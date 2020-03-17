  1. Коронавірус 🦠 в Kaluga i Калузьке области

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Хворі коронавірусів в Калузьке области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 1924+96
  • Померло 15
  • Видужала 261+7
  • Хворіють зараз 1648+89
  • Летальність 0.78%близько 8 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Калузьке области, включаючи Kaluga, знаходиться 0.83%, 1924 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 15 померло, 261 видужав, а всього хворих за останньою інформацією 1648 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Kaluga i Калузьке области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Калузьке области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.17 разив Калузьке области ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
8 чоловікв середньому помирає в Калузьке области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Калузьке области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Калузька область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20201924+96+5%15261+7+3%1648+89
11 тра 20201828+98+6%15254+26+11%1559+72
10 тра 20201730+89+5%15+1+7%228+4+2%1487+84
9 тра 20201641+77+5%14+1+8%2241403+76
8 тра 20201564+78+5%13224+51+29%1327+27
7 тра 20201486+79+6%13+1+8%173+3+2%1300+75
6 тра 20201407+98+7%12170+9+6%1225+89
5 тра 20201309+92+8%12161+33+26%1136+59
4 тра 20201217+81+7%12128+20+19%1077+61
3 тра 20201136+71+7%12108+13+14%1016+58
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Калузьке области по днях

Калужская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Калузька область: останні новини

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01.05.2020 10:49
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30.04.2020 10:41
В России за минувшие сутки зарегистрировали 7099 случаев коронавируса в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (3903), Московской области (793), Петербурге — 336. Далее идут Дагестан (158), Нижегородская (150), Брянская (118), Калужская (113) и Мурманская (101) области.
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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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