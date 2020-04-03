  1. Коронавірус 🦠 в Magas i Інгушетії

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Хворі коронавірусів в Інгушетії на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 1290+45
  • Померло 29
  • Видужала 321+34
  • Хворіють зараз 940+11
  • Летальність 2.25%близько 22 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Інгушетії, включаючи Magas, знаходиться 0.56%, 1290 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 29 померло, 321 видужав, а всього хворих за останньою інформацією 940 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Magas i Інгушетії

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Інгушетії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2.5 разив Інгушетії ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
22 осібв середньому помирає в Інгушетії на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Magas i Інгушетії від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Інгушетія по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20201290+45+4%29321+34+12%940+11
11 тра 20201245+46+4%29287+15+6%929+31
10 тра 20201199+47+4%29+1+4%272+9+3%898+37
9 тра 20201152+44+4%28263+13+5%861+31
8 тра 20201108+41+4%28250+2+1%830+39
7 тра 20201067+49+5%28+1+4%248+50+25%791-2
6 тра 20201018+52+5%27+1+4%198+8+4%793+43
5 тра 2020966+48+5%26190+4+2%750+44
4 тра 2020918+53+6%26+1+4%186+28+18%706+24
3 тра 2020865+51+6%25+2+9%158+6+4%682+43
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Інгушетії по днях

Ингушетия і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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