- Заразилося 260+9
- Померло 7
- Видужала 80+1
- Хворіють зараз 173+8
- Летальність 2.69%близько 27 чол. на 1000 хворих
В Кемеровське области, включаючи Кемерово, знаходиться 0.11%, 260 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 7 померло, 80 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 173 осіб
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Кемерово i Кемеровське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Кемеровське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Кемеровське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Кемеровська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|260+9+4%
|7
|80+1+1%
|▲173+8
|11 тра 2020
|251+18+8%
|7+1+17%
|79+7+10%
|▲165+10
|10 тра 2020
|233+19+9%
|6
|72+11+18%
|▲155+8
|9 тра 2020
|214+10+5%
|6+1+20%
|61+11+22%
|▼147-2
|8 тра 2020
|204+6+3%
|5+1+25%
|50+22+79%
|▼149-17
|7 тра 2020
|198+18+10%
|4
|28+2+8%
|▲166+16
|6 тра 2020
|180+14+8%
|4
|26+1+4%
|▲150+13
|5 тра 2020
|166
|4
|25+3+14%
|▼137-3
|4 тра 2020
|166+13+8%
|4+2+100%
|22
|▲140+11
|3 тра 2020
|153+11+8%
|2
|22+3+16%
|▲129+8
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