- Заразилося 911+68
- Померло 12+1
- Видужала 186+6
- Хворіють зараз 713+61
- Летальність 1.32%близько 13 чол. на 1000 хворих
В Іванівське области, включаючи Іваново, знаходиться 0.39%, 911 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 12 померло, 186 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 713 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Іваново i Іванівське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Іванівське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Іванівське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Іванівська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|911+68+8%
|12+1+9%
|186+6+3%
|▲713+61
|11 тра 2020
|843+85+11%
|11+1+10%
|180+3+2%
|▲652+81
|10 тра 2020
|758+79+12%
|10
|177+13+8%
|▲571+66
|9 тра 2020
|679+26+4%
|10+3+43%
|164+31+23%
|▼505-8
|8 тра 2020
|653+58+10%
|7
|133+14+12%
|▲513+44
|7 тра 2020
|595+58+11%
|7
|119+17+17%
|▲469+41
|6 тра 2020
|537+20+4%
|7+1+17%
|102+3+3%
|▲428+16
|5 тра 2020
|517+32+7%
|6+1+20%
|99+7+8%
|▲412+24
|4 тра 2020
|485+29+6%
|5+1+25%
|92+5+6%
|▲388+23
|3 тра 2020
|456+22+5%
|4+1+33%
|87+2+2%
|▲365+19
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