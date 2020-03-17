Заразилося 1428 +227

Померло 15

Видужала 375 +90

Хворіють зараз 1038 +137

Летальність 1.05% близько 11 чол. на 1000 хворих

В Красноярськом крае, включаючи Красноярськ, знаходиться 0.61%, 1428 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 15 померло, 375 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1038 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Красноярське i Красноярськом крае Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Красноярськом крае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.15 рази в Красноярськом крае ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 11 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Красноярськом крае

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Красноярськом крае від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Красноярський край по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 1428 +227+19% 15 375 +90+32% ▲ 1038+137 11 тра 2020 1201 +58+5% 15 +1+7% 285 +1+0.35% ▲ 901+56 10 тра 2020 1143 +73+7% 14 +1+8% 284 +31+12% ▲ 845+41 9 тра 2020 1070 +106+11% 13 +1+8% 253 +33+15% ▲ 804+72 8 тра 2020 964 +31+3% 12 220 +17+8% ▲ 732+14 7 тра 2020 933 +23+3% 12 203 +41+25% ▼ 718-18 6 тра 2020 910 +42+5% 12 162 ▲ 736+42 5 тра 2020 868 +45+5% 12 +1+9% 162 +5+3% ▲ 694+39 4 тра 2020 823 +42+5% 11 157 +4+3% ▲ 655+38 3 тра 2020 781 +17+2% 11 +2+22% 153 +7+5% ▲ 617+8 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Красноярськом крае по днях