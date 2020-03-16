- Заразилося 847+3
- Померло 15
- Видужала 287+35
- Хворіють зараз 545
- Летальність 1.77%близько 18 чол. на 1000 хворих
В Комі, включаючи Сиктивкар, знаходиться 0.36%, 847 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 15 померло, 287 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 545 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Сиктивкаре i Комі
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Комі, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Сиктивкаре i Комі від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Комі по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|847+3+0.36%
|15
|287+35+14%
|▼545-32
|11 тра 2020
|844+21+3%
|15+1+7%
|252+33+15%
|▼577-13
|10 тра 2020
|823+20+2%
|14
|219+5+2%
|▲590+15
|9 тра 2020
|803+10+1%
|14+3+27%
|214+20+10%
|▼575-13
|8 тра 2020
|793+11+1%
|11
|194+50+35%
|▼588-39
|7 тра 2020
|782+56+8%
|11+4+57%
|144+15+12%
|▲627+37
|6 тра 2020
|726+28+4%
|7
|129
|▲590+28
|5 тра 2020
|698+16+2%
|7
|129+18+16%
|▼562-2
|4 тра 2020
|682+6+1%
|7+2+40%
|111+4+4%
|—564
|3 тра 2020
|676+20+3%
|5
|107+16+18%
|▲564+4
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