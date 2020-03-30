- Заразилося 497+3
- Померло 6
- Видужала 146+17
- Хворіють зараз 345
- Летальність 1.21%близько 12 чол. на 1000 хворих
В Калмикії, включаючи Elista, знаходиться 0.21%, 497 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 6 померло, 146 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 345 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Elista i Калмикії
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Калмикії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Elista i Калмикії від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Калмикія по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|497+3+1%
|6
|146+17+13%
|▼345-14
|11 тра 2020
|494+21+4%
|6
|129+24+23%
|▼359-3
|10 тра 2020
|473+18+4%
|6+1+20%
|105+3+3%
|▲362+14
|9 тра 2020
|455+50+12%
|5
|102+8+9%
|▲348+42
|8 тра 2020
|405+26+7%
|5
|94+25+36%
|▲306+1
|7 тра 2020
|379+28+8%
|5
|69+15+28%
|▲305+13
|6 тра 2020
|351+29+9%
|5
|54+1+2%
|▲292+28
|5 тра 2020
|322+1+0.31%
|5
|53
|▲264+1
|4 тра 2020
|321+38+13%
|5
|53
|▲263+38
|3 тра 2020
|283+29+11%
|5+1+25%
|53+12+29%
|▲225+16
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