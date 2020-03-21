- Заразилося 202+9
- Померло 2
- Видужала 64
- Хворіють зараз 136+9
- Летальність 0.99%близько 10 чол. на 1000 хворих
В Криме знаходиться 0.09%, 202 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 2 померло, 64 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 136 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Криме
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Криме, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Криме від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Крим по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|202+9+5%
|2
|64
|▲136+9
|11 тра 2020
|193+4+2%
|2
|64
|▲127+4
|10 тра 2020
|189+12+7%
|2
|64+7+12%
|▲123+5
|9 тра 2020
|177+9+5%
|2+1+100%
|57+13+30%
|▼118-5
|8 тра 2020
|168+8+5%
|1
|44
|▲123+8
|7 тра 2020
|160+32+25%
|1
|44+4+10%
|▲115+28
|6 тра 2020
|128+17+15%
|0
|40+1+3%
|▲88+16
|5 тра 2020
|111+6+6%
|0
|39
|▲72+6
|4 тра 2020
|105+1+1%
|0
|39+1+3%
|—66
|3 тра 2020
|104+4+4%
|0
|38
|▲66+4
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