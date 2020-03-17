Хворі коронавірусів в Калузьке области на сьогодні, останні новини і статистика
Заразилося 1924+96
Померло 15
Видужала 261+7
Хворіють зараз 1648+89
Летальність 0.78%близько 8 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35
В Калузьке области, включаючи Kaluga, знаходиться 0.83%, 1924 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 15 померло, 261 видужав, а всього хворих за останньою інформацією 1648 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Kaluga i Калузьке области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Калузьке области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
8 чоловікв середньому помирає в Калузьке области на 1000 заражених. У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Калузьке области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Калузька область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
Дата
Заразилося
Померло
Видужала
Хворіють зараз
12 тра 2020
1924+96+5%
15
261+7+3%
▲1648+89
11 тра 2020
1828+98+6%
15
254+26+11%
▲1559+72
10 тра 2020
1730+89+5%
15+1+7%
228+4+2%
▲1487+84
9 тра 2020
1641+77+5%
14+1+8%
224
▲1403+76
8 тра 2020
1564+78+5%
13
224+51+29%
▲1327+27
7 тра 2020
1486+79+6%
13+1+8%
173+3+2%
▲1300+75
6 тра 2020
1407+98+7%
12
170+9+6%
▲1225+89
5 тра 2020
1309+92+8%
12
161+33+26%
▲1136+59
4 тра 2020
1217+81+7%
12
128+20+19%
▲1077+61
3 тра 2020
1136+71+7%
12
108+13+14%
▲1016+58
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Калузьке области по днях
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