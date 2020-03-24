- Заразилося 772+19
- Померло 11
- Видужала 216+9
- Хворіють зараз 545+10
- Летальність 1.42%близько 14 чол. на 1000 хворих
В Калінінградське области, включаючи Калінінград, знаходиться 0.33%, 772 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 11 померло, 216 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 545 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Калінінграде i Калінінградське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Калінінградське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Калінінградське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Калінінградська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|772+19+3%
|11
|216+9+4%
|▲545+10
|11 тра 2020
|753+40+6%
|11
|207+19+10%
|▲535+21
|10 тра 2020
|713+42+6%
|11
|188+13+7%
|▲514+29
|9 тра 2020
|671+34+5%
|11
|175+6+4%
|▲485+28
|8 тра 2020
|637+38+6%
|11
|169+15+10%
|▲457+23
|7 тра 2020
|599+16+3%
|11
|154+11+8%
|▲434+5
|6 тра 2020
|583+17+3%
|11
|143+20+16%
|▼429-3
|5 тра 2020
|566+42+8%
|11+2+22%
|123+9+8%
|▲432+31
|4 тра 2020
|524+45+9%
|9+3+50%
|114
|▲401+42
|3 тра 2020
|479+41+9%
|6
|114+16+16%
|▲359+25
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