Заразилося 398 +14

Померло 0

Видужала 61 +10

Хворіють зараз 337 +4

Летальність 0% близько 0 чол. на 1000 хворих

В Камчатськом крае, включаючи Петропавловськ-Камчатський, знаходиться 0.17%, 398 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них никто не умер, 61 видужав, а всього хворих за останньою інформацією 337 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Петропавловське-Камчатськом i Камчатськом крае Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Камчатськом крае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Петропавловське-Камчатськом i Камчатськом крае від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Камчатський край по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 398 +14+4% 0 61 +10+20% ▲ 337+4 11 тра 2020 384 +8+2% 0 51 +1+2% ▲ 333+7 10 тра 2020 376 +13+4% 0 50 ▲ 326+13 9 тра 2020 363 +10+3% 0 50 ▲ 313+10 8 тра 2020 353 +3+1% 0 50 +6+14% ▼ 303-3 7 тра 2020 350 +2+1% 0 44 ▲ 306+2 6 тра 2020 348 +1+0.29% 0 44 +4+10% ▼ 304-3 5 тра 2020 347 +8+2% 0 40 +4+11% ▲ 307+4 4 тра 2020 339 +28+9% 0 36 +6+20% ▲ 303+22 3 тра 2020 311 +25+9% 0 30 +8+36% ▲ 281+17 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Камчатськом крае по днях