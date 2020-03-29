Заразилося 333 +20

Померло 4

Видужала 94 +9

Хворіють зараз 235 +11

Летальність 1.2% близько 12 чол. на 1000 хворих

В Іркутське области, включаючи Іркутськ, знаходиться 0.14%, 333 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 4 померло, 94 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 235 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Іркутське i Іркутське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Іркутське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.32 рази в Іркутське области ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 12 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Іркутське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Іркутське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Іркутська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 333 +20+6% 4 94 +9+11% ▲ 235+11 11 тра 2020 313 +24+8% 4 85 +5+6% ▲ 224+19 10 тра 2020 289 +18+7% 4 80 +3+4% ▲ 205+15 9 тра 2020 271 +16+6% 4 77 ▲ 190+16 8 тра 2020 255 +18+8% 4 77 +2+3% ▲ 174+16 7 тра 2020 237 +6+3% 4 75 +8+12% ▼ 158-2 6 тра 2020 231 +31+16% 4 67 +2+3% ▲ 160+29 5 тра 2020 200 +23+13% 4 65 +3+5% ▲ 131+20 4 тра 2020 177 +27+18% 4 62 +4+7% ▲ 111+23 3 тра 2020 150 +20+15% 4 58 +5+9% ▲ 88+15 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Іркутське области по днях