Заразилося 1290 +45

Померло 29

Видужала 321 +34

Хворіють зараз 940 +11

Летальність 2.25% близько 22 чол. на 1000 хворих

В Інгушетії, включаючи Magas, знаходиться 0.56%, 1290 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 29 померло, 321 видужав, а всього хворих за останньою інформацією 940 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Magas i Інгушетії Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Інгушетії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2.5 рази в Інгушетії ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 22 осіб на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Інгушетії

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Magas i Інгушетії від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Інгушетія по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 1290 +45+4% 29 321 +34+12% ▲ 940+11 11 тра 2020 1245 +46+4% 29 287 +15+6% ▲ 929+31 10 тра 2020 1199 +47+4% 29 +1+4% 272 +9+3% ▲ 898+37 9 тра 2020 1152 +44+4% 28 263 +13+5% ▲ 861+31 8 тра 2020 1108 +41+4% 28 250 +2+1% ▲ 830+39 7 тра 2020 1067 +49+5% 28 +1+4% 248 +50+25% ▼ 791-2 6 тра 2020 1018 +52+5% 27 +1+4% 198 +8+4% ▲ 793+43 5 тра 2020 966 +48+5% 26 190 +4+2% ▲ 750+44 4 тра 2020 918 +53+6% 26 +1+4% 186 +28+18% ▲ 706+24 3 тра 2020 865 +51+6% 25 +2+9% 158 +6+4% ▲ 682+43 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Інгушетії по днях