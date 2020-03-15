Заразилося 944 +47

Померло 3

Видужала 194 +1

Хворіють зараз 747 +46

Летальність 0.32% близько 3 чол. на 1000 хворих

В Липецьке области, включаючи Липецьк, знаходиться 0.41%, 944 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 3 померло, 194 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 747 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Липецьке i Липецьке области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Липецьке области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2.8 рази в Липецьке области ⇣ летальність нижче, ніж , ніж в інших регіонах 3 осіб на 1000 заражених.

У решті регіонів, 9 чоловік в середньому помирає в Липецьке области

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Липецьке области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Липецька область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 944 +47+5% 3 194 +1+1% ▲ 747+46 11 тра 2020 897 +48+6% 3 193 +7+4% ▲ 701+41 10 тра 2020 849 +48+6% 3 +1+50% 186 ▲ 660+47 9 тра 2020 801 +49+7% 2 186 ▲ 613+49 8 тра 2020 752 +49+7% 2 186 +38+26% ▲ 564+11 7 тра 2020 703 +47+7% 2 148 ▲ 553+47 6 тра 2020 656 +46+8% 2 148 +36+32% ▲ 506+10 5 тра 2020 610 +47+8% 2 112 +3+3% ▲ 496+44 4 тра 2020 563 +43+8% 2 109 +3+3% ▲ 452+40 3 тра 2020 520 +39+8% 2 106 +17+19% ▲ 412+22 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Липецьке области по днях