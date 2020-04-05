- Заразилося 171+11
- Померло 0
- Видужала 40+5
- Хворіють зараз 131+6
- Летальність 0%близько 0 чол. на 1000 хворих
В Карелії, включаючи Петрозаводськ, знаходиться 0.07%, 171 особа, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них никто не умер, 40 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 131 особа
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Петрозаводське i Карелії
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Карелії, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Петрозаводське i Карелії від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Карелія по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|171+11+7%
|0
|40+5+14%
|▲131+6
|11 тра 2020
|160+12+8%
|0
|35+3+9%
|▲125+9
|10 тра 2020
|148+20+16%
|0
|32+1+3%
|▲116+19
|9 тра 2020
|128+3+2%
|0
|31+1+3%
|▲97+2
|8 тра 2020
|125+13+12%
|0
|30+11+58%
|▲95+2
|7 тра 2020
|112+9+9%
|0
|19+2+12%
|▲93+7
|6 тра 2020
|103+12+13%
|0
|17
|▲86+12
|5 тра 2020
|91+2+2%
|0
|17+4+31%
|▼74-2
|4 тра 2020
|89+4+5%
|0
|13
|▲76+4
|3 тра 2020
|85+4+5%
|0
|13+2+18%
|▲72+2
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