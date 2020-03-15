  1. Коронавірус 🦠 в Кемерово i Кемеровське области

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Хворі коронавірусів в Кемеровське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 260+9
  • Померло 7
  • Видужала 80+1
  • Хворіють зараз 173+8
  • Летальність 2.69%близько 27 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Кемеровське области, включаючи Кемерово, знаходиться 0.11%, 260 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 7 померло, 80 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 173 осіб

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Кемерово i Кемеровське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Кемеровське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 3 разив Кемеровське области ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
27 чоловікв середньому помирає в Кемеровське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Кемеровське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Кемеровська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020260+9+4%780+1+1%173+8
11 тра 2020251+18+8%7+1+17%79+7+10%165+10
10 тра 2020233+19+9%672+11+18%155+8
9 тра 2020214+10+5%6+1+20%61+11+22%147-2
8 тра 2020204+6+3%5+1+25%50+22+79%149-17
7 тра 2020198+18+10%428+2+8%166+16
6 тра 2020180+14+8%426+1+4%150+13
5 тра 2020166425+3+14%137-3
4 тра 2020166+13+8%4+2+100%22140+11
3 тра 2020153+11+8%222+3+16%129+8
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Кемеровське области по днях

Кемеровская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Кемеровська область: останні новини

В российском регионе с 5 мая введут пропускной режим
В российском регионе с 5 мая введут пропускной режим
lenta.ru
25.04.2020 17:18
В Кемеровской области с 5 мая планируют ввести пропускной режим для контроля за соблюдения жителями Кузбасса режима самоизоляции. По словам губернатор региона Сергея Цивилева, это нужно для того, чтобы остановить распространение коронавируса.
Российский губернатор раскрыл способы сдержать распространение коронавируса
Российский губернатор раскрыл способы сдержать распространение коронавируса
lenta.ru
24.04.2020 17:39
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в ходе прямого эфира раскрыл способы сдержать распространение коронавируса, к которым он прибегает в подведомственном регионе. По его словам, ключевым фактором является скорость принятия тех или иных решений по противодействию инфекции.
В Кемеровской области умер первый пациент с коронавирусом
В Кемеровской области умер первый пациент с коронавирусом
РБК
17.04.2020 08:28
Россияне назвали ребенка в честь коронавируса
Россияне назвали ребенка в честь коронавируса
lenta.ru
06.04.2020 07:12
В России ребенка назвали в честь коронавируса. Это произошло в Новокузнецке (Кемеровская область). Мальчик получил имя Ковид. Родители ребенка назвали это имя оригинальным и отметили, что его не существовало раньше. Пара также считает имя Ковид звучным и с сильной энергетикой.
В еще одном российском регионе к самоизоляции добавили сухой закон
В еще одном российском регионе к самоизоляции добавили сухой закон
lenta.ru
02.04.2020 15:23
В Забайкальском крае полностью запретили продажу алкоголя в период самоизоляции из-за коронавируса. По состоянию на 2 апреля, частичный запрет введен в Туве, Якутии и Кемеровской области. В Карелии, Пермской области, а также Башкирии изменились сроки продажи спиртных напитков.
Новые случаи коронавируса нашли в 18 регионах России
Новые случаи коронавируса нашли в 18 регионах России
lenta.ru
26.03.2020 11:10
Новых заразившихся коронавирусом нашли в 18 регионах страны. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Кроме Москвы, заражения зафиксированы в Свердловской области, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Якутии, Ставропольском крае, Татарстане, Челябинской, Псковской, Самарской, Кемеровской областях.
Россиянин предлагал услуги по заражению коронавирусом и заинтересовал полицию
Россиянин предлагал услуги по заражению коронавирусом и заинтересовал полицию
lenta.ru
25.03.2020 09:22
Житель Новокузнецка Кемеровской области в шутку предлагал в интернете услуги по заражению коронавирусом и заинтересовал полицию. В его объявлении говорилось: «Приду к вашим конкурентам после поездки в Китай. Посетим офис/заведение вашего конкурента, будем кашлять/чихать». За такое посещение он просил 50 тысяч.
Цивилев поблагодарил вылечивших пациента с коронавирусом врачей
Цивилев поблагодарил вылечивших пациента с коронавирусом врачей
lenta.ru
24.03.2020 11:37
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поблагодарил врачей, которые вылечили пациента с коронавирусом. Он отметил, что анализы одного из заразившихся показали отсутствие инфекции, второй пациент продолжает лечение и уже идет на поправку. Оба пациента заразились после поездки в Италию.
В Красноярске и в Кузбассе выписали излечившихся от коронавируса пациентов
В Красноярске и в Кузбассе выписали излечившихся от коронавируса пациентов
lenta.ru
24.03.2020 10:51
В Красноярском крае выздоровели трое пациентов, заразившихся коронавирусом. Также стало известно о выздоровлении одного из двух пациентов с коронавирусом в Кузбассе. По словам губернатора региона Сергея Цивилева, пациент выписан из Кемеровской областной инфекционной больницы.

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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