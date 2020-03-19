  1. Коронавірус 🦠 в Кірове i Кіровське области

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Хворі коронавірусів в Кіровське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 876+41
  • Померло 5
  • Видужала 324+61
  • Хворіють зараз 547
  • Летальність 0.57%близько 6 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Кіровське области, включаючи Кіров, знаходиться 0.38%, 876 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 5 померло, 324 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 547 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Кірове i Кіровське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Кіровське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.6 разив Кіровське области ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
6 чоловікв середньому помирає в Кіровське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Кіровське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Кіровська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020876+41+5%5324+61+23%547-20
11 тра 2020835+28+3%5+1+25%263+27+11%567
10 тра 2020807+46+6%4236+52+28%567-6
9 тра 2020761+43+6%4184+41+29%573+2
8 тра 2020718+32+5%4143+18+14%571+14
7 тра 2020686+25+4%4125+22+21%557+3
6 тра 2020661+17+3%4103+13+14%554+4
5 тра 2020644+26+4%490+10+13%550+16
4 тра 2020618+33+6%480+8+11%534+25
3 тра 2020585+42+8%472+13+22%509+29
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Кіровське области по днях

Кировская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Кіровська область: останні новини

Главу Военно-медицинской академии уволили из-за коронавируса у курсантов
Главу Военно-медицинской академии уволили из-за коронавируса у курсантов
lenta.ru
23.04.2020 13:42
Главу Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге Александра Фисуна освободили от должности после вспышки коронавируса в учебном заведении. Фисуна отстранили после проверки, которая показала, что в академии были плохо организованы барьерные и профилактические меры.
Минобороны подтвердило вспышку коронавируса в военной академии в Петербурге
Минобороны подтвердило вспышку коронавируса в военной академии в Петербурге
lenta.ru
20.04.2020 20:43
В Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге коронавирусом заразились более 55 курсантов. Информацию о вспышке коронавируса в учебном заведении подтвердило Минобороны. Всех заразившихся изолировали в стационары инфекционного отделения академии. Их контакты также находятся в карантине под наблюдением.
Задержаны избившие фельдшера с анализом на коронавирус россияне
Задержаны избившие фельдшера с анализом на коронавирус россияне
lenta.ru
19.04.2020 12:41
В Кирово-Чепецке Кировской области поймали двоих местных жителей, которые в состоянии алкогольного опьянения напали на медика, приехавшего взять анализ на наличие коронавирусной инфекции и не сказавшего, в какую квартиру он ходил. Они задержаны, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Кирово-Чепецке избили приехавшего взять анализ на коронавирус фельдшера
В Кирово-Чепецке избили приехавшего взять анализ на коронавирус фельдшера
РБК
18.04.2020 19:29
Россияне избили приехавшего взять анализ на коронавирус медика и попали на видео
Россияне избили приехавшего взять анализ на коронавирус медика и попали на видео
lenta.ru
18.04.2020 18:37
В Кирово-Чепецке неизвестные избили бригаду скорой помощи, которая приехала к пациенту, чтобы взять анализ на наличие коронавирусной инфекции. Двое нападавших находились в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно избили врача и водителя бригады, а затем скрылись с места происшествия.
Прокуратура потребовала возбудить дело за призывы сжигать больных коронавирусом
Прокуратура потребовала возбудить дело за призывы сжигать больных коронавирусом
lenta.ru
09.04.2020 21:03
Прокуратура Кировской области потребовала возбудить уголовное дело за призывы сжигать больных коронавирусом. Под новостью о четырех новых заболевших в регионе пользователь «Дмитрий Ложкин» оставил комментарий с призывом сжигать инфицированных вместо госпитализации.
Минобороны России рассказало о «напряженном иммунитете» от коронавируса
Минобороны России рассказало о «напряженном иммунитете» от коронавируса
lenta.ru
02.04.2020 12:51
Изначально здоровые люди, переболевшие COVID-19, приобретают иммунитет к данному заболеванию, сообщается в рекомендациях Военно-медицинской академии имени Сергея Кирова, подготовленных для Минобороны России. Перенесшие заболевание в слабой форме такого иммунитета не получают.
В российском регионе ограничили въезд в два города
В российском регионе ограничили въезд в два города
lenta.ru
29.03.2020 03:03
Власти Мурманской области ограничили въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Ограничения вступят в силу с 06:00 29 марта и будут действовать в течение 14 дней. Въехать в города можно будет только по постоянной или временной регистрации.
В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса
В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса
РБК
29.03.2020 00:31
Ограничения на въезд в Кировск и Апатиты будут действовать в течение 14 дней. По последним данным, в регионе подтверждены три случая заражения, еще у 16 человек оказались предварительно положительные анализы на коронавирус

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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