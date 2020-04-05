- Заразилося 398+14
- Померло 0
- Видужала 61+10
- Хворіють зараз 337+4
- Летальність 0%близько 0 чол. на 1000 хворих
В Камчатськом крае, включаючи Петропавловськ-Камчатський, знаходиться 0.17%, 398 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них никто не умер, 61 видужав, а всього хворих за останньою інформацією 337 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Петропавловське-Камчатськом i Камчатськом крае
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Камчатськом крае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Петропавловське-Камчатськом i Камчатськом крае від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Камчатський край по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|398+14+4%
|0
|61+10+20%
|▲337+4
|11 тра 2020
|384+8+2%
|0
|51+1+2%
|▲333+7
|10 тра 2020
|376+13+4%
|0
|50
|▲326+13
|9 тра 2020
|363+10+3%
|0
|50
|▲313+10
|8 тра 2020
|353+3+1%
|0
|50+6+14%
|▼303-3
|7 тра 2020
|350+2+1%
|0
|44
|▲306+2
|6 тра 2020
|348+1+0.29%
|0
|44+4+10%
|▼304-3
|5 тра 2020
|347+8+2%
|0
|40+4+11%
|▲307+4
|4 тра 2020
|339+28+9%
|0
|36+6+20%
|▲303+22
|3 тра 2020
|311+25+9%
|0
|30+8+36%
|▲281+17
* "0" або "-", можуть означати, що даних немає