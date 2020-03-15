- Заразилося 944+47
- Померло 3
- Видужала 194+1
- Хворіють зараз 747+46
- Летальність 0.32%близько 3 чол. на 1000 хворих
В Липецьке области, включаючи Липецьк, знаходиться 0.41%, 944 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 3 померло, 194 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 747 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Липецьке i Липецьке области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Липецьке области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, 9 чоловік
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Липецьке области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Липецька область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|944+47+5%
|3
|194+1+1%
|▲747+46
|11 тра 2020
|897+48+6%
|3
|193+7+4%
|▲701+41
|10 тра 2020
|849+48+6%
|3+1+50%
|186
|▲660+47
|9 тра 2020
|801+49+7%
|2
|186
|▲613+49
|8 тра 2020
|752+49+7%
|2
|186+38+26%
|▲564+11
|7 тра 2020
|703+47+7%
|2
|148
|▲553+47
|6 тра 2020
|656+46+8%
|2
|148+36+32%
|▲506+10
|5 тра 2020
|610+47+8%
|2
|112+3+3%
|▲496+44
|4 тра 2020
|563+43+8%
|2
|109+3+3%
|▲452+40
|3 тра 2020
|520+39+8%
|2
|106+17+19%
|▲412+22
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