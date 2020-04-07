- Заразилося 549+10
- Померло 3
- Видужала 118+32
- Хворіють зараз 428
- Летальність 0.55%близько 5 чол. на 1000 хворих
В Карачаєво-Черкесії, включаючи Cherkessk, знаходиться 0.24%, 549 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 3 померло, 118 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 428 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Cherkessk i Карачаєво-Черкесії
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Карачаєво-Черкесії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Cherkessk i Карачаєво-Черкесії від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Карачаєво-Черкесія по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|549+10+2%
|3
|118+32+37%
|▼428-22
|11 тра 2020
|539+12+2%
|3
|86
|▲450+12
|10 тра 2020
|527+18+4%
|3
|86+20+30%
|▼438-2
|9 тра 2020
|509+31+6%
|3
|66+17+35%
|▲440+14
|8 тра 2020
|478+15+3%
|3+1+50%
|49+8+20%
|▲426+6
|7 тра 2020
|463+6+1%
|2
|41+1+3%
|▲420+5
|6 тра 2020
|457+4+1%
|2
|40+4+11%
|—415
|5 тра 2020
|453+12+3%
|2
|36+1+3%
|▲415+11
|4 тра 2020
|441+11+3%
|2
|35+13+59%
|▼404-2
|3 тра 2020
|430+18+4%
|2
|22+7+47%
|▲406+11
* "0" або "-", можуть означати, що даних немає