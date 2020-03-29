  1. Коронавірус 🦠 в Іркутське i Іркутське области

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Хворі коронавірусів в Іркутське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 333+20
  • Померло 4
  • Видужала 94+9
  • Хворіють зараз 235+11
  • Летальність 1.2%близько 12 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Іркутське области, включаючи Іркутськ, знаходиться 0.14%, 333 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 4 померло, 94 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 235 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Іркутське i Іркутське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Іркутське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.32 разив Іркутське области ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
12 чоловікв середньому помирає в Іркутське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Іркутське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Іркутська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020333+20+6%494+9+11%235+11
11 тра 2020313+24+8%485+5+6%224+19
10 тра 2020289+18+7%480+3+4%205+15
9 тра 2020271+16+6%477190+16
8 тра 2020255+18+8%477+2+3%174+16
7 тра 2020237+6+3%475+8+12%158-2
6 тра 2020231+31+16%467+2+3%160+29
5 тра 2020200+23+13%465+3+5%131+20
4 тра 2020177+27+18%462+4+7%111+23
3 тра 2020150+20+15%458+5+9%88+15
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Іркутське области по днях

Иркутская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Іркутська область: останні новини

Названы регионы с наиболее высокой смертностью пациентов с коронавирусом
Названы регионы с наиболее высокой смертностью пациентов с коронавирусом
lenta.ru
30.04.2020 11:17
Названы регионы с наиболее высокими показателями смертности пациентов с коронавирусом. На первом месте антирейтинга находится Псковская область, где смертность коронавирусных пациентов составила 5,37 процента. Далее идут Иркутская область (3,81 процента), Удмуртия (3,51), Омская область (3,01) и Хакасия (3,02).
Названы регионы с самой высокой смертностью пациентов с коронавирусом
Названы регионы с самой высокой смертностью пациентов с коронавирусом
lenta.ru
27.04.2020 11:23
Названы регионы с самыми высокими показателями смертности пациентов с коронавирусной инфекцией. Лидером по данному показателю оказалась Псковская область, где летальность составила 6,45 процента. Далее идут Иркутская и Волгоградская области, а также Ингушетия и Башкортостан.
Российский губернатор ответил на вопросы о поездках на дачу
Российский губернатор ответил на вопросы о поездках на дачу
lenta.ru
23.04.2020 14:00
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поработал оператором горячей линии МФЦ и ответил на вопросы жителей региона о ситуации с коронавирусом. Он отметил, что людей волнует вопрос, можно ли ездить на дачу. «Пока ответить однозначно сложно, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки», — сказал он.
В России впервые поместили на карантин собаку без права выгула
В России впервые поместили на карантин собаку без права выгула
lenta.ru
17.04.2020 13:23
Собака породы шпиц прилетела в Иркутск из Таиланда и оказалась помещена на карантин без права выгула вместе с хозяином. Нарушение этого требования влечет административную ответственность. Хозяин летел вместе с животным транзитным рейсом. Коронавирус может передаваться людям от их питомцев — собак или кошек.
Отряд полиции встал на охрану затравленной из-за коронавируса российской семьи
Отряд полиции встал на охрану затравленной из-за коронавируса российской семьи
lenta.ru
14.04.2020 12:31
В городе Усть-Кут Иркутской области полиция взяла под охрану семью, в которой после поездки в Таиланд коронавирусом заразился семилетний ребенок. В соцсетях появились их персональные данные с угрозами и оскорблениями после сообщения о первом заболевшем в области. МВД проведет проверку в связи с развернувшейся травлей.
В российском регионе затравили семью с заразившимся коронавирусом ребенком
В российском регионе затравили семью с заразившимся коронавирусом ребенком
lenta.ru
13.04.2020 13:18
Родителей двух детей из Усть-Кутского района Иркутской области затравили местные жители из-за того, что в семье ребенок заразился коронавирусом. Травля началась после того, как оперштаб опубликовал информацию о появлении в Усть-Куте первого зараженного. Администрация района обратилась в полицию, чтобы помочь семье.
В Иркутской области умер второй пациент с коронавирусом
В Иркутской области умер второй пациент с коронавирусом
РБК
08.04.2020 07:09
Россиянка рассказала о коронавирусе у главного врача больницы и раскаялась
Россиянка рассказала о коронавирусе у главного врача больницы и раскаялась
lenta.ru
06.04.2020 11:08
39-летняя жительница Иркутской области распространила недостоверную информацию о заражении коронавирусом главного врача местной больницы в мессенджере Viber. На опубликованном областным управлением МВД видео женщина сообщила, что услышала слухи «из серии одна бабка сказала». Она высказала сожаление о содеянном.
В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусом
В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусом
РБК
06.04.2020 10:38
Число умерших пациентов с коронавирусом в России выросло до 47
Число умерших пациентов с коронавирусом в России выросло до 47
lenta.ru
06.04.2020 10:37
Число скончавшихся пациентов с новым коронавирусом выросло в России до 47, за последние сутки умерли два человека. Ранее в понедельник стало известно о первой смерти от коронавируса в Иркутской области. Погибшему было 62 года. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6343 случая заражения коронавирусом.
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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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