- Заразилося 1290+45
- Померло 29
- Видужала 321+34
- Хворіють зараз 940+11
- Летальність 2.25%близько 22 чол. на 1000 хворих
В Інгушетії, включаючи Magas, знаходиться 0.56%, 1290 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 29 померло, 321 видужав, а всього хворих за останньою інформацією 940 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Magas i Інгушетії
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Інгушетії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Magas i Інгушетії від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Інгушетія по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|1290+45+4%
|29
|321+34+12%
|▲940+11
|11 тра 2020
|1245+46+4%
|29
|287+15+6%
|▲929+31
|10 тра 2020
|1199+47+4%
|29+1+4%
|272+9+3%
|▲898+37
|9 тра 2020
|1152+44+4%
|28
|263+13+5%
|▲861+31
|8 тра 2020
|1108+41+4%
|28
|250+2+1%
|▲830+39
|7 тра 2020
|1067+49+5%
|28+1+4%
|248+50+25%
|▼791-2
|6 тра 2020
|1018+52+5%
|27+1+4%
|198+8+4%
|▲793+43
|5 тра 2020
|966+48+5%
|26
|190+4+2%
|▲750+44
|4 тра 2020
|918+53+6%
|26+1+4%
|186+28+18%
|▲706+24
|3 тра 2020
|865+51+6%
|25+2+9%
|158+6+4%
|▲682+43
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