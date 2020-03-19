Заразилося 822 +45

Померло 6 +2

Видужала 265 +13

Хворіють зараз 551 +30

Летальність 0.73% близько 7 чол. на 1000 хворих

В Ханти-Мансійськом АО, включаючи Ханти-Мансійськ, знаходиться 0.35%, 822 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 6 померло, 265 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 551 особа



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Ханти-Мансійське i Ханти-Мансійськом АО Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Ханти-Мансійськом АО, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.25 рази в Ханти-Мансійськом АО ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 7 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Ханти-Мансійськом АО

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Ханти-Мансійськом АО від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Ханти-Мансійський АО по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 822 +45+6% 6 +2+50% 265 +13+5% ▲ 551+30 11 тра 2020 777 +84+12% 4 252 +5+2% ▲ 521+79 10 тра 2020 693 +67+11% 4 247 +28+13% ▲ 442+39 9 тра 2020 626 +43+7% 4 219 +17+8% ▲ 403+26 8 тра 2020 583 +32+6% 4 202 +24+13% ▲ 377+8 7 тра 2020 551 +14+3% 4 178 +17+11% ▼ 369-3 6 тра 2020 537 +29+6% 4 161 +11+7% ▲ 372+18 5 тра 2020 508 +41+9% 4 150 +15+11% ▲ 354+26 4 тра 2020 467 +18+4% 4 +1+33% 135 +17+14% — 328 3 тра 2020 449 +35+8% 3 118 +6+5% ▲ 328+29 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Ханти-Мансійськом АО по днях