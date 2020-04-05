  1. Коронавірус 🦠 в Петрозаводське i Карелії

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Хворі коронавірусів в Карелії на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 171+11
  • Померло 0
  • Видужала 40+5
  • Хворіють зараз 131+6
  • Летальність 0%близько 0 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Карелії, включаючи Петрозаводськ, знаходиться 0.07%, 171 особа, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них никто не умер, 40 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 131 особа

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Петрозаводське i Карелії

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Карелії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Петрозаводське i Карелії від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Карелія по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020171+11+7%040+5+14%131+6
11 тра 2020160+12+8%035+3+9%125+9
10 тра 2020148+20+16%032+1+3%116+19
9 тра 2020128+3+2%031+1+3%97+2
8 тра 2020125+13+12%030+11+58%95+2
7 тра 2020112+9+9%019+2+12%93+7
6 тра 2020103+12+13%01786+12
5 тра 202091+2+2%017+4+31%74-2
4 тра 202089+4+5%01376+4
3 тра 202085+4+5%013+2+18%72+2
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Карелії по днях

Карелия і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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