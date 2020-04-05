  1. Коронавірус 🦠 в Петропавловське-Камчатськом i Камчатськом крае

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Хворі коронавірусів в Камчатськом крае на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 398+14
  • Померло 0
  • Видужала 61+10
  • Хворіють зараз 337+4
  • Летальність 0%близько 0 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Камчатськом крае, включаючи Петропавловськ-Камчатський, знаходиться 0.17%, 398 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них никто не умер, 61 видужав, а всього хворих за останньою інформацією 337 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Петропавловське-Камчатськом i Камчатськом крае

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Камчатськом крае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Петропавловське-Камчатськом i Камчатськом крае від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Камчатський край по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020398+14+4%061+10+20%337+4
11 тра 2020384+8+2%051+1+2%333+7
10 тра 2020376+13+4%050326+13
9 тра 2020363+10+3%050313+10
8 тра 2020353+3+1%050+6+14%303-3
7 тра 2020350+2+1%044306+2
6 тра 2020348+1+0.29%044+4+10%304-3
5 тра 2020347+8+2%040+4+11%307+4
4 тра 2020339+28+9%036+6+20%303+22
3 тра 2020311+25+9%030+8+36%281+17
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Камчатськом крае по днях

Камчатский край і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Камчатський край: останні новини

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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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