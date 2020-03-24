  1. Коронавірус 🦠 в Калінінграде i Калінінградське области

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Хворі коронавірусів в Калінінградське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 772+19
  • Померло 11
  • Видужала 216+9
  • Хворіють зараз 545+10
  • Летальність 1.42%близько 14 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Калінінградське области, включаючи Калінінград, знаходиться 0.33%, 772 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 11 померло, 216 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 545 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Калінінграде i Калінінградське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Калінінградське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.56 разив Калінінградське области ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
14 чоловікв середньому помирає в Калінінградське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Калінінградське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Калінінградська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020772+19+3%11216+9+4%545+10
11 тра 2020753+40+6%11207+19+10%535+21
10 тра 2020713+42+6%11188+13+7%514+29
9 тра 2020671+34+5%11175+6+4%485+28
8 тра 2020637+38+6%11169+15+10%457+23
7 тра 2020599+16+3%11154+11+8%434+5
6 тра 2020583+17+3%11143+20+16%429-3
5 тра 2020566+42+8%11+2+22%123+9+8%432+31
4 тра 2020524+45+9%9+3+50%114401+42
3 тра 2020479+41+9%6114+16+16%359+25
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Калінінградське области по днях

Калининградская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Калінінградська область: останні новини

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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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