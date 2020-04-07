  1. Коронавірус 🦠 в Cherkessk i Карачаєво-Черкесії

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Хворі коронавірусів в Карачаєво-Черкесії на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 549+10
  • Померло 3
  • Видужала 118+32
  • Хворіють зараз 428
  • Летальність 0.55%близько 5 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Карачаєво-Черкесії, включаючи Cherkessk, знаходиться 0.24%, 549 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 3 померло, 118 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 428 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Cherkessk i Карачаєво-Черкесії

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Карачаєво-Черкесії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.65 разив Карачаєво-Черкесії ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
5 чоловікв середньому помирає в Карачаєво-Черкесії на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Cherkessk i Карачаєво-Черкесії від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Карачаєво-Черкесія по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020549+10+2%3118+32+37%428-22
11 тра 2020539+12+2%386450+12
10 тра 2020527+18+4%386+20+30%438-2
9 тра 2020509+31+6%366+17+35%440+14
8 тра 2020478+15+3%3+1+50%49+8+20%426+6
7 тра 2020463+6+1%241+1+3%420+5
6 тра 2020457+4+1%240+4+11%415
5 тра 2020453+12+3%236+1+3%415+11
4 тра 2020441+11+3%235+13+59%404-2
3 тра 2020430+18+4%222+7+47%406+11
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Карачаєво-Черкесії по днях

Карачаево-Черкесия і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Карачаєво-Черкесія: останні новини

Глава Карачаево-Черкесии сообщил о первых двух умерших от коронавируса
Глава Карачаево-Черкесии сообщил о первых двух умерших от коронавируса
РБК
25.04.2020 18:54
Коронавирус проник в еще один регион России
Коронавирус проник в еще один регион России
lenta.ru
05.04.2020 22:31
В Карачаево-Черкесии подтверждены три случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона по противодействию распространения коронавируса. Отмечается, что заболевание у пациентов проходит бессимптомно. Все трое чувствуют себя удовлетворительно.

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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