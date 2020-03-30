Заразилося 497 +3

Померло 6

Видужала 146 +17

Хворіють зараз 345

Летальність 1.21% близько 12 чол. на 1000 хворих

В Калмикії, включаючи Elista, знаходиться 0.21%, 497 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 6 померло, 146 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 345 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Elista i Калмикії Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Калмикії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.33 рази в Калмикії ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 12 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Калмикії

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Elista i Калмикії від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Калмикія по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 497 +3+1% 6 146 +17+13% ▼ 345-14 11 тра 2020 494 +21+4% 6 129 +24+23% ▼ 359-3 10 тра 2020 473 +18+4% 6 +1+20% 105 +3+3% ▲ 362+14 9 тра 2020 455 +50+12% 5 102 +8+9% ▲ 348+42 8 тра 2020 405 +26+7% 5 94 +25+36% ▲ 306+1 7 тра 2020 379 +28+8% 5 69 +15+28% ▲ 305+13 6 тра 2020 351 +29+9% 5 54 +1+2% ▲ 292+28 5 тра 2020 322 +1+0.31% 5 53 ▲ 264+1 4 тра 2020 321 +38+13% 5 53 ▲ 263+38 3 тра 2020 283 +29+11% 5 +1+25% 53 +12+29% ▲ 225+16 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Калмикії по днях