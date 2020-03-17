Заразилося 1924 +96

Померло 15

Видужала 261 +7

Хворіють зараз 1648 +89

Летальність 0.78% близько 8 чол. на 1000 хворих

В Калузьке области, включаючи Kaluga, знаходиться 0.83%, 1924 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 15 померло, 261 видужав, а всього хворих за останньою інформацією 1648 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Kaluga i Калузьке области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Калузьке области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.17 рази в Калузьке области ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 8 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Калузьке области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Калузьке области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Калузька область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 1924 +96+5% 15 261 +7+3% ▲ 1648+89 11 тра 2020 1828 +98+6% 15 254 +26+11% ▲ 1559+72 10 тра 2020 1730 +89+5% 15 +1+7% 228 +4+2% ▲ 1487+84 9 тра 2020 1641 +77+5% 14 +1+8% 224 ▲ 1403+76 8 тра 2020 1564 +78+5% 13 224 +51+29% ▲ 1327+27 7 тра 2020 1486 +79+6% 13 +1+8% 173 +3+2% ▲ 1300+75 6 тра 2020 1407 +98+7% 12 170 +9+6% ▲ 1225+89 5 тра 2020 1309 +92+8% 12 161 +33+26% ▲ 1136+59 4 тра 2020 1217 +81+7% 12 128 +20+19% ▲ 1077+61 3 тра 2020 1136 +71+7% 12 108 +13+14% ▲ 1016+58 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Калузьке области по днях