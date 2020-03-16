Заразилося 847 +3

Померло 15

Видужала 287 +35

Хворіють зараз 545

Летальність 1.77% близько 18 чол. на 1000 хворих

В Комі, включаючи Сиктивкар, знаходиться 0.36%, 847 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 15 померло, 287 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 545 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Сиктивкаре i Комі Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Комі, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.97 рази в Комі ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 18 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Комі

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Сиктивкаре i Комі від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Комі по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 847 +3+0.36% 15 287 +35+14% ▼ 545-32 11 тра 2020 844 +21+3% 15 +1+7% 252 +33+15% ▼ 577-13 10 тра 2020 823 +20+2% 14 219 +5+2% ▲ 590+15 9 тра 2020 803 +10+1% 14 +3+27% 214 +20+10% ▼ 575-13 8 тра 2020 793 +11+1% 11 194 +50+35% ▼ 588-39 7 тра 2020 782 +56+8% 11 +4+57% 144 +15+12% ▲ 627+37 6 тра 2020 726 +28+4% 7 129 ▲ 590+28 5 тра 2020 698 +16+2% 7 129 +18+16% ▼ 562-2 4 тра 2020 682 +6+1% 7 +2+40% 111 +4+4% — 564 3 тра 2020 676 +20+3% 5 107 +16+18% ▲ 564+4 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Комі по днях