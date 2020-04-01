  1. Коронавірус 🦠 в Курське i Курське области

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Хворі коронавірусів в Курське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 1554+70
  • Померло 6
  • Видужала 329+28
  • Хворіють зараз 1219+42
  • Летальність 0.39%близько 4 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Курське области, включаючи Курськ, знаходиться 0.67%, 1554 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 6 померло, 329 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1219 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Курське i Курське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Курське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2.3 разив Курське области ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
4 осібв середньому помирає в Курське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Курське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Курська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20201554+70+5%6329+28+9%1219+42
11 тра 20201484+74+5%6301+3+1%1177+71
10 тра 20201410+71+5%6298+25+9%1106+46
9 тра 20201339+71+6%6273+54+25%1060+17
8 тра 20201268+71+6%6+2+50%219+24+12%1043+45
7 тра 20201197+68+6%4195+19+11%998+49
6 тра 20201129+67+6%4176+42+31%949+25
5 тра 20201062+65+7%4134+8+6%924+57
4 тра 2020997+69+7%4126867+69
3 тра 2020928+67+8%4126+23+22%798+44
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Курське области по днях

Курская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Курська область: останні новини

В российской больнице умер заразившийся коронавирусом реаниматолог
В российской больнице умер заразившийся коронавирусом реаниматолог
lenta.ru
27.04.2020 11:51
В Курской области заразился коронавирусом и скончался врач-реаниматолог Игорь Татаркин. Он работал анестезиологом-реаниматологом в Курском противотуберкулезном диспансере. Ему было 54 года. Татаркин попал в областную инфекционную больницу две недели назад и находился на аппарате ИВЛ.
Умер заразившийся коронавирусом епископ РПЦ
Умер заразившийся коронавирусом епископ РПЦ
lenta.ru
26.04.2020 17:05
Епископ Железногорский и Льговский Вениамин после заражения коронавирусом. Накануне священника перевели в реанимацию Курской областной клинической инфекционной больницы имени Н.А. Семашко, однако усилия врачей не увенчались успехом. Он стал первым архиереем Русской православной церкви, который скончался от COVID-19.
В Курской области из-за коронавируса умер епископ
В Курской области из-за коронавируса умер епископ
РБК
26.04.2020 16:01
О смерти епископа стало известно от Курской епархии и Рыльского Свято-Никольского монастыря. Как сообщили в Московском патриархате, владыка Вениамин заразился коронавирусом и накануне в тяжелом состоянии был переведен в реанимацию
Первый пациент с коронавирусом умер в еще одном регионе России
Первый пациент с коронавирусом умер в еще одном регионе России
lenta.ru
12.04.2020 12:04
Власти Курской области сообщили о первой смерти пациента с коронавирусом. Жительница, находившаяся на лечении в инфекционной больнице им. Семашко, скончалась в результате внезапной остановки сердечной деятельности на фоне хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, сообщили в администрации региона.
В России вылечили младенца с коронавирусом
В России вылечили младенца с коронавирусом
lenta.ru
08.04.2020 16:40
В Курской области вылечили восьмимесячного ребенка с коронавирусной инфекцией, его выписали из областной инфекционной больницы имени Семашко. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, кроме младенца из медучреждения выписали двух взрослых. Всего в регионе зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусом.
В России младенец заразился коронавирусом
В России младенец заразился коронавирусом
lenta.ru
31.03.2020 17:01
В Курской области коронавирусом заразился 8-месячный ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в соцсети. По его словам, всего в регионе трое заразившихся. Среди них — семья из двух человек, среди которых — младенец. Эти случаи — первые на территории Курской области.

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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