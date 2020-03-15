- Заразилося 2126+99
- Померло 22
- Видужала 697+35
- Хворіють зараз 1407+64
- Летальність 1.03%близько 10 чол. на 1000 хворих
В Краснодарськом крае, включаючи Краснодар, знаходиться 0.92%, 2126 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 22 померло, 697 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1407 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Краснодаре i Краснодарськом крае
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Краснодарськом крае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Краснодарськом крае від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Краснодарський край по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|2126+99+5%
|22
|697+35+5%
|▲1407+64
|11 тра 2020
|2027+98+5%
|22
|662+40+6%
|▲1343+58
|10 тра 2020
|1929+99+5%
|22+1+5%
|622+27+5%
|▲1285+71
|9 тра 2020
|1830+98+6%
|21
|595+41+7%
|▲1214+57
|8 тра 2020
|1732+99+6%
|21
|554+31+6%
|▲1157+68
|7 тра 2020
|1633+99+6%
|21
|523+56+12%
|▲1089+43
|6 тра 2020
|1534+97+7%
|21
|467+24+5%
|▲1046+73
|5 тра 2020
|1437+97+7%
|21
|443+34+8%
|▲973+63
|4 тра 2020
|1340+96+8%
|21+1+5%
|409+37+10%
|▲910+58
|3 тра 2020
|1244+82+7%
|20
|372+53+17%
|▲852+29
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