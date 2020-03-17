- Заразилося 503+37
- Померло 8
- Видужала 102+6
- Хворіють зараз 393+31
- Летальність 1.59%близько 16 чол. на 1000 хворих
В Хакасії, включаючи Абакан, знаходиться 0.22%, 503 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 8 померло, 102 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 393 осіб
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Абакаї i Хакасії
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Хакасії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Абакаї i Хакасії від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Хакасія по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|503+37+8%
|8
|102+6+6%
|▲393+31
|11 тра 2020
|466+41+10%
|8
|96
|▲362+41
|10 тра 2020
|425+22+5%
|8
|96+2+2%
|▲321+20
|9 тра 2020
|403+36+10%
|8
|94+44+88%
|▼301-8
|8 тра 2020
|367+15+4%
|8
|50
|▲309+15
|7 тра 2020
|352+12+4%
|8
|50+15+43%
|▼294-3
|6 тра 2020
|340+22+7%
|8
|35+3+9%
|▲297+19
|5 тра 2020
|318+16+5%
|8+1+14%
|32+7+28%
|▲278+8
|4 тра 2020
|302+30+11%
|7
|25+3+14%
|▲270+27
|3 тра 2020
|272+6+2%
|7
|22
|▲243+6
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