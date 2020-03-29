- Заразилося 333+20
- Померло 4
- Видужала 94+9
- Хворіють зараз 235+11
- Летальність 1.2%близько 12 чол. на 1000 хворих
В Іркутське области, включаючи Іркутськ, знаходиться 0.14%, 333 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 4 померло, 94 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 235 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Іркутське i Іркутське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Іркутське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Іркутське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Іркутська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|333+20+6%
|4
|94+9+11%
|▲235+11
|11 тра 2020
|313+24+8%
|4
|85+5+6%
|▲224+19
|10 тра 2020
|289+18+7%
|4
|80+3+4%
|▲205+15
|9 тра 2020
|271+16+6%
|4
|77
|▲190+16
|8 тра 2020
|255+18+8%
|4
|77+2+3%
|▲174+16
|7 тра 2020
|237+6+3%
|4
|75+8+12%
|▼158-2
|6 тра 2020
|231+31+16%
|4
|67+2+3%
|▲160+29
|5 тра 2020
|200+23+13%
|4
|65+3+5%
|▲131+20
|4 тра 2020
|177+27+18%
|4
|62+4+7%
|▲111+23
|3 тра 2020
|150+20+15%
|4
|58+5+9%
|▲88+15
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