Хворі коронавірусів в Курське области на сьогодні, останні новини і статистика
Заразилося 1554+70
Померло 6
Видужала 329+28
Хворіють зараз 1219+42
Летальність 0.39%близько 4 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35
В Курське области, включаючи Курськ, знаходиться 0.67%, 1554 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 6 померло, 329 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1219 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Курське i Курське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Курське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
4 осібв середньому помирає в Курське области на 1000 заражених. У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Курське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Курська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
Дата
Заразилося
Померло
Видужала
Хворіють зараз
12 тра 2020
1554+70+5%
6
329+28+9%
▲1219+42
11 тра 2020
1484+74+5%
6
301+3+1%
▲1177+71
10 тра 2020
1410+71+5%
6
298+25+9%
▲1106+46
9 тра 2020
1339+71+6%
6
273+54+25%
▲1060+17
8 тра 2020
1268+71+6%
6+2+50%
219+24+12%
▲1043+45
7 тра 2020
1197+68+6%
4
195+19+11%
▲998+49
6 тра 2020
1129+67+6%
4
176+42+31%
▲949+25
5 тра 2020
1062+65+7%
4
134+8+6%
▲924+57
4 тра 2020
997+69+7%
4
126
▲867+69
3 тра 2020
928+67+8%
4
126+23+22%
▲798+44
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Курське области по днях
Курская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020
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