Заразилося 876 +41

Померло 5

Видужала 324 +61

Хворіють зараз 547

Летальність 0.57% близько 6 чол. на 1000 хворих

В Кіровське области, включаючи Кіров, знаходиться 0.38%, 876 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 5 померло, 324 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 547 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Кірове i Кіровське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Кіровське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.6 рази в Кіровське области ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 6 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Кіровське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Кіровське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Кіровська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 876 +41+5% 5 324 +61+23% ▼ 547-20 11 тра 2020 835 +28+3% 5 +1+25% 263 +27+11% — 567 10 тра 2020 807 +46+6% 4 236 +52+28% ▼ 567-6 9 тра 2020 761 +43+6% 4 184 +41+29% ▲ 573+2 8 тра 2020 718 +32+5% 4 143 +18+14% ▲ 571+14 7 тра 2020 686 +25+4% 4 125 +22+21% ▲ 557+3 6 тра 2020 661 +17+3% 4 103 +13+14% ▲ 554+4 5 тра 2020 644 +26+4% 4 90 +10+13% ▲ 550+16 4 тра 2020 618 +33+6% 4 80 +8+11% ▲ 534+25 3 тра 2020 585 +42+8% 4 72 +13+22% ▲ 509+29 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Кіровське области по днях