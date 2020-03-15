Заразилося 260 +9

Померло 7

Видужала 80 +1

Хворіють зараз 173 +8

Летальність 2.69% близько 27 чол. на 1000 хворих

В Кемеровське области, включаючи Кемерово, знаходиться 0.11%, 260 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 7 померло, 80 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 173 осіб



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Кемерово i Кемеровське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Кемеровське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 3 рази в Кемеровське области ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 27 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Кемеровське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Кемеровське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Кемеровська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 260 +9+4% 7 80 +1+1% ▲ 173+8 11 тра 2020 251 +18+8% 7 +1+17% 79 +7+10% ▲ 165+10 10 тра 2020 233 +19+9% 6 72 +11+18% ▲ 155+8 9 тра 2020 214 +10+5% 6 +1+20% 61 +11+22% ▼ 147-2 8 тра 2020 204 +6+3% 5 +1+25% 50 +22+79% ▼ 149-17 7 тра 2020 198 +18+10% 4 28 +2+8% ▲ 166+16 6 тра 2020 180 +14+8% 4 26 +1+4% ▲ 150+13 5 тра 2020 166 4 25 +3+14% ▼ 137-3 4 тра 2020 166 +13+8% 4 +2+100% 22 ▲ 140+11 3 тра 2020 153 +11+8% 2 22 +3+16% ▲ 129+8 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Кемеровське области по днях