  1. Коронавірус 🦠 в Липецьке i Липецьке области

🇷🇺🇬🇧🇺🇦

Хворі коронавірусів в Липецьке области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 944+47
  • Померло 3
  • Видужала 194+1
  • Хворіють зараз 747+46
  • Летальність 0.32%близько 3 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Липецьке области, включаючи Липецьк, знаходиться 0.41%, 944 осіб, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 3 померло, 194 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 747 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Липецьке i Липецьке области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Липецьке области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 2.8 разив Липецьке области ⇣ летальність нижче, ніж в інших регіонах
3 осібв середньому помирає в Липецьке области на 1000 заражених.
У решті регіонів, 9 чоловік

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Липецьке области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Липецька область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020944+47+5%3194+1+1%747+46
11 тра 2020897+48+6%3193+7+4%701+41
10 тра 2020849+48+6%3+1+50%186660+47
9 тра 2020801+49+7%2186613+49
8 тра 2020752+49+7%2186+38+26%564+11
7 тра 2020703+47+7%2148553+47
6 тра 2020656+46+8%2148+36+32%506+10
5 тра 2020610+47+8%2112+3+3%496+44
4 тра 2020563+43+8%2109+3+3%452+40
3 тра 2020520+39+8%2106+17+19%412+22
Показати всі дні

* "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Липецьке области по днях

Липецкая область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Липецька область: останні новини

В России используют коронавирус для борьбы за экологию
В России используют коронавирус для борьбы за экологию
lenta.ru
28.04.2020 14:39
Вице-премьер Виктория Абрамченко обязала Роспотребнадзор изменить качество воздуха в самых грязных российских городах, чтобы точнее установить источники выбросов. Проверят ситуацию в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.
В России ограничили продажу пива
В России ограничили продажу пива
lenta.ru
10.04.2020 10:22
В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива. Временный запрет введен в Крыму, Оренбургской и Липецкой областях. Неформальное давление с требованием на время пандемии прекратить работу оказывается на владельцев точек по всей стране, говорят эксперты.
У девяти сотрудников санчасти МВД в Липецке заподозрили коронавирус
У девяти сотрудников санчасти МВД в Липецке заподозрили коронавирус
РБК
01.04.2020 13:37
Вспышка коронавируса зафиксирована в госпитале МВД российского города
Вспышка коронавируса зафиксирована в госпитале МВД российского города
lenta.ru
01.04.2020 11:21
Вспышка коронавируса зафиксирована в госпитале МВД в Липецке. В инфекционную больницу госпитализированы девять сотрудников медучреждения, среди них начальник госпиталя, три его заместителя, хирург, две медсестры и два регистратора. Фактически в число заболевших попал основной управляющий состав медучреждения.
Еще пять российских регионов ввели режим самоизоляции
Еще пять российских регионов ввели режим самоизоляции
lenta.ru
30.03.2020 18:30
Еще пять регионов России ввели режим всеобщей изоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Следом за Москвой режим ввели в Мурманской, Калининградской, Вологодской, Свердловской областях, а также в Татарстане и Адыгее. Режим самоизоляции ввели также в Липецкой области. Там выявили пять случаев заражения.
Липецкий губернатор допустил рост числа зараженных коронавирусом на 23
Липецкий губернатор допустил рост числа зараженных коронавирусом на 23
РБК
30.03.2020 17:59
Российских медиков начали поощрять за лечение пациентов с коронавирусом
Российских медиков начали поощрять за лечение пациентов с коронавирусом
lenta.ru
24.03.2020 18:07
Регионы России начали поощрять медработников, работающих с заразившимися коронавирусом пациентами. Так, в Липецкой области при выписке из больницы первых заразившихся отметили троих сотрудников. Специалисты получили благодарственные грамоты от губернатора, а учреждение, где они работают, — сертификат на миллион рублей.

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

* Цей веб-сайт і його вміст, включаючи всі дані, картографування, графіки та аналіз (Далі - «Веб-»), надається виключно в ознайомлювальних цілях без використання інформації з нього де небудь. Наш Вебсайт спирається на загальнодоступні дані з декількох джерел, які не завжди достовірні. Справжнім ми відмовляємося від будь-яких заяв та гарантій щодо Вебсайт, включаючи точність, придатність для використання та будь-яку комерційну і медичну придатність. Використовувати сайт для вас медичного керівництва або в комерційних цілях суворо заборонено.