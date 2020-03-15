- Заразилося 1640+74
- Померло 6
- Видужала 466+16
- Хворіють зараз 1168+58
- Летальність 0.37%близько 4 чол. на 1000 хворих
В Ленінградське области знаходиться 0.71%, 1640 чоловік, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 6 померло, 466 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 1168 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Ленінградське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Ленінградське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Ленінградське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Ленінградська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|1640+74+5%
|6
|466+16+4%
|▲1168+58
|11 тра 2020
|1566+66+4%
|6
|450+27+6%
|▲1110+39
|10 тра 2020
|1500+67+5%
|6
|423+30+8%
|▲1071+37
|9 тра 2020
|1433+79+6%
|6+2+50%
|393+27+7%
|▲1034+50
|8 тра 2020
|1354+91+7%
|4+1+33%
|366+36+11%
|▲984+54
|7 тра 2020
|1263+63+5%
|3
|330+64+24%
|▼930-1
|6 тра 2020
|1200+51+4%
|3
|266+8+3%
|▲931+43
|5 тра 2020
|1149+53+5%
|3
|258+38+17%
|▲888+15
|4 тра 2020
|1096+59+6%
|3
|220+32+17%
|▲873+27
|3 тра 2020
|1037+62+6%
|3
|188+18+11%
|▲846+44
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