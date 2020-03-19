- Заразилося 876+41
- Померло 5
- Видужала 324+61
- Хворіють зараз 547
- Летальність 0.57%близько 6 чол. на 1000 хворих
В Кіровське области, включаючи Кіров, знаходиться 0.38%, 876 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 5 померло, 324 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 547 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Кірове i Кіровське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Кіровське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Кіровське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Кіровська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|876+41+5%
|5
|324+61+23%
|▼547-20
|11 тра 2020
|835+28+3%
|5+1+25%
|263+27+11%
|—567
|10 тра 2020
|807+46+6%
|4
|236+52+28%
|▼567-6
|9 тра 2020
|761+43+6%
|4
|184+41+29%
|▲573+2
|8 тра 2020
|718+32+5%
|4
|143+18+14%
|▲571+14
|7 тра 2020
|686+25+4%
|4
|125+22+21%
|▲557+3
|6 тра 2020
|661+17+3%
|4
|103+13+14%
|▲554+4
|5 тра 2020
|644+26+4%
|4
|90+10+13%
|▲550+16
|4 тра 2020
|618+33+6%
|4
|80+8+11%
|▲534+25
|3 тра 2020
|585+42+8%
|4
|72+13+22%
|▲509+29
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