  1. Коронавірус 🦠 в Кургаї i Курганське области

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Хворі коронавірусів в Курганське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 84+5
  • Померло 0
  • Видужала 37+2
  • Хворіють зараз 47+3
  • Летальність 0%близько 0 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Курганське области, включаючи Курган, знаходиться 0.04%, 84 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них никто не умер, 37 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 47 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Кургаї i Курганське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Курганське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Курганське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Курганська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 202084+5+6%037+2+6%47+3
11 тра 202079+6+8%035+2+6%44+4
10 тра 202073+2+3%03340+2
9 тра 202071+6+9%033+4+14%38+2
8 тра 202065+4+7%029+5+21%36-1
7 тра 202061+5+9%024+2+9%37+3
6 тра 202056+1+2%022+3+16%34-2
5 тра 202055+3+6%019+3+19%36
4 тра 202052+1+2%016+5+45%36-4
3 тра 202051+2+4%01140+2
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* "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Курганське области по днях

Курганская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Курганська область: останні новини

Единороссы направят 70 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом
Единороссы направят 70 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом
lenta.ru
06.05.2020 17:25
«Единая Россия» собрала более 70 миллионов рублей членских взносов на оказание поддержки гражданам в условиях пандемии коронавируса, заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. По его словам, наибольшую активность проявили единороссы в Краснодарском крае, Татарстане, Калмыкии, Курганской области.
В Курганской области пострадавшим от пандемии дадут картофель и поросят
В Курганской области пострадавшим от пандемии дадут картофель и поросят
РБК
04.05.2020 21:59
В российском регионе потерявшим работу из-за коронавируса раздадут поросят
В российском регионе потерявшим работу из-за коронавируса раздадут поросят
lenta.ru
04.05.2020 18:41
Власти Курганской области решили раздать жителям, пострадавшим из-за ограничительных антикоронавирусных мер, поросят, телят и семенной картофель. Таким образом руководство российского региона решило поддержать тех, что потерял работу, а также малообеспеченных граждан.
Эвакуированный из Таиланда россиянин нанес себе травмы в обсерваторе
Эвакуированный из Таиланда россиянин нанес себе травмы в обсерваторе
lenta.ru
20.04.2020 20:48
Один из эвакуированных из Таиланда россиян нанес себе травмы в обсерваторе на базе спорткомплекса «Курганово» под Екатеринбургом. Спецборт Airbus A321 со 180 жителями региона и соседней Челябинской области прилетел 19 апреля. В тот же день суд принял решение о принудительном отправлении граждан на карантин.

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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