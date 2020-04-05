Заразилося 171 +11

Померло 0

Видужала 40 +5

Хворіють зараз 131 +6

Летальність 0% близько 0 чол. на 1000 хворих

В Карелії, включаючи Петрозаводськ, знаходиться 0.07%, 171 особа, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них никто не умер, 40 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 131 особа



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Петрозаводське i Карелії Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Карелії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Петрозаводське i Карелії від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Карелія по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 171 +11+7% 0 40 +5+14% ▲ 131+6 11 тра 2020 160 +12+8% 0 35 +3+9% ▲ 125+9 10 тра 2020 148 +20+16% 0 32 +1+3% ▲ 116+19 9 тра 2020 128 +3+2% 0 31 +1+3% ▲ 97+2 8 тра 2020 125 +13+12% 0 30 +11+58% ▲ 95+2 7 тра 2020 112 +9+9% 0 19 +2+12% ▲ 93+7 6 тра 2020 103 +12+13% 0 17 ▲ 86+12 5 тра 2020 91 +2+2% 0 17 +4+31% ▼ 74-2 4 тра 2020 89 +4+5% 0 13 ▲ 76+4 3 тра 2020 85 +4+5% 0 13 +2+18% ▲ 72+2 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Карелії по днях