  1. Коронавірус 🦠 в Іваново i Іванівське области

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Хворі коронавірусів в Іванівське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 911+68
  • Померло 12+1
  • Видужала 186+6
  • Хворіють зараз 713+61
  • Летальність 1.32%близько 13 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Іванівське области, включаючи Іваново, знаходиться 0.39%, 911 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 12 померло, 186 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 713 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 268 496 чоловік, видужала 1 533 701, померло 287 463, які хворіють на 2 447 332 осіб

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Іваново i Іванівське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Іванівське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.45 разив Іванівське области ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
13 чоловікв середньому помирає в Іванівське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Іванівське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Іванівська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020911+68+8%12+1+9%186+6+3%713+61
11 тра 2020843+85+11%11+1+10%180+3+2%652+81
10 тра 2020758+79+12%10177+13+8%571+66
9 тра 2020679+26+4%10+3+43%164+31+23%505-8
8 тра 2020653+58+10%7133+14+12%513+44
7 тра 2020595+58+11%7119+17+17%469+41
6 тра 2020537+20+4%7+1+17%102+3+3%428+16
5 тра 2020517+32+7%6+1+20%99+7+8%412+24
4 тра 2020485+29+6%5+1+25%92+5+6%388+23
3 тра 2020456+22+5%4+1+33%87+2+2%365+19
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Іванівське области по днях

Ивановская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Іванівська область: останні новини

Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
lenta.ru
10.05.2020 17:46
Число случаев заражения коронавирусом в России резко возрастет с приходом жары. Таким прогнозом поделился профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов. По словам Щелканова, вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, не имеют привязки к температуре.
Названы сроки окончания пандемии коронавируса
Названы сроки окончания пандемии коронавируса
lenta.ru
24.04.2020 05:55
Пандемия коронавируса завершится спустя шесть-семь месяцев, если считать с регистрации первых заболевших, заявил руководитель отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, подразделения Института вирусологии имени Ивановского Александр Бутенко.
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
lenta.ru
06.04.2020 10:56
В России за последние сутки коронавирусом заразились 954 человека, из них 591 находится в Москве. Также новые случаи зафиксированы в 48 других регионах. Среди них в том числе Московская область (82), Санкт-Петербург (35), Республика Коми (31), Республика Татарстан (16), Краснодарский край (11), Ивановская область (10).
Еще одна российская больница ушла на карантин из-за коронавируса
Еще одна российская больница ушла на карантин из-за коронавируса
lenta.ru
04.04.2020 13:00
Ивановская областная больница закрылась на 14 дней из-за получения положительных результатов теста на коронавирус у нескольких медиков и пациентов. За сутки в регионе выявили 11 новых случаев. Главврач больницы Игорь Волков подчеркнул, что медики также проведут на карантине 14 дней и не будут покидать больницу.
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
lenta.ru
04.04.2020 11:50
Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки зафиксированы в 32 регионах России. Большинство заразившихся зарегистрировано в Москве — 434. Также новые случаи зафиксированы в Московской области (49), Санкт-Петербурге (15), Брянской области (12), Ивановской области (10), Рязанской области (6) и других.
Жителей российского региона попросили не селить москвичей из-за коронавируса
Жителей российского региона попросили не селить москвичей из-за коронавируса
lenta.ru
03.04.2020 19:47
Жителей Ивановской области попросили не селить москвичей из-за коронавируса. «Мы понимаем, что сейчас будет еще одна волна приезжих из столицы, которые захотят провести самоизоляцию здесь. Я вам не рекомендую сдавать им жилье», — заявил директор регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
lenta.ru
28.03.2020 12:14
Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург. Так, в Санкт-Петербурге новым вирусом заразились 11 человек, в Краснодарском крае — восемь, в Бурятии — шесть, в Ивановской области — пять.
Российский врач приехал из Эмиратов и заразил двух человек коронавирусом
Российский врач приехал из Эмиратов и заразил двух человек коронавирусом
lenta.ru
25.03.2020 20:20
У троих жителей Ивановской области предварительно обнаружена коронавирусная инфекция. Два человека предположительно подхватили вирус от врача, который посещал ОАЭ. Доктор два дня ходил на работу, а потом сдал анализ на коронавирус, и тот дал положительный результат. Третий зараженный ивановец вернулся из Австрии.

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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