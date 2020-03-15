  1. Коронавірус 🦠 в Краснодаре i Краснодарськом крае

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Хворі коронавірусів в Краснодарськом крае на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 2126+99
  • Померло 22
  • Видужала 697+35
  • Хворіють зараз 1407+64
  • Летальність 1.03%близько 10 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Краснодарськом крае, включаючи Краснодар, знаходиться 0.92%, 2126 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 22 померло, 697 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1407 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Краснодаре i Краснодарськом крае

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Краснодарськом крае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.13 разив Краснодарськом крае ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
10 чоловікв середньому помирає в Краснодарськом крае на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Краснодарськом крае від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Краснодарський край по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20202126+99+5%22697+35+5%1407+64
11 тра 20202027+98+5%22662+40+6%1343+58
10 тра 20201929+99+5%22+1+5%622+27+5%1285+71
9 тра 20201830+98+6%21595+41+7%1214+57
8 тра 20201732+99+6%21554+31+6%1157+68
7 тра 20201633+99+6%21523+56+12%1089+43
6 тра 20201534+97+7%21467+24+5%1046+73
5 тра 20201437+97+7%21443+34+8%973+63
4 тра 20201340+96+8%21+1+5%409+37+10%910+58
3 тра 20201244+82+7%20372+53+17%852+29
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Краснодарськом крае по днях

Краснодарский край і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Краснодарський край: останні новини

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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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