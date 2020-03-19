  1. Коронавірус 🦠 в Ханти-Мансійське i Ханти-Мансійськом АО

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Хворі коронавірусів в Ханти-Мансійськом АО на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 822+45
  • Померло 6+2
  • Видужала 265+13
  • Хворіють зараз 551+30
  • Летальність 0.73%близько 7 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Ханти-Мансійськом АО, включаючи Ханти-Мансійськ, знаходиться 0.35%, 822 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 6 померло, 265 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 551 особа

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Ханти-Мансійське i Ханти-Мансійськом АО

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Ханти-Мансійськом АО, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.25 разив Ханти-Мансійськом АО ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
7 чоловікв середньому помирає в Ханти-Мансійськом АО на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Ханти-Мансійськом АО від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Ханти-Мансійський АО по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020822+45+6%6+2+50%265+13+5%551+30
11 тра 2020777+84+12%4252+5+2%521+79
10 тра 2020693+67+11%4247+28+13%442+39
9 тра 2020626+43+7%4219+17+8%403+26
8 тра 2020583+32+6%4202+24+13%377+8
7 тра 2020551+14+3%4178+17+11%369-3
6 тра 2020537+29+6%4161+11+7%372+18
5 тра 2020508+41+9%4150+15+11%354+26
4 тра 2020467+18+4%4+1+33%135+17+14%328
3 тра 2020449+35+8%3118+6+5%328+29
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Ханти-Мансійськом АО по днях

Ханты-Мансийский АО і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Ханти-Мансійський АО: останні новини

Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом
Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом
lenta.ru
21.04.2020 14:50
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг российских регионов по эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями. В частности, были отмечены практики Московской, Ленинградской, Сахалинской и Нижегородской областей, а также Башкирии и Ханты-Мансийского автономного округа.

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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