Заразилося 772 +19

Померло 11

Видужала 216 +9

Хворіють зараз 545 +10

Летальність 1.42% близько 14 чол. на 1000 хворих

В Калінінградське области, включаючи Калінінград, знаходиться 0.33%, 772 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 11 померло, 216 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 545 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Калінінграде i Калінінградське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Калінінградське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.56 рази в Калінінградське области ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 14 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Калінінградське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Калінінградське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Калінінградська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 772 +19+3% 11 216 +9+4% ▲ 545+10 11 тра 2020 753 +40+6% 11 207 +19+10% ▲ 535+21 10 тра 2020 713 +42+6% 11 188 +13+7% ▲ 514+29 9 тра 2020 671 +34+5% 11 175 +6+4% ▲ 485+28 8 тра 2020 637 +38+6% 11 169 +15+10% ▲ 457+23 7 тра 2020 599 +16+3% 11 154 +11+8% ▲ 434+5 6 тра 2020 583 +17+3% 11 143 +20+16% ▼ 429-3 5 тра 2020 566 +42+8% 11 +2+22% 123 +9+8% ▲ 432+31 4 тра 2020 524 +45+9% 9 +3+50% 114 ▲ 401+42 3 тра 2020 479 +41+9% 6 114 +16+16% ▲ 359+25 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Калінінградське области по днях