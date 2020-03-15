  1. Коронавірус 🦠 в Ленінградське области

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Хворі коронавірусів в Ленінградське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 1640+74
  • Померло 6
  • Видужала 466+16
  • Хворіють зараз 1168+58
  • Летальність 0.37%близько 4 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Ленінградське области знаходиться 0.71%, 1640 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 6 померло, 466 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1168 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Ленінградське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Ленінградське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2.5 разив Ленінградське области ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
4 осібв середньому помирає в Ленінградське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Ленінградське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Ленінградська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 20201640+74+5%6466+16+4%1168+58
11 тра 20201566+66+4%6450+27+6%1110+39
10 тра 20201500+67+5%6423+30+8%1071+37
9 тра 20201433+79+6%6+2+50%393+27+7%1034+50
8 тра 20201354+91+7%4+1+33%366+36+11%984+54
7 тра 20201263+63+5%3330+64+24%930-1
6 тра 20201200+51+4%3266+8+3%931+43
5 тра 20201149+53+5%3258+38+17%888+15
4 тра 20201096+59+6%3220+32+17%873+27
3 тра 20201037+62+6%3188+18+11%846+44
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Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Ленінградське области по днях

Ленинградская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

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Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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