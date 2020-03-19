- Заразилося 822+45
- Померло 6+2
- Видужала 265+13
- Хворіють зараз 551+30
- Летальність 0.73%близько 7 чол. на 1000 хворих
В Ханти-Мансійськом АО, включаючи Ханти-Мансійськ, знаходиться 0.35%, 822 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 6 померло, 265 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 551 особа
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Ханти-Мансійське i Ханти-Мансійськом АО
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Ханти-Мансійськом АО, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Ханти-Мансійськом АО від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Ханти-Мансійський АО по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|822+45+6%
|6+2+50%
|265+13+5%
|▲551+30
|11 тра 2020
|777+84+12%
|4
|252+5+2%
|▲521+79
|10 тра 2020
|693+67+11%
|4
|247+28+13%
|▲442+39
|9 тра 2020
|626+43+7%
|4
|219+17+8%
|▲403+26
|8 тра 2020
|583+32+6%
|4
|202+24+13%
|▲377+8
|7 тра 2020
|551+14+3%
|4
|178+17+11%
|▼369-3
|6 тра 2020
|537+29+6%
|4
|161+11+7%
|▲372+18
|5 тра 2020
|508+41+9%
|4
|150+15+11%
|▲354+26
|4 тра 2020
|467+18+4%
|4+1+33%
|135+17+14%
|—328
|3 тра 2020
|449+35+8%
|3
|118+6+5%
|▲328+29
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