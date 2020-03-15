Заразилося 1640 +74

Померло 6

Видужала 466 +16

Хворіють зараз 1168 +58

Летальність 0.37% близько 4 чол. на 1000 хворих

В Ленінградське области знаходиться 0.71%, 1640 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 6 померло, 466 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1168 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Ленінградське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Ленінградське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2.5 рази в Ленінградське области ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 4 осіб на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Ленінградське области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Ленінградське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Ленінградська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 1640 +74+5% 6 466 +16+4% ▲ 1168+58 11 тра 2020 1566 +66+4% 6 450 +27+6% ▲ 1110+39 10 тра 2020 1500 +67+5% 6 423 +30+8% ▲ 1071+37 9 тра 2020 1433 +79+6% 6 +2+50% 393 +27+7% ▲ 1034+50 8 тра 2020 1354 +91+7% 4 +1+33% 366 +36+11% ▲ 984+54 7 тра 2020 1263 +63+5% 3 330 +64+24% ▼ 930-1 6 тра 2020 1200 +51+4% 3 266 +8+3% ▲ 931+43 5 тра 2020 1149 +53+5% 3 258 +38+17% ▲ 888+15 4 тра 2020 1096 +59+6% 3 220 +32+17% ▲ 873+27 3 тра 2020 1037 +62+6% 3 188 +18+11% ▲ 846+44 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Ленінградське области по днях