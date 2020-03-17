- Заразилося 1428+227
- Померло 15
- Видужала 375+90
- Хворіють зараз 1038+137
- Летальність 1.05%близько 11 чол. на 1000 хворих
В Красноярськом крае, включаючи Красноярськ, знаходиться 0.61%, 1428 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 15 померло, 375 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1038 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Красноярське i Красноярськом крае
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Красноярськом крае, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Красноярськом крае від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Красноярський край по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|1428+227+19%
|15
|375+90+32%
|▲1038+137
|11 тра 2020
|1201+58+5%
|15+1+7%
|285+1+0.35%
|▲901+56
|10 тра 2020
|1143+73+7%
|14+1+8%
|284+31+12%
|▲845+41
|9 тра 2020
|1070+106+11%
|13+1+8%
|253+33+15%
|▲804+72
|8 тра 2020
|964+31+3%
|12
|220+17+8%
|▲732+14
|7 тра 2020
|933+23+3%
|12
|203+41+25%
|▼718-18
|6 тра 2020
|910+42+5%
|12
|162
|▲736+42
|5 тра 2020
|868+45+5%
|12+1+9%
|162+5+3%
|▲694+39
|4 тра 2020
|823+42+5%
|11
|157+4+3%
|▲655+38
|3 тра 2020
|781+17+2%
|11+2+22%
|153+7+5%
|▲617+8
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