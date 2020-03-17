Заразилося 503 +37

Померло 8

Видужала 102 +6

Хворіють зараз 393 +31

Летальність 1.59% близько 16 чол. на 1000 хворих

В Хакасії, включаючи Абакан, знаходиться 0.22%, 503 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 8 померло, 102 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 393 осіб



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Абакаї i Хакасії Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Хакасії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.75 рази в Хакасії ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 16 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Хакасії

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Абакаї i Хакасії від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Хакасія по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 503 +37+8% 8 102 +6+6% ▲ 393+31 11 тра 2020 466 +41+10% 8 96 ▲ 362+41 10 тра 2020 425 +22+5% 8 96 +2+2% ▲ 321+20 9 тра 2020 403 +36+10% 8 94 +44+88% ▼ 301-8 8 тра 2020 367 +15+4% 8 50 ▲ 309+15 7 тра 2020 352 +12+4% 8 50 +15+43% ▼ 294-3 6 тра 2020 340 +22+7% 8 35 +3+9% ▲ 297+19 5 тра 2020 318 +16+5% 8 +1+14% 32 +7+28% ▲ 278+8 4 тра 2020 302 +30+11% 7 25 +3+14% ▲ 270+27 3 тра 2020 272 +6+2% 7 22 ▲ 243+6 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Хакасії по днях