хабарівський край по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|977+42+4%
|7
|407+42+12%
|—563
|11 тра 2020
|935+39+4%
|7
|365+20+6%
|▲563+19
|10 тра 2020
|896+34+4%
|7
|345
|▲544+34
|9 тра 2020
|862+41+5%
|7
|345+89+35%
|▼510-48
|8 тра 2020
|821+40+5%
|7
|256+22+9%
|▲558+18
|7 тра 2020
|781+43+6%
|7
|234+30+15%
|▲540+13
|6 тра 2020
|738+39+6%
|7
|204+32+19%
|▲527+7
|5 тра 2020
|699+31+5%
|7
|172+50+41%
|▼520-19
|4 тра 2020
|668+39+6%
|7
|122+5+4%
|▲539+34
|3 тра 2020
|629+34+6%
|7
|117+18+18%
|▲505+16
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