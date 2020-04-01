Заразилося 1554 +70

Померло 6

Видужала 329 +28

Хворіють зараз 1219 +42

Летальність 0.39% близько 4 чол. на 1000 хворих

В Курське области, включаючи Курськ, знаходиться 0.67%, 1554 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 6 померло, 329 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1219 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Курське i Курське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Курське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2.3 рази в Курське области ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 4 осіб на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Курське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Курське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Курська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 1554 +70+5% 6 329 +28+9% ▲ 1219+42 11 тра 2020 1484 +74+5% 6 301 +3+1% ▲ 1177+71 10 тра 2020 1410 +71+5% 6 298 +25+9% ▲ 1106+46 9 тра 2020 1339 +71+6% 6 273 +54+25% ▲ 1060+17 8 тра 2020 1268 +71+6% 6 +2+50% 219 +24+12% ▲ 1043+45 7 тра 2020 1197 +68+6% 4 195 +19+11% ▲ 998+49 6 тра 2020 1129 +67+6% 4 176 +42+31% ▲ 949+25 5 тра 2020 1062 +65+7% 4 134 +8+6% ▲ 924+57 4 тра 2020 997 +69+7% 4 126 ▲ 867+69 3 тра 2020 928 +67+8% 4 126 +23+22% ▲ 798+44 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Курське области по днях