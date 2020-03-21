- Заразилося 84+5
- Померло 0
- Видужала 37+2
- Хворіють зараз 47+3
- Летальність 0%близько 0 чол. на 1000 хворих
В Курганське области, включаючи Курган, знаходиться 0.04%, 84 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них никто не умер, 37 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 47 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Кургаї i Курганське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Курганське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Курганське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Курганська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|84+5+6%
|0
|37+2+6%
|▲47+3
|11 тра 2020
|79+6+8%
|0
|35+2+6%
|▲44+4
|10 тра 2020
|73+2+3%
|0
|33
|▲40+2
|9 тра 2020
|71+6+9%
|0
|33+4+14%
|▲38+2
|8 тра 2020
|65+4+7%
|0
|29+5+21%
|▼36-1
|7 тра 2020
|61+5+9%
|0
|24+2+9%
|▲37+3
|6 тра 2020
|56+1+2%
|0
|22+3+16%
|▼34-2
|5 тра 2020
|55+3+6%
|0
|19+3+19%
|—36
|4 тра 2020
|52+1+2%
|0
|16+5+45%
|▼36-4
|3 тра 2020
|51+2+4%
|0
|11
|▲40+2
* "0" або "-", можуть означати, що даних немає