Заразилося 911 +68

Померло 12 +1

Видужала 186 +6

Хворіють зараз 713 +61

Летальність 1.32% близько 13 чол. на 1000 хворих

В Іванівське области, включаючи Іваново, знаходиться 0.39%, 911 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 12 померло, 186 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 713 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Іваново i Іванівське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Іванівське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.45 рази в Іванівське области ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 13 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Іванівське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Іванівське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Іванівська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 911 +68+8% 12 +1+9% 186 +6+3% ▲ 713+61 11 тра 2020 843 +85+11% 11 +1+10% 180 +3+2% ▲ 652+81 10 тра 2020 758 +79+12% 10 177 +13+8% ▲ 571+66 9 тра 2020 679 +26+4% 10 +3+43% 164 +31+23% ▼ 505-8 8 тра 2020 653 +58+10% 7 133 +14+12% ▲ 513+44 7 тра 2020 595 +58+11% 7 119 +17+17% ▲ 469+41 6 тра 2020 537 +20+4% 7 +1+17% 102 +3+3% ▲ 428+16 5 тра 2020 517 +32+7% 6 +1+20% 99 +7+8% ▲ 412+24 4 тра 2020 485 +29+6% 5 +1+25% 92 +5+6% ▲ 388+23 3 тра 2020 456 +22+5% 4 +1+33% 87 +2+2% ▲ 365+19 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Іванівське области по днях