Заразилося 84 +5

Померло 0

Видужала 37 +2

Хворіють зараз 47 +3

Летальність 0% близько 0 чол. на 1000 хворих

В Курганське области, включаючи Курган, знаходиться 0.04%, 84 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них никто не умер, 37 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 47 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Кургаї i Курганське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Курганське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Курганське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Курганська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 84 +5+6% 0 37 +2+6% ▲ 47+3 11 тра 2020 79 +6+8% 0 35 +2+6% ▲ 44+4 10 тра 2020 73 +2+3% 0 33 ▲ 40+2 9 тра 2020 71 +6+9% 0 33 +4+14% ▲ 38+2 8 тра 2020 65 +4+7% 0 29 +5+21% ▼ 36-1 7 тра 2020 61 +5+9% 0 24 +2+9% ▲ 37+3 6 тра 2020 56 +1+2% 0 22 +3+16% ▼ 34-2 5 тра 2020 55 +3+6% 0 19 +3+19% — 36 4 тра 2020 52 +1+2% 0 16 +5+45% ▼ 36-4 3 тра 2020 51 +2+4% 0 11 ▲ 40+2 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Курганське области по днях