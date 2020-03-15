Заразилося 2126 +99

Померло 22

Видужала 697 +35

Хворіють зараз 1407 +64

Летальність 1.03% близько 10 чол. на 1000 хворих

В Краснодарськом крае, включаючи Краснодар, знаходиться 0.92%, 2126 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 22 померло, 697 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1407 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Краснодаре i Краснодарськом крае Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Краснодарськом крае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.13 рази в Краснодарськом крае ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 10 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Краснодарськом крае

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Краснодарськом крае від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Краснодарський край по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 2126 +99+5% 22 697 +35+5% ▲ 1407+64 11 тра 2020 2027 +98+5% 22 662 +40+6% ▲ 1343+58 10 тра 2020 1929 +99+5% 22 +1+5% 622 +27+5% ▲ 1285+71 9 тра 2020 1830 +98+6% 21 595 +41+7% ▲ 1214+57 8 тра 2020 1732 +99+6% 21 554 +31+6% ▲ 1157+68 7 тра 2020 1633 +99+6% 21 523 +56+12% ▲ 1089+43 6 тра 2020 1534 +97+7% 21 467 +24+5% ▲ 1046+73 5 тра 2020 1437 +97+7% 21 443 +34+8% ▲ 973+63 4 тра 2020 1340 +96+8% 21 +1+5% 409 +37+10% ▲ 910+58 3 тра 2020 1244 +82+7% 20 372 +53+17% ▲ 852+29 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Краснодарськом крае по днях