Заразилося 549 +10

Померло 3

Видужала 118 +32

Хворіють зараз 428

Летальність 0.55% близько 5 чол. на 1000 хворих

В Карачаєво-Черкесії, включаючи Cherkessk, знаходиться 0.24%, 549 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 3 померло, 118 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 428 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Cherkessk i Карачаєво-Черкесії Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Карачаєво-Черкесії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.65 рази в Карачаєво-Черкесії ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 5 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Карачаєво-Черкесії

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Cherkessk i Карачаєво-Черкесії від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Карачаєво-Черкесія по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 549 +10+2% 3 118 +32+37% ▼ 428-22 11 тра 2020 539 +12+2% 3 86 ▲ 450+12 10 тра 2020 527 +18+4% 3 86 +20+30% ▼ 438-2 9 тра 2020 509 +31+6% 3 66 +17+35% ▲ 440+14 8 тра 2020 478 +15+3% 3 +1+50% 49 +8+20% ▲ 426+6 7 тра 2020 463 +6+1% 2 41 +1+3% ▲ 420+5 6 тра 2020 457 +4+1% 2 40 +4+11% — 415 5 тра 2020 453 +12+3% 2 36 +1+3% ▲ 415+11 4 тра 2020 441 +11+3% 2 35 +13+59% ▼ 404-2 3 тра 2020 430 +18+4% 2 22 +7+47% ▲ 406+11 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Карачаєво-Черкесії по днях