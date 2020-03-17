  1. Коронавірус 🦠 в Красноярське i Красноярськом крае

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Хворі коронавірусів в Красноярськом крае на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 1428+227
  • Померло 15
  • Видужала 375+90
  • Хворіють зараз 1038+137
  • Летальність 1.05%близько 11 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Красноярськом крае, включаючи Красноярськ, знаходиться 0.61%, 1428 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 15 померло, 375 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1038 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Красноярське i Красноярськом крае

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Красноярськом крае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.15 разив Красноярськом крае ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
11 чоловікв середньому помирає в Красноярськом крае на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Красноярськом крае від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Красноярський край по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20201428+227+19%15375+90+32%1038+137
11 тра 20201201+58+5%15+1+7%285+1+0.35%901+56
10 тра 20201143+73+7%14+1+8%284+31+12%845+41
9 тра 20201070+106+11%13+1+8%253+33+15%804+72
8 тра 2020964+31+3%12220+17+8%732+14
7 тра 2020933+23+3%12203+41+25%718-18
6 тра 2020910+42+5%12162736+42
5 тра 2020868+45+5%12+1+9%162+5+3%694+39
4 тра 2020823+42+5%11157+4+3%655+38
3 тра 2020781+17+2%11+2+22%153+7+5%617+8
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Красноярськом крае по днях

Красноярский край і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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