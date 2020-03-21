Заразилося 202 +9

Померло 2

Видужала 64

Хворіють зараз 136 +9

Летальність 0.99% близько 10 чол. на 1000 хворих

В Криме знаходиться 0.09%, 202 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 2 померло, 64 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 136 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Криме Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Криме, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.09 рази в Криме ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 10 чоловік на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Криме

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Криме від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Крим по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 202 +9+5% 2 64 ▲ 136+9 11 тра 2020 193 +4+2% 2 64 ▲ 127+4 10 тра 2020 189 +12+7% 2 64 +7+12% ▲ 123+5 9 тра 2020 177 +9+5% 2 +1+100% 57 +13+30% ▼ 118-5 8 тра 2020 168 +8+5% 1 44 ▲ 123+8 7 тра 2020 160 +32+25% 1 44 +4+10% ▲ 115+28 6 тра 2020 128 +17+15% 0 40 +1+3% ▲ 88+16 5 тра 2020 111 +6+6% 0 39 ▲ 72+6 4 тра 2020 105 +1+1% 0 39 +1+3% — 66 3 тра 2020 104 +4+4% 0 38 ▲ 66+4 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Криме по днях