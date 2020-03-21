  1. Коронавірус 🦠 в Криме

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Хворі коронавірусів в Криме на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 202+9
  • Померло 2
  • Видужала 64
  • Хворіють зараз 136+9
  • Летальність 0.99%близько 10 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Криме знаходиться 0.09%, 202 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 2 померло, 64 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 136 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Криме

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Криме, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.09 разив Криме ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
10 чоловікв середньому помирає в Криме на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Криме від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Крим по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020202+9+5%264136+9
11 тра 2020193+4+2%264127+4
10 тра 2020189+12+7%264+7+12%123+5
9 тра 2020177+9+5%2+1+100%57+13+30%118-5
8 тра 2020168+8+5%144123+8
7 тра 2020160+32+25%144+4+10%115+28
6 тра 2020128+17+15%040+1+3%88+16
5 тра 2020111+6+6%03972+6
4 тра 2020105+1+1%039+1+3%66
3 тра 2020104+4+4%03866+4
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Криме по днях

Крым і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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