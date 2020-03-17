  1. Коронавірус 🦠 в Абакаї i Хакасії

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Хворі коронавірусів в Хакасії на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 503+37
  • Померло 8
  • Видужала 102+6
  • Хворіють зараз 393+31
  • Летальність 1.59%близько 16 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Хакасії, включаючи Абакан, знаходиться 0.22%, 503 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 8 померло, 102 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 393 осіб

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Абакаї i Хакасії

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Хакасії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.75 разив Хакасії ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
16 чоловікв середньому помирає в Хакасії на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Абакаї i Хакасії від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Хакасія по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020503+37+8%8102+6+6%393+31
11 тра 2020466+41+10%896362+41
10 тра 2020425+22+5%896+2+2%321+20
9 тра 2020403+36+10%894+44+88%301-8
8 тра 2020367+15+4%850309+15
7 тра 2020352+12+4%850+15+43%294-3
6 тра 2020340+22+7%835+3+9%297+19
5 тра 2020318+16+5%8+1+14%32+7+28%278+8
4 тра 2020302+30+11%725+3+14%270+27
3 тра 2020272+6+2%722243+6
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Хакасії по днях

Хакасия і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Хакасія: останні новини

Названы регионы с наиболее высокой смертностью пациентов с коронавирусом
Названы регионы с наиболее высокой смертностью пациентов с коронавирусом
lenta.ru
30.04.2020 11:17
Названы регионы с наиболее высокими показателями смертности пациентов с коронавирусом. На первом месте антирейтинга находится Псковская область, где смертность коронавирусных пациентов составила 5,37 процента. Далее идут Иркутская область (3,81 процента), Удмуртия (3,51), Омская область (3,01) и Хакасия (3,02).
В Хакасии сорвалась сессия парламента в период пандемии
В Хакасии сорвалась сессия парламента в период пандемии
lenta.ru
24.04.2020 14:27
В Хакасии сорвалась сессия Верховного совета, на которой было запланировано рассмотрение проекта закона о поддержке малого и среднего бизнеса. Мероприятие не состоялось из-за отсутствия кворума. Из 50 депутатов на заседание пришли лишь 30. Из-за нехватки участников сессию перенесли.
Минздрав российского региона попросил жителей накормить врачей и удалил просьбу
Минздрав российского региона попросил жителей накормить врачей и удалил просьбу
lenta.ru
23.04.2020 16:50
Министерство здравоохранения Хакасии обратилось к местным жителям, предпринимателям и меценатам с просьбой обеспечить питанием работников больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, однако позднее удалило сообщение со своего сайта. Власти региона назвали это личной инициативой врачей и пообещали обеспечить их.
С сайта Минздрава Хакасии удалили обращение к меценатам. В нём их просили помочь с питанием для врачей
С сайта Минздрава Хакасии удалили обращение к меценатам. В нём их просили помочь с питанием для врачей
tj
23.04.2020 15:25
Власти республики заявили, что не знали о необходимости дополнительного финансирования больницы.
«Аэрофлот» объявил о сокращении полетов по России
«Аэрофлот» объявил о сокращении полетов по России
lenta.ru
23.04.2020 13:09
Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о сокращении количества перелетов по рейсам внутри страны в мае на фоне пандемии коронавируса. Так, согласно новому расписанию, компания решила отказаться от полетов в Абакан и Нижнекамск. Кроме того, число рейсов в Санкт-Петербург сокращено с 70 до 42 в неделю.
Еще в двух регионах России ограничили продажу алкоголя из-за коронавируса
Еще в двух регионах России ограничили продажу алкоголя из-за коронавируса
РБК
01.04.2020 14:21
Жители Башкортостана смогут покупать спиртные напитки с 10:00 до 18:00. В Хакасии ввели куда более строгие ограничения, здесь алкоголь можно будет приобрести с 10:00 до 15:00
Названы ограничившие продажу алкоголя из-за коронавируса регионы России
Названы ограничившие продажу алкоголя из-за коронавируса регионы России
lenta.ru
01.04.2020 13:59
Начиная с 31 марта власти четырех регионов России ограничили или частично запретили продажу алкоголя на время режима самоизоляции. Так, в Башкирии продажа спиртного разрешена с 10:00 до 18:00, в Хакасии — с 10:00 до 15:00, в Карелии — с 10:00 до 14:00. В Якутии в нескольких населенных пунктах ввели запрет на продажу.
Глава Хакасии сообщил о карантине после перелета с заболевшей COVID-19
Глава Хакасии сообщил о карантине после перелета с заболевшей COVID-19
РБК
27.03.2020 07:36

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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