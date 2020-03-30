  1. Коронавірус 🦠 в Elista i Калмикії

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Хворі коронавірусів в Калмикії на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 497+3
  • Померло 6
  • Видужала 146+17
  • Хворіють зараз 345
  • Летальність 1.21%близько 12 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Калмикії, включаючи Elista, знаходиться 0.21%, 497 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 6 померло, 146 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 345 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Elista i Калмикії

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Калмикії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.33 разив Калмикії ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
12 чоловікв середньому помирає в Калмикії на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Elista i Калмикії від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Калмикія по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020497+3+1%6146+17+13%345-14
11 тра 2020494+21+4%6129+24+23%359-3
10 тра 2020473+18+4%6+1+20%105+3+3%362+14
9 тра 2020455+50+12%5102+8+9%348+42
8 тра 2020405+26+7%594+25+36%306+1
7 тра 2020379+28+8%569+15+28%305+13
6 тра 2020351+29+9%554+1+2%292+28
5 тра 2020322+1+0.31%553264+1
4 тра 2020321+38+13%553263+38
3 тра 2020283+29+11%5+1+25%53+12+29%225+16
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Калмикії по днях

Калмыкия і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Калмикія: останні новини

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В российской авиакомпании заявили о зараженных коронавирусом членах экипажа
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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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