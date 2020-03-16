  1. Коронавірус 🦠 в Сиктивкаре i Комі

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Хворі коронавірусів в Комі на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 847+3
  • Померло 15
  • Видужала 287+35
  • Хворіють зараз 545
  • Летальність 1.77%близько 18 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Комі, включаючи Сиктивкар, знаходиться 0.36%, 847 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 15 померло, 287 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 545 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Сиктивкаре i Комі

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Комі, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.97 разив Комі ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
18 чоловікв середньому помирає в Комі на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Сиктивкаре i Комі від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Комі по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020847+3+0.36%15287+35+14%545-32
11 тра 2020844+21+3%15+1+7%252+33+15%577-13
10 тра 2020823+20+2%14219+5+2%590+15
9 тра 2020803+10+1%14+3+27%214+20+10%575-13
8 тра 2020793+11+1%11194+50+35%588-39
7 тра 2020782+56+8%11+4+57%144+15+12%627+37
6 тра 2020726+28+4%7129590+28
5 тра 2020698+16+2%7129+18+16%562-2
4 тра 2020682+6+1%7+2+40%111+4+4%564
3 тра 2020676+20+3%5107+16+18%564+4
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* "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Комі по днях

Коми і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Комі: останні новини

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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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